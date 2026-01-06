Woman Walk jetzt auch in Schleswig„Oft heißt es, Frauen müssen sich ändern, das ist falsch“

taz: Frau Cunow, Sie veranstalten einen Women Walk, einen Spaziergang für Frauen. In Großstädten heißt das Flinta* Walk, um alle marginalisierten Geschlechter und Identitäten einzuschließen.

Andrea Cunow: Ja, da haben Sie das richtige Stichwort genannt, Schleswig ist eine Mittel- und keine Großstadt, wir sind hier sehr ländlich geprägt und passen uns den regionalen Gegebenheiten an. Deshalb heißt es auch „Bündnis Frau“, mit dem wir den Women Walk veranstalten. Wir fangen erst mal langsam an, das muss sich erst noch etablieren.

taz: Das heißt, Sie haben darüber nachgedacht, den Spaziergang anders zu nennen?

Cunow: Ja, klar, wir bekommen die Diskussion hier ja auch mit und entwickeln uns weiter.

taz: Und wie kamen Sie auf die Idee?

Cunow: Das gibt es ja schon in vielen anderen Orten. Hier hat eine Frau das in Husum erlebt und vorgeschlagen, das in Schleswig zu veranstalten.

taz: Und wie viele Frauen kamen?

Cunow: Wir haben im Oktober angefangen. In dem Monat und im November waren es überraschend viele, 15 bis 20 Frauen, da haben wir uns doch gewundert, dass es so gut angenommen wird. Im Dezember kamen weniger, da haben viele wohl schon so viel um die Ohren.

Im Interview: Andrea Cunow 62, ist hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte in Schleswig. Die Stadt hat 25.350 Ein­woh­ne­r:in­nen und liegt zwischen Kiel und Flensburg an der Schlei.

taz: Haben die gesagt, warum sie gekommen sind?

Cunow: Viele haben gesagt, dass sie um die Uhrzeit im Winter, wenn es um 17 Uhr schon dunkel ist, nicht gerne alleine nach draußen gehen. Andere sind neu in Schleswig und haben das genutzt, um Kontakte zu knüpfen, das hat auch gut funktioniert, soweit ich das mitbekomme.

taz: Welches Alter hatten die?

Cunow: Die meisten sind 50 plus, aber es waren auch immer ein paar deutlich jüngere Frauen dabei.

taz: Auch Menschen mit jüngerer Zuwanderungsgeschichte?

Cunow: Nein, leider nicht. Da machen wir uns auch Gedanken, wie wir es erreichen, dass das ein Abbild der ganzen Gesellschaft ergibt.

taz: 15 bis 20 Frauen … und alle reden?

Cunow: Ja, die meisten haben Lust zu plaudern und sich auszutauschen.

taz: Schweigen kann ja auch schön und verbindend sein …

Cunow: Das wollen wir niemand vorschreiben. Und wer nicht reden möchte, muss das auch nicht. Wir geben nur die Route vor, ansonsten sind alle für sich selbst verantwortlich.

taz: Welche Themen brennen Ihnen denn als Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Schleswig sonst so unter den Nägeln?

Cunow: Ich glaube, dieselben wie allen. Es gibt zu wenig Frauen in der Politik, in der Ratsversammlung und in den Ausschüssen. Und dann sitzen mehr Frauen im Sozialausschuss und im Bauausschuss nur als Stellvertreterin.

taz: Was muss passieren?

Cunow: Oft heißt es dann, na, dann müssen die Frauen sich halt ändern, aber das ist falsch. Das System muss sich so ändern, dass sich Frauen beteiligen können und wollen.

Der Women Walk in Schleswig findet an jedem ersten Mittwoch im Monat statt und dauert eine Stunde. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Rathaus. Mehr Informationen: buendnis-frau.de

taz: Und was noch?

Cunow: Wir müssen auch in Schleswig die Istanbul-Konvention umsetzen …

taz: … die Frauen und Mädchen vor Gewalt schützen soll …

Cunow: Genau, dafür müssen wir auch erst einmal Daten erheben, das ist nicht ganz einfach. Grundsätzlich muss im Bereich Gewaltschutz viel mehr passieren, aber das gilt nicht nur für Schleswig. Femizide müssen als solche bezeichnet werden. Wir hatten erst vor einem Monat einen in Süderbrarup, wo ein Mann in Untersuchungshaft sitzt, weil er seine getrennt lebende Frau getötet haben soll.

taz: Oh, das habe ich nicht mitbekommen.

Cunow: Das war ein Schock, ja. Es gibt aber auch Positives zu vermelden. Wir hatten in diesem Jahr den ersten CSD in Schleswig, der ist supertoll gelaufen, es waren 400 Personen da, die gezeigt haben, wie vielfältig Schleswig ist.