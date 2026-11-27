rtr/taz | Donald Trump wieder allein zuhaus: Nachdem der US-Präsident und Nato-Generalsekretär Mark Rutte bei einem Treffen in Florida Russland aufforderten, Schritte zu einer weiteren Eskalation des 2022 begonnenen Krieges in der Ukraine zu vermeiden, bastelte Trump am Text. Der Chef des Weißen Hauses und der Generalsekretär des Nordatlantikbündnisses hatten am Donnerstag Russland davor gewarnt, „absichtliche oder unbeabsichtigte“ Handlungen zu unternehmen, die zu einer Ausweitung des Krieges gegen die Ukraine auf andere Länder führen könnten.

Später änderte Trump den Wortlaut in seinem sozialen Netzwerk Truth Social und fügte hinzu, dass auch die Ukraine „jegliche Handlungen“ zur Ausweitung des Krieges vermeiden müsse. Aber er forderte auch Putin zum Ende von Kriegshandlungen in Europa auf: Er habe Putin bei ihrem Treffen vergangene Woche in China aufgerufen, „jegliche militärische Aggression“ in Europa einzustellen, schrieb Trump.

Die Änderungen in der gemeinsamen Erklärung durch den US-Präsidenten seien für den Nato-Generalsekretär „überraschend“ gekommen, schreibt Politico. Nach Angaben einer Quelle der Zeitung aus dem Militärbereich war der ursprüngliche Text offiziell von beiden Seiten abgestimmt worden, während die von Trump vorgenommene Änderung nicht mit Rutte besprochen worden war.

Die Erklärung von Trump und Rutte erfolgte vor dem Hintergrund des Absturzes von drei russischen X-101-Marschflugkörpern in Polen. Warschaus Premierminister Donald Tusk warf Moskau eine „absichtliche Provokation“ vor, da die Luftraumverletzung unweit des Ortes stattfand, an dem internationale Manöver mit Tausenden von Nato-Soldaten stattfanden.

Immer öfter russische Raketen und Drohnen auf Nato-Gebiet

Polen fordert seither, russische Raketen über der Ukraine abzuschießen, wenn diese in Richtung der Länder des westlichen Militärbündnisses fliegen. Russische Drohnen drangen wiederholt in den Luftraum Polens, Rumäniens, der baltischen Staaten und des Nicht-Nato-Staats Moldau ein. Parallel werden seit Monaten vermehrt Anschläge auf Fabriken, Einkaufszentren, Telekommunikations- und andere Einrichtungen verübt, für die westliche Geheimdienste Russland verantwortlich machen.

Kanzler Friedrich Merz hatte in der Haushaltsdebatte des Bundestags gesagt, dass Russland „nicht nur die Ukraine“ wolle, und forderte, Moskau „klare Grenzen zu setzen“.

Die Ukraine hat in ihrem Verteidigungskampf gegen den russischen Angriff unterdessen mit Seedrohnen eine russische Korvette in einem libyschen Hafen versenkt und ein Frachtschiff mit Verbindungen zum russischen Militär im Finnischen Meerbusen mit einer Drohne angegriffen. Kyjiws Armee setzt zudem Drohnenattacken gegen russische Raffinerien und Fabriken bis tausende Kilometer hinter der Grenze fort, die Waffen oder Teile dafür sowie chemische Treibstoffe für Raketen und Drohnen herstellen.