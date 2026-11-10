Am Dienstag studiert niemand am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität Berlin (HU). Denn die Blockaden der Initiative „Gen Z regelt“ erreichen jetzt auch die zweitgrößte Hochschule der Hauptstadt. Mit Bauzäunen, Transparenten und Palästinafahnen verbarrikadieren die Ak­ti­vis­t*in­nen den Eingang in das Institutsgebäude. Davor stehen etwa 80 protestierende Student*innen.

„An unserer Uni wurden Studiengänge weggekürzt“, sagt Jonas. Er studiert im Bachelor am Institut für Sozialwissenschaften und spricht für Gen-Z-regelt-Studis. „Außerdem werden die Mensa-Preise immer höher und die Gebäude sind teilweise sanierungsbedürftig“, sagt er. Die vom Senat beschlossenen Kürzungen spüre man deutlich, auch an den anderen Hochschulen.

Die HU Berlin muss, ebenso wie alle Berliner Hochschulen, seit dem Jahr 2026 massiv kürzen. Zu verantworten hat die Kürzungen der schwarz-rote Senat. Die Humboldt-Universität muss nun jährlich 8 Millionen Euro einsparen. Das entspricht 5 Prozent der Personalkosten. Dabei musste die Hochschule durch einen Struktur- und Entwicklungsplan 2024 bereits 14,5 Professuren streichen.

Insgesamt fehlen den Hochschulen der Stadt nach eigenen Berechnungen in den Jahren 2026 bis 2028 durch die Kürzungen 347 Millionen Euro an konsumtiven Zuschüssen. In Anbetracht der erwarteten Inflation wird der reale Fehlbetrag sogar noch höher liegen.

Studierende stellen sich gegen Aufrüstung

Jonas und die anderen Studierenden protestieren aber nicht nur gegen die Kürzungen im Bildungswesen. Ebenso wie andere Initiativen der Gen-Z-Bewegung stellen sie sich gegen Krieg. Das bedeutet für sie: keine Aufrüstung in Deutschland, keine Wehrpflicht und keine Unterstützung Israels mit Waffen, während das Land Kriegsverbrechen im Gazastreifen begeht – die UN-Expertenkommissionen als Genozid einstufen.

Bisher blockierten Schü­le­r*in­nen und Studierende in Berlin zwei Schulen und drei Hochschulen. Sie mobilisieren alle für den Jugend-Streik am 20. November. Am Dienstag verbarrikadieren jedoch nicht nur HU-Studierende ihre Eingänge. Auch die Eingänge zum Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaften an der Freien Universität Berlin bleiben verschlossen.

Dort protestiert allerdings niemand. „Wo sind die denn alle?“, fragt Professorin Tanja Börzel, Dekanin der Politikwissenschaften an der FU, während sie am Mittag auf das Hauptgebäude des Otto-Suhr-Instituts zuläuft. Vor dem Gebäude stehen zwei Studierende. „Keine Ahnung“, antwortet einer von ihnen. Nur noch Protestplakate und der verbarrikadierte Eingang zeugen von der Aktion.