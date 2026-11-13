N icht nur in Halle 4, sondern auch beim Fernsehen möchte ich Karriere machen. Alle machen jetzt irgendetwas über Ausländer im Fernsehen. Das kann ich auch, dachte ich, und schrieb eine romantische Komödie für Jung und Alt: „Dallas auf Türkisch“.

Die Figuren musste ich nicht lange zu suchen. Ich nahm die Familie von Aybüke, der aktuellen Freundin meines kommunistischen Sohnes Mehmet.

Aybüke studiert Psychologie an der Bremer Uni. Ihr Bruder Levent führt eine Anwaltskanzlei, und ihre Eltern leiten eine Marketingfirma mit 25 Angestellten.

Die Fernsehproduzentin, Frau Anne-Maria Scherben-Haufen, ist von meinem romantisch-lustigen Familienfilm begeistert, wünscht sich aber ein paar kleine Änderungen.

 Die Schwester studiert nicht, Herr Engin. Sie arbeitet in einem Gemüseladen. Und sie heißt auch nicht Aybüke, sondern Fatima. Das ist den Deutschen geläufiger

„Herr Engin, 25 Angestellte sind für eine einzige türkische Familie einfach zu viel“, sagt sie.

„Wie viele wären denn Ihrer Meinung nach angemessen?“, frage ich neugierig.

„Gar keine.“

„Eine Marketingfirma ohne Angestellte? Wie soll das funktionieren?“, frage ich verwirrt.

„Herr Engin, bitte keine Marketingfirma. Ein Dönerladen wäre doch viel passender. Oder noch besser: eine Änderungsschneiderei.“

„Gut. Eine Änderungsschneiderei also.“

„Ja. Und der Sohn könnte in einer Ecke der Schneiderei Döner verkaufen.“

„Der Sohn mit der Anwaltskanzlei?“, wundere ich mich.

„Er hat keine Kanzlei. Er verkauft Döner bei seinen Eltern in der Änderungsschneiderei.“

„Ach so, ich verstehe. Ein lustiger, aber auch gesellschaftskritischer Film mit einem arbeitslosen Akademikersohn.“

„Nein, nein, der Sohn hat nicht mal einen Hauptschulabschluss, geschweige denn eine Anwaltszulassung. Er ist arbeitslos, besucht täglich zehn verschiedene Moscheen und spielt mit den Gedanken, sich al-Qaida anzuschließen.“

„Wow! Ich muss zugeben, das ist wirklich die perfekte, chaotische Familie: der religiöse Bruder und die moderne Schwester, die eine offene Beziehung führt, die von den Eltern unterstützt wird.“

„Nicht ganz, Herr Engin. Nach einer Weile beschwört die Familie nämlich den Sohn Ali …“

„Sie meinen Levent“, korrigiere ich sie.

„Im Film heißt er Ali. Das ist den Deutschen geläufiger. Da weiß man sofort, worum es geht. Also, die Familie beschwört den Ali, seine Schwester umzubringen.“

„Wow! Auch noch ein Mord. Ein lustig romantischer Kriminalfilm also.“

„Ja, für hiesige türkische Verhältnisse. Also, der religiös fanatische Sohn Ali tötet seine unzüchtige Schwester, um mit diesem Ehrenmord die Schande von der Familie zu nehmen.“

„Wie bitte? Frau Scherben-Haufen, von welcher Schande reden Sie denn?“, frage ich irritiert.

„Herr Engin, die Tochter will doch wie eine Deutsche leben und stürzt damit die ganze Familie ins Unglück.“

„Was für ein Scherbenhaufen … Ich meine, Frau Scherben-Haufen, wollen Sie wirklich, dass der erfolgreiche Rechtsanwalt Levent … ich meine Ali, seine Schwester, die Psychologiestudentin Aybüke, umbringt? Ehrenmord finde ich nämlich nicht mehr so lustig!“

„Die Schwester studiert nicht, Herr Engin. Sie arbeitet in einem Gemüseladen. Und sie heißt auch nicht Aybüke, sondern Fatima. Das ist den Deutschen geläufiger. Also, das wäre doch endlich mal etwas Neues, nicht wahr?“