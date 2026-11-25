Zwei Libyer sterben nach Angriffen auf russische Schiffe

Nach ukrainischen Angriffen auf zwei russische Schiffe vor der libyschen Küste sind dortigen Behörden zufolge auch zwei libysche Soldaten an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben. Diese hätten sie „bei der Erfüllung ihrer nationalen Pflicht nach dem verbrecherischen Angriff auf den Marinestützpunkt Bengasi erlitten“, teilte der Sohn des im Osten Libyens mächtigen Befehlshabers Chalifa Haftar, Saddam Haftar, in der Nacht zu Mittwoch im Onlinedienst Facebook mit.

Libyens international anerkannten Regierung in Tripolis steht eine rivalisierende Regierung in Bengasi gegenüber, die enge Beziehungen zu Russland unterhält. Laut Ukraines Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hatten ukrainische Streitkräfte am Sonntag eine russische Korvette im Hafen von Bengasi versenkt und ein russisches Frachtschiff vor Libyens Küste, das für Waffenlieferungen genutzt worden sei, mit Marinedrohnen getroffen. Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU erklärte, die Korvette habe „regelmäßig feindliche Marinekonvois eskortiert“ und sei Teil von Russlands Schwarzmeerflotte gewesen. Die von Haftar und seinen Söhnen gestützten Behörden im Osten Libyens forderten die UNO auf, die mutmaßliche Präsenz ukrainischer Streitkräfte im Westen des Landes zu untersuchen.

Militärmachthaber Haftar hat sich am Mittwoch zu Gesprächen in der Türkei aufgehalten. Er sollte mehrere ranghohe Vertreter treffen, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Kreisen des türkischen Außenministeriums erfuhr. Die Türkei ist eines der wenigen Länder, das Beziehungen zu beiden rivalisierenden Regierungen Libyens unterhält. (afp)

Trump empfängt Nato-Generalsekretär Rutte in Mar-a-Lago

US-Präsident Donald Trump empfängt am Mittwoch Nato-Generalsekretär Mark Rutte auf seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach im Bundesstaat Florida (gegen 22.00 Uhr MEZ). Hauptthema dürften die Bemühungen um eine Waffenruhe in der Ukraine sein. Viele Nato-Partner sind in diesem Zusammenhang besorgt über Trumps Annäherung an den russischen Präsidenten Wladimir Putin. (afp)

USA frieren Pläne für Geschäftsabschlüsse mit Russland ein

Die US-Regierung hat einem Zeitungsbericht zufolge die Strategie auf Eis gelegt, Russland über Geschäftsabschlüsse zur Beendigung des Krieges in der Ukraine zu bewegen. Der Grund sei, ‌dass Russland wenig Interesse an den vorgeschlagenen Energie- und Luftfahrtprojekten gezeigt habe, berichtete die Financial Times. Die US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner hätten europäischen Vertretern mitgeteilt, dass Unternehmenskooperationen nicht mehr im Mittelpunkt der US-Verhandlungen mit Russland stünden, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf fünf Insider, die über die Änderung der Taktik informiert worden waren. Reuters konnte den Bericht ‌nicht unmittelbar bestätigen. (rtr)

Ukrainische Kinder: Nordkorea weist Schweizer aus

Nordkorea hat einen hochrangigen Schweizer Diplomaten zur unerwünschten Person erklärt und seine Ausreise binnen 48 Stunden angeordnet. Betroffen ist Astier Sylvain, der Leiter des erst im Oktober wiedereröffneten Schweizer Verbindungsbüros in Pjöngjang. Am Vortag hatte Kim Yo Jong, die einflussreiche Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, mit der Schließung des Büros gedroht. Sie verurteilte Sanktionen der Schweiz gegen ein Jugendcamp im Osten Nordkoreas. Dem Songdowon International Children's Camp in Wonsan wird vorgeworfen, an der mutmaßlichen Verschleppung von Kindern aus russisch besetzten Gebieten der Ukraine beteiligt gewesen zu sein.

Die Schweiz hat 1974 diplomatische Beziehungen zu Nordkorea aufgenommen und ist eines der wenigen westlichen Länder, die den Dialog mit diesem Land aufrechterhalten. Staatschef Kim Jong Un und seine Schwester sind in den 1990er Jahren als Teenager in der Schweiz zur Schule gegangen. Das internationale sanktionierte Nordkorea unterstützt den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine aktiv mit der Entsendung tausender Soldaten und der Lieferung von Munition. (ap/taz)

Zwei Tote bei russischem Angriff auf Region Odessa

Ein russischer Angriff auf die ukrainische Schwarzmeer-Region Odessa hat nach Angaben der dortigen Behörden zwei Menschen ⁠das Leben gekostet und drei weitere verletzt. Ein Kind befinde sich unter den Verletzten, teilte Gouverneur Oleh Kiper auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Der ‌Angriff habe zudem ‌Autos sowie Wohn- und Industriegebäude ⁠getroffen. Russische Streitkräfte griffen auch die Hauptstadt Kiew mit Drohnen an. Trümmerteile einer Drohne lösten Bürgermeister Witali ‌Klitschko zufolge ein Feuer ‌in den unteren beiden Etagen eines 16-stöckigen Wohnhauses im Zentrum aus. Die zwei verletzten Bewohner seien ‌vor Ort behandelt ⁠worden, erklärte er weiter. (rtr)

Magyar will Ungarn der Ukraine wieder annähern

Ungarns neuer Ministerpräsident Peter Magyar hat erstmals offiziell die Ukraine besucht und dort Präsident Wolodymyr Selenskyj getroffen. Die beiden Politiker kamen in Uschhorod nahe der gemeinsamen Grenze zusammen und legten dort Kränze am Soldatenfriedhof nieder. Dort sei auch ein ethnischer Ungar beerdigt, der als eines der ersten Opfer des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gilt, sagte Magyar.

Selenskyj zufolge ging es bei dem Gespräch unter anderem um Gas- und Diesellieferungen in die Ukraine, gemeinsame Infrastrukturprojekte wie direkte Zugverbindungen zwischen beiden Ländern und humanitäre Minenräumung. Zu allen Themen seien Vereinbarungen erreicht und Teams mit deren Umsetzung beauftragt worden. Tage vor dem Besuch hatte Magyar gesagt, dass er mit Kiew über die Wahrung der kulturellen Rechte der in der Ukraine lebenden ungarischen Minderheit sprechen wolle. Deren Zahl lag vor Kriegsausbruch bei rund 130.000 und soll seither zurückgegangen sein.

Magyar strebt freundschaftliche Beziehungen zur Ukraine an, nachdem sein Amtsvorgänger Viktor Orban wegen seiner Nähe zum Kreml für Spannungen gesorgt hatte. Anders als Orban bezeichnet Magyar Russland klar als Aggressor im Konflikt mit der Ukraine. Mit Nachdruck bekräftigte er im Vorfeld der Reise, dass Ungarn der Ukraine humanitäre Hilfe zukommen lassen wolle. Ungarn unterstütze die Ukraine mit Gesundheits- und Energieausrüstung sowie Medikamenten und Transportfahrzeugen im Wert von umgerechnet 2,7 Millionen Euro. Dieselbe Summe solle zudem der ungarischen Minderheit zukommen. Wie Orban verweigert Magyar militärische Hilfe für die Ukraine und den Transit von Waffentransporten. Auch ist er gegen ein beschleunigtes Verfahren für einen EU-Beitritt der Ukraine und dagegen, dass EU-Hilfen für die Ukraine direkt aus dem nächsten EU-Haushalt bezahlt werden. An diesen Positionen änderte auch das Treffen mit Selenskyj nichts. (dpa)

Moskau weist Vorwürfe zu Abstürzen in Polen zurück

Russlands Botschafter in Warschau hat die Vorwürfe der polnischen Regierung zurückgewiesen, wonach sein Land für die Abstürze von drei Marschflugkörpern in Polen verantwortlich sei. Es gäbe keine Verbindung Moskaus mit diesen Vorkommnissen, hieß es in einer Erklärung, die Botschafter Georgi Michno nach seiner Einbestellung ins polnische Außenministerium verlas. „Es wurden keine überzeugenden und überprüfbaren Beweise vorgelegt“, sagte der Diplomat.

Polens Außenministerium hatte den Botschafter einbestellt, nachdem am vergangenen Freitag während massiver russischer Luftangriffe auf die Ukraine drei Flugobjekte in den Luftraum über Polen eingedrungen und abgestürzt waren. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der polnischen Staatsanwaltschaft handelte es sich in allen drei Fällen um russische Marschflugkörper vom Typ CH-101. (dpa)

Putin kündigt Vergeltung für Angriffe auf Raffinerien an

Der russische Präsident Wladimir Putin hat Vergeltung für die anhaltenden ukrainischen Angriffe auf russische Ölraffinerien angekündigt. Die Regierung in Kiew setze ihre Attacken fort und ignoriere damit direkte Aufforderungen von US-Präsident Donald Trump, diese einzustellen, sagte Putin bei einem Treffen mit Regierungsvertretern und Managern der Ölindustrie am Dienstag im Kreml. „In diesem Zusammenhang möchte ich betonen, dass Vergeltungsmaßnahmen unsererseits unvermeidlich sind.“ (rtr)