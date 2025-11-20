piwik no script img

Neue Studie zu FemizidenWarum Männer Frauen töten

Gewalt gegen Frauen ist trotz ihrer Häufigkeit kaum untersucht. Wis­sen­schaft­le­r:in­nen haben nun Beweggründe für Femizide umfassend analysiert.

Eine Person im weißen Brautkleid hält ein Tuch in den Händ, auf dem ein feministisches Zeichen abgebildet ist
Die Forschenden fordern, insbesondere die sexistischen Sozialisationsmuster von Männern in den Blick zu nehmen Foto: bildgehege/imago

Von

Amelie Sittenauer

Obwohl Männer jährlich Hunderte Frauen töten, weil sie Frauen sind, ist über Tathergänge und Beweggründe wenig bekannt. Eine großangelegte Studie des Kriminologischen Instituts der Universität Tübingen hat nun erstmals in Deutschland tödliche geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen, sogenannte Femizide, systematisch untersucht. Sie zeigt: Hinter den meisten Femiziden steckt die Tötung der (Ex-)Partnerin wegen Trennungsangst oder Eifersucht.

Ein Großteil der Femizide, 81 Prozent, sind demnach Tötungsdelikte in heterosexuellen Paarbeziehungen. „Männer reagieren mit krasser Gewalt darauf, dass Frauen die Beziehung oder auch nur die Exklusivität der Beziehung infrage stellen und sich nicht dem Willen der Männer fügen“, sagt Sabine P. Maier vom Kriminologischen Institut bei der Vorstellung der Studie. Bei fast 90 Prozent dieser Partnerinnenfemizide habe es bereits im Vorfeld Gewalt in der Beziehung gegeben.

Die Taten finden in allen Gesellschaftsschichten statt, in der Stichprobe der Studie waren aber Täter und Opfer in ökonomisch angespannten Situationen und mit einem geringeren Bildungsniveau überrepräsentiert, so Paulina Lutz vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen. Auch psychische Erkrankungen und Rauschmittel spielten eine Rolle: 40 Prozent der Täter standen während der Tat unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen.

Zudem zeigte sich insbesondere bei Fällen der Partnerinnenfemizide eine Überrepräsentation migrantischer Personen: Nur knapp die Hälfte dieser Täter hatte eine deutsche Staatsangehörigkeit. Unabhängig von der Herkunft seien patriarchale und sexistische Vorstellungen zwar generell sehr verbreitet, so Lutz. „Da Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland überdurchschnittlich häufig sozioökonomisch benachteiligt sind, erklärt dies vermutlich einen Teil der Überrepräsentation“. Im migrantischen Umfeld sei die Vulnerabilität der Frauen zudem oft größer: Die Beziehungen seien häufig isolierter, die Frauen hätten weniger soziale Anknüpfungspunkte in Deutschland, und das soziale Nahfeld trage Gewalt an Frauen häufiger mit.

Dreijährige, umfassende Aktenanalyse

Für die Studie haben Ex­per­t:in­nen aus Kriminologie, Rechtswissenschaft, Soziologie und Psychologie drei Jahre lang umfassend Akten analysiert. Ausgehend von der Polizeilichen Kriminalstatistik 2017 untersuchten sie 292 Fälle aus fünf Bundesländern, in der Gewalt gegen mindestens ein weibliches Opfer ausgeübt wurde. Von den Fällen erwiesen sich schließlich 197 als versuchte oder vollendete Tötungsdelikte an Frauen. Zwei Drittel davon, 133 Fälle, definierten die Forschenden als Femizid.

Von den anfangs polizeilich registrierten 292 Fällen waren in der Studie demnach 46 Prozent Femizide. Die Angaben in der Polizeilichen Kriminalstatistik seien daher „für sich genommen nicht geeignet, um die Zahl der Femizide in Deutschland zu bestimmen“, erklärte der Tübinger Jurist und Kriminologe Florian Rebmann.

Femizide als Spielart patriarchaler Gewalt

Die Forschenden fordern, insbesondere die sexistischen Sozialisationsmuster von Männern in den Blick zu nehmen. Femizide seien nur ein Ausschnitt, so Maier, es gäbe auch Täter, die Kinder oder nahestehende Personen töteten, um Frauen zu bestrafen. „Eigentlich handelt es sich um eine patriarchale Gewalt, die viel umfassender ist und viel mehr Spielarten hat“, sagt sie.

Um Femizide zukünftig zu verhindern, schlagen die Forschenden verschiedene Maßnahmen vor: die Aufklärung von Polizist:innen, die Unterstützung von Menschen mit psychischer Erkrankung, die Einführung der elektronischen Fußfessel und mehr Frauenhausplätze. Auch eine Reform des Umgangsrechts ist für die Forschenden denkbar, denn häufig erlangten Täter über das Sorgerecht und Umgangsregelungen mit Kindern wieder Kontakt zu ihren Opfern.

Auch strafrechtlich benötige es umfassende Reformen, fordert Strafrechtler Rebmann. Zentral sei zudem die Einführung eines German Homicide Monitors (GHM), mit dem sich Tötungskriminalität in Deutschland kontinuierlich und ländervergleichend analysieren ließe. Auf europäischer Ebene gibt es das bereits.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Femizide #Gewalt gegen Frauen #Frauenhäuser #Tötungsdelikte #Patriarchat #Männergewalt #Kriminologie #Strafrecht #Sexismus
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Zwei Polizist*innen stehen vor einem Haus, sie tragen Westen mit der Aufschrift Polizei
Antimuslimischer Rassismus Die öffentliche Stille nach der Tat ist unerträglich
Gastkommentar von Maiyra Chaudhry

Rahma Ayat wurde Opfer. Nicht nur eines Täters. Sondern auch eines der medialen und öffentlichen Stille. Aber sie hat Lautstärke verdient.

Menschen nehmen an einer Demonstration gegen Femizide teil - der Schriftzug «Femizide sind keine Einzelfälle» ist dabei auf einem Transparent zu lesen
Mehr häusliche Gewalt in Deutschland Patriarchale Gewalt, nicht bloß „Familiendramen“

In Deutschland sind 2024 so viele Menschen wie noch nie Opfer häuslicher Gewalt geworden. Experten gehen zudem von einer Dunkelziffer aus.

Das Podium bei der taz-Seitenwende-Veranstaltung in Hamburg
Femizide in Deutschland „Das größte Sicherheitsproblem ist patriarchale Gewalt“

In Deutschland gibt es fast einen Femizid pro Tag. Bei einer taz-Veranstaltung in Hamburg fragten die Sprecherinnen: Wann schlagen wir das Patriarchat zurück?

Von Marco Fründt
Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Debatte um Öffnung der CDU zur AfD Wie man die Brandmauer schleift
2
Bundeswehr-Übung in Berlin Kalt konfrontiert
3
Der doppelte Irrtum der Jungen Union Renten lassen sich nicht kürzen
4
Polizei schießt auf Zwölfjährige Viele offene Fragen
5
Tödlicher AKW-Unfall vor 50 Jahren Nach allen Regeln der Kunst verharmlost
6
Experte über Aufrüstung Skandinaviens „Wir können uns nicht auf der Nase rumtanzen lassen“