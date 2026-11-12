Gen Z-Proteste in Berlin„Wir als Jugend sind sauer und wütend auf diese Politik“

Die Proteste der Gen Z vom 31. Oktober werden heiß diskutiert. Auch in Berlin kam es zu zwei ganz unterschiedlichen Demonstrationen. Während sich am Brandenburger Tor Demonstranten zur „Gen Z regelt“-Demo versammelten, kam es ab 17 Uhr am Rosenthaler Platz bei den „Gen Z hat genug“-Protesten zu Zusammenstößen mit der Polizei. Doch was hält die Gen Z selber von diesen Demonstrationen? 8 Berliner Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren erklären, was sie erlebt haben und wie sie die Bewegung sehen.

Neue GenZ-Proteste Nach der Demo ist vor der Demo: Nach den Demonstrationen vom 31.Oktober soll es am 20. November in ganz Europa zu Protesten der Gen Z kommen, die von unterschiedlichen Organisationen geplant werden. Vor allem in Ländern wie Frankreich, Italien, Spanien, Belgien und Großbritannien werden Proteste erwartet. In Deutschland sind ab 14 Uhr Demonstrationen in 34 Städten angemeldet - unter anderem in Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt und München. Neben der Initiative "Gen Z regelt" rufen diesmal auch weitere Organisationen wie die Bundesschülerkonferenz, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, "Gen Z regelt! Studis" und auch Fridays For Future zu den Protesten auf. In Berlin, Aachen und Düsseldorf kommt es schon am 14. November zu erneuten Protesten unter dem Motto „Gen Z regelt – Phase 2“.

Pablo aus Charlottenburg

Ich war am 31. Oktober kurz am Brandenburger Tor und bin dann zum Rosenthaler Platz gegangen. Beim Brandenburger Tor hab ich ein bisschen Ähnlichkeiten mit den Demos von Fridays for Future gesehen. Es wurde nur geredet, nicht viel gemacht. Ich hatte das Gefühl, die Demonstration am Rosenthaler Platz ist aktiver und hat mehr Stimme. Ich wollte mich bei der Demonstration für die Freiheit von Unterdrückten einsetzten, aber auch für Frauenrechte, Schülerrechte, für bessere Bildung und gegen Rassismus. Das Bildungssystem gefällt mir hier in Deutschland nicht unbedingt. Auch wenn es eines der besseren ist, finde ich, dass es vieles zu verbessern gibt.

 Es wird nur geredet, nicht viel gemacht

Bei der Demonstration am Rosenthaler Platz bin ich anfangs mitgelaufen und hab gemerkt, dass es relativ friedlich war. Als die Demonstration dann aufgelöst wurde, bin ich gegangen, habe aber mitbekommen, dass es viele Rangeleien zwischen Polizei und Demonstranten gab. Ich habe gesehen, dass diese eher Provokationen von Polizisten waren. Das liegt aber, glaube ich, im Auge des Betrachters.

Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan von Plünderungen, und ich sehe natürlich was Schlimmes darin. Aber ich finde, dass das Leiden von Leuten wesentlich schlimmer ist als ein paar kaputte Fensterscheiben und ein paar geklaute Sneaker. Die Reaktionen der Politiker vor und nach den Protesten haben mich geärgert. Ich finde, es ergibt keinen Sinn, jetzt auf kleineren Gruppen rumzuhacken. Ich werde auch zur nächsten Demonstration am 20. November gehen. Und ich sehe auch diesmal wirklich einen sehr guten Grund dafür. Es geht ja um die Rechtsextremen, die Kampfsport betreiben in Weißensee, und das finde ich natürlich scheiße. Ich hoffe es natürlich, dass sich etwas ändert, aber ich bin da eher pessimistisch.

Elias Lobo aus Pankow

Ich war nur einmal vorher auf einer Demonstration von Fridays for Future und habe sonst keine Demo-Erfahrungen. Auch bei der „Gen Z regelt“-Demonstration vor dem Brandenburger Tor war ich nicht und auch nicht bei der „Gen Z hat genug“-Demonstration am Rosenthaler Platz. Denn meiner Schule geht es eigentlich gut. Die Ausschreitungen mancher Demonstranten finde ich nicht sinnvoll. Man kann ja auch friedlich protestieren. Warum muss ich Leute ausrauben und dafür den Vorwand nutzen, dass es eine Demo ist? Die Maßnahmen der Polizei finde ich schon logisch, da man in Frankreich gesehen hat, was bei solchen Protesten passieren kann. Ich finde, man sollte in solchen Momenten lieber auf Nummer sicher gehen.

Anonym aus Pankow

Bei den Protesten Ende Oktober war ich nicht. Ich würde aber, bevor ich hinginge, prüfen, wer dahinter steckt und wer so eine Demo organisiert. Ich finde es erschreckend, dass uns so wenig zugehört wird. Wenn ich auf eine Demo ginge, würde ich mich für Klimaschutz und bessere Schulsysteme einsetzen, weil die Schulsysteme schon wirklich seit sehr langer Zeit zu wenig Geld vom Staat bekommen. Aber ich finde es erst mal okay, dass viele Po­li­ti­ke­r:in­nen alarmiert sind, weil es in Frankreich so eskaliert ist. Trotzdem finde ich es sehr krass, wie sie schon so viele Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben, obwohl noch gar nicht demonstriert wurde. Zum Beispiel haben meine Eltern eine E-Mail der Bildungssenatorin bekommen, dass sie aufpassen sollen, dass ihre Kinder sich an die Regeln halten.

Tara aus Schöneberg, 16 Jahre alt

Ich würde sagen, dass ich hauptsächlich durch soziale Medien auf die Proteste aufmerksam geworden bin. Es gibt ja so verschiedene Accounts, besonders auf Instagram, die einen darauf aufmerksam machen und die Details weiterleiten. Vorher war ich schon auf Demos gegen das iranische Regime, aber zu der „Gen Z regelt“-Demonstration konnte ich nicht hingehen, obwohl ich gerne gegen die Wehrpflicht und die Kürzungen von Geldern für Bildung und Soziales demonstriert hätte.

Ich hoffe, dass durch die Proteste die Meinung der Jugendlichen mehr in die Gesetzgebungen einfließen. Ich finde es total wichtig, dass man auch für seine Rechte und für seine Meinung einsteht und sich äußert. Besonders auf Demos, finde ich, hat man eine gute Gelegenheit, das mit anderen Leuten zu machen. Deswegen werde ich auch zu der kommenden Demonstration gehen.

Ismael aus Kreuzberg

Bevor ich am 31. Oktober auf der Demo am Rosenthaler Platz war, war ich auf Demos gegen den Zaun am Görlitzer Park und auf vielen Schülerstreiks. Ich war auf der Demo, weil ich Solidarität mit den Schülern in Frankreich zeigen wollte. Auch mich stören die Probleme an den Schulen. Ich finde es erschreckend, dass uns so wenig zugehört wird und dass eher dagegen vorgegangen wird, auch bei Demonstrationen. Ich fühle mich insgesamt von der Regierung sehr wenig verstanden.

Tiago aus Kreuzberg, 16 Jahre alt

Am 31. Oktober bin ich zur Demo am Rosenthaler Platz gegangen, weil ich gegen die Militarisierung und die gleichzeitigen Kürzungen in sozialen Bereichen, der Bildung und bei Krankenhäusern bin. Ich bin darüber wütend, dass Geld beim Sozialen gespart und stattdessen ins Militär investiert wird.

Auf der Demonstration habe ich viel Gewalt erlebt, vor allem vonseiten der Polizei. Ich wurde selbst eingekesselt, geriet in Panik und bekam Pfefferspray ab. Auch Böllerwürfe und Pyrotechnik habe ich mitbekommen. Wer letztendlich mit der Gewalt angefangen hat, kann ich allerdings nicht genau beurteilen. Plünderungen finde ich nicht notwendig und würde selbst nicht daran teilnehmen. Allerdings verurteile ich die Menschen, die das machen, nicht grundsätzlich. Dabei unterscheide ich auch, welche Geschäfte betroffen sind.

Die Aussagen der Bundesregierung zu den Protesten finde ich lächerlich, da bereits im Vorfeld viel Panik verbreitet wurde. Von den Protesten erwarte ich keine großen politischen Veränderungen. Mir geht es vor allem darum, die Wut der Jugend auf die Politik zu zeigen, unserer Stimme Gehör zu verschaffen und deutlich zu machen, was wir fordern. Deshalb werde ich auch an zukünftigen Protesten teilnehmen und hoffe, dass noch mehr Menschen mitmachen und die Demonstrationen besser organisiert werden.

Halim aus Schöneberg

Ich finde die Plünderung von Läden unverschämt. Dafür, wie es uns in Deutschland geht, ist es unverschämt, so mit seinem Land umzugehen. Es wird auch nichts ändern, wenn Läden ausgeraubt werden. Das schädigt nur die Betroffenen.

Paul aus Lichtenberg

Ich war zufällig in Paris, ein Tag nach diesen ganz großen Protesten. Dort gab es viele Jugendliche, die sehr sauer waren, weil sie seit Ewigkeiten rassistisch von der Polizei behandelt werden und deren Schulen wirklich ins Verderben gewirtschaftet werden. Dementsprechend gab es Gewalt durch Demonstranten, aber auch durch die Polizei. Wir bekamen andauernd Tränengas ab, es wurden Blendgranaten nach uns geworfen und es wurde mit Gummigeschossen gezielt. Das ist natürlich total gruselig.

In Berlin war ich auf beiden Demos. Mir persönlich hat es am Rosenthaler Platz besser gefallen, weil es einerseits kämpferischer war und auch klarer gezeigt hat, wie sauer und wie wütend wir als Jugend auf diese Politik sind. Denn wir als Jugendliche haben das Gefühl, dass wir von der Politik nicht gehört werden. Und dementsprechend sind wir einfach genervt davon, dass immer wieder Sachen, die uns direkt betreffen, beispielsweise die Wehrpflicht, immer über unsere Köpfe hinweg bestimmt werden, ohne dass wir da mitreden dürfen. Und wenn wir uns dazu äußern, werden wir von der Politik meistens nur belächelt und nicht ernst genommen.

Mir ist aufgefallen, dass es in Deutschland ganz andere Strategien von der Polizei gibt. Die Demo am Rosenthaler Platz zum Beispiel war von Anfang an komplett von der Polizei umzingelt und eingekesselt. Man merkt, dass die Polizei, sobald irgendwas passiert, direkt eingreifen möchte und auch fast Spaß daran hat, Gewalt auszuüben. In Frankreich wehren sich die Leute auch viel stärker gegen die Repressionen der Polizei.

Ich finde die direkte Kriminalisierung der Proteste, vor allem die Demonstrationen, lächerlich und unfair. Und natürlich stachelt man die Jugendlichen dann auch zu Gewalt an, wenn man sie so vorverurteilt. Trotzdem das ist natürlich schade, wenn es immer in Gewalt ausartet. Es hat keinen politischen Zweck, irgendeinen Laden auszurauben. Trotzdem verstehe ich diese Wut von den Leuten. Ich werde auch am 20. November wieder demonstrieren gehen.

Die Protokolle wurden gesammelt von Jaane Strohm (15) und Anton Opitz (18), Prak­ti­kan­t:in­nen in der taz-Berlin-Redaktion.