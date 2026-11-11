Zukünftige Bundespräsidentin Die problematische BFF

B odenständig soll sie sein, die zukünftige Bundespräsidentin. Das war allenthalben über Ilse Aigner zu lesen in den vergangenen Tagen. Bodenständig – was soll das heißen? Harry Kane soll ja auch bodenständig sein. Nein, viel weiß man nicht über die Frau, von der zu lesen war, sie solle in der Lage sein, einen Hubschrauber zu reparieren. Sie hatte also mit Hubschraubern zu tun und ist dennoch nicht abgehoben. Das ist ja schon mal nicht schlecht.

Klar, sie ist in der CSU und aus Oberbayern, wo die Bayern bekanntlich besonders bayerisch sind. Der Islam gehört jedenfalls nicht zu Oberbayern, zu Deutschland auch nicht. Das hat Aigner mal gesagt. Und sonst? Nein so richtig viel ist nicht bekannt über das politische Bewusstsein von Ilse Aigner. So richtig positioniert hat sie sich selten, auch wenn sie so manchem Pöbler der AfD als Präsidentin des Bayerischen Landtags ein Ordnungsgeld aufgebrummt hat.

Was man noch von ihr weiß: Sie ist mit Monika Gruber befreundet, der bayerischen Brachialkomikerin, die zusammen mit Harald Martenstein, Monika Maron oder Henryk M. Broder in dem Buch „Wenn das Denken die Richtung ändert“ über ihre Reise nach rechts geschrieben hat. Nun war zu lesen, die beiden alleinstehenden Frauen hätten sich sogar mal darüber unterhalten, später mal eine Alters-WG zu gründen. Gibt das vielleicht den entscheidenden Hinweis darauf, was Aigner denkt?

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Man mag sich gar nicht ausmalen, wie die beiden am Frühstückstisch ihrer WG gemeinsam kichern. Vielleicht über diesen guten, alten Wärmepumpenwitz von der Gruberin, wie sich die Komikerin gerne nennen lässt: „In ein paar Jahren müssen wir unsere funktionierenden Heizungen wegschmeißen und Wärmepumpen einbauen, für die wir gar keine Handwerker haben, weil die Jugend lieber auf der Straße pappt, anstatt etwas Anständiges zu lernen.“ Dieter Nuhr hätte es nicht besser ausdrücken können.

Die Gruber-Aigner-WG

Vielleicht reden die beiden auch über ihre Selbstwahrnehmung als Frauen. Da gibt’s dann keinen „Gender-Schmarrn“, wie die Gruberin immer sagt. „Darf man überhaupt noch ‚Frau‘ sagen?“, hat sie sich mal gefragt und angefügt: „Ich bin eine genderfluktuative Person mit unbenutzter Gebärvorrichtung.“ Da bleibt kein Auge trocken. Dann vielleicht noch irgendeine transphobe Zote aus der finsteren Welt des wilden Wokistan, dann schmeckt die Weißwurst zum Frühstuck in der Gruber-Aigner-WG auch, wenn mal kein süßer Senf mehr im Haus ist.

Vielleicht unterhalten sie sich auch mal über die Grünen und lachen sich kaputt darüber, wie die sich vor der Bundesversammlung brav hinter Aigner versammelt haben. Die Gruberin hat die Grünen jüngst in einem Interview als „totalitäre Klima- und Kriegstreiber-Sekte“ bezeichnet. Zu viel des Guten?

Gut möglich, dass Aigner da mal widerspricht. „Die Moni und ich sind nicht immer einer Meinung, wenn es um politische Themen geht. Aber das ist in Ordnung und das muss eine Freundschaft auch aushalten“, hat Aigner der Bild-Zeitung gesagt. Dann sind wir ja beruhigt.

Beim Thema Impfen werden die beiden hoffentlich auch nicht einer Meinung sein. Denn die Gruberin sagt dazu auf X: „Als ich klein war und jemand in der Nachbarschaft die Masern hatte, wurde man von der Mama rübergeschickt, um sich anzustecken, O-Ton: Dann hast des hinter dir!“ Der Ekelplattform ist sie übrigens 2024 beigetreten, lang nachdem Elon Musk sie übernommen hatte. Als „Joe Rogan Fangirl“ beschreibt sie sich da selbst.

Solche Freundinnen hat die künftige Bundespräsidentin also. Wie gut, dass sie wenigstens bodenständig ist.