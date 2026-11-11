W er hätte das gedacht: Die Bundeswehr ist kein sicherer Ort für queere Menschen und vor allem nicht für Frauen. Das ist nun durch die erste Dunkelfeldstudie in der Bundeswehr belegt. Insgesamt wurden 45.000 Sol­da­t:in­nen anonym befragt, gut 8.000 haben den Fragebogen vollständig ausgefüllt.

Die Antworten zeichnen ein klares Bild: Sexualisiertes Fehlverhalten kommt in der Bundeswehr häufig vor, doch es wird nur selten gemeldet. 72 Prozent der befragten Soldatinnen und 31 Prozent der Soldaten sind schon Opfer von verbaler Belästigung und Übergriffen in ihrer Dienstzeit geworden.

Nicht überraschend

Die Ergebnisse sind dramatisch, aber nicht überraschend. Immer wieder gelangen Verdachtsfälle des sexuellen Missbrauchs in der Bundeswehr an die Öffentlichkeit. Zuletzt waren Vorwürfe gegen Soldaten in Weißenfels bekannt geworden, wo Vorgesetzte gegenüber Untergebenen übergriffig geworden sein sollen. Der Fall liegt nun bei der Staatsanwaltschaft. Fälle sexualisierter Gewalt bei der Bundeswehr machen geradezu regelmäßig Schlagzeilen.

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Doch auch abgesehen von konkreten Fällen überraschen die hohen Fallzahlen nicht. Schließlich ist die Bundeswehr ein Männerladen, in dem Kameradschaft, Korpsgeist und Vertuschungskultur herrschen. Was auch gesamtgesellschaftlich Realität ist, dürfte hier noch stärker ausgeprägt sein: Wenn ein Soldat des Missbrauchs beschuldigt wird, stellen sich die Kameraden hinter ihn und nicht hinter das Opfer, das mit seinen Vorwürfen den Status quo stört.

In dieser Logik der Täter-Opfer-Umkehr bleibt Fehlverhalten folgenlos. Kein Wunder also, dass Betroffene vermeiden, Fälle zu melden. Sie vertrauen ihrem eigenen Laden nicht. Obwohl die Ergebnisse erwartbar waren, sind sie in ihrer Bedeutung nicht zu unterschätzen. Denn erst wenn das Ausmaß der Gewalt bekannt ist, kann das Problem behoben werden.

„Null Toleranz“ angekündigt

Verteidigungsminister Boris Pistorius kündigt nun „null Toleranz“ bei sexualisiertem Fehlverhalten an. Dass er damit meint, dass alle Beschuldigten der Bundeswehr verwiesen werden, ist unwahrscheinlich. Er kann es sich beim derzeitigen Stand der Bundeswehr kaum leisten, so viele Soldaten aus der Truppe zu schmeißen.

Also setzt er nun auf einen Aktionsplan mit 34 Maßnahmen, darunter schlechtere Aufstiegschancen nach Fehlverhalten, eine neue Beratungsstelle, die rund um die Uhr erreichbar sein soll, sowie weitere Forschung zu sexualisierter Belästigung und Gewalt beim Bund.

Das alles sind wichtige Werkzeuge, doch sie werden sexualisiertes Fehlverhalten in der Bundeswehr nicht verhindern können. Damit queere Menschen und Frauen davor geschützt werden, braucht es einen Kulturwechsel. Damit Schluss ist mit Kameradschaft, Korpsgeist und Vertuschungskultur.