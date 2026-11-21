Polen ist nicht im Krieg. Dennoch schlagen russische Raketen und Drohnen immer wieder in Kleinstädten, Dörfern und Feldern nahe der Ostgrenze zur Ukraine ein. Am Freitag trafen zwei tonnenschwere Marschflugkörper des Typs CH-101 und eine Gieran-5-Drohne polnisches Gebiet. In Nowy Lipowiec bei Lublin zeichnete die Überwachungskamera eines Bauernhofs den Einschlag einer Rakete und die Explosion auf einem 200 bis 300 Meter entfernten Acker auf. Ein Dach wurde beschädigt, mehrere Fenster zerbrachen. In der Nähe von Rudnik, einem Städtchen in den Vorkarpaten, stürzte ein weiterer Marschflugkörper in einen Wald. Im Weiler Molodycz, nahe der polnisch-ukrainischen Grenze, zersplitterte eine Drohne beim Aufprall in tausend Metallteile. Verletzt wurde niemand.

„Wir wissen mit Sicherheit, dass die Marschflugkörper und die Drohne aus Russland stammen“, erklärte Premier Donald Tusk am Freitag in Warschau. Er vermutet eine gezielte Provokation: Es sei kein Zufall, dass „diese Objekte in der Nähe von Nowa Deba abgestürzt sind, wo die Manöver der europäischen Ukraine-Unterstützer stattfinden“. Bei den Übungen, die den schnellen Transport schweren Geräts nach Litauen trainieren, sind auch polnische Soldaten beteiligt. Tusk informierte umgehend Nato-Generalsekretär Mark Rutte sowie befreundete Staats- und Regierungschefs. Der polnische Krisenstab und europäische Nato-Partner bewerten den Vorfall als so ernst, dass Rutte am Samstag nach Warschau reisen wird.

Der Kreml zeigt sich von Sanktionen unbeeindruckt

Polen und die baltischen Staaten, deren Luftraum Russland regelmäßig verletzt, reagierten bisher zurückhaltend. Weder Proteste gegen die Luftraumverletzungen noch die Ausweisung russischer Diplomaten, die Schließung russischer Konsulate oder EU-Sanktionen beeindruckten Wladimir Putin. Statt den Krieg zu beenden, der Hunderttausende Opfer fordert und Russland ruiniert, treibt er die Eskalation voran – weit über die Grenzen der Ukraine hinaus.

Die jüngsten Angriffe auf die Westukraine dürften im Winter eine neue Fluchtwelle ukrainischer Zivilisten auslösen. Gleichzeitig führt Russland einen Propagandakrieg in Polen, Deutschland und anderen Aufnahmeländern ukrainischer Flüchtlinge. Dies könnte soziale Spannungen in Nato- und EU-Staaten verschärfen und sie schwächen.

Obwohl Polen von Nato-Partnern bei der Luftabwehr unterstützt wird, versagten die Streitkräfte am Freitag völlig. Nur Glück verhinderte Verletzte oder Tote. General Ireneusz Nowak erklärte dem Magazin Polityka, schlechtes Wetter habe die Abwehr behindert. Polnische und schwedische Piloten konnten die Flugkörper laut Nowak nicht eindeutig identifizieren und abschießen. Dass ukrainischen Piloten dies oft gelingt, erwähnte er nicht.

Trump bezeichnet Putin als „meinen Freund“

Geopolitisch ist der Zeitpunkt der Provokation brisant: Einen Tag vor den Einschlägen in Polen trafen sich die Nato-Ukraine-Unterstützer in Berlin, während die Staatschefs der USA, Chinas und Russlands in Shenzhen konferierten. US-Präsident Trump begrüßte Putin als „meinen Freund“. Donald Tusk kommentierte sarkastisch: „Gott, schütze uns vor solchen Freunden!“ Trump zuckte auf Nachfrage nur mit den Schultern und spielte die Vorfälle herunter: In Polen seien „versehentlich ein paar Drohnen und kleine Raketen gelandet.“

Rutte will sich in Polen ein Bild von der Lage und dem schwindenden Vertrauen der Bevölkerung in die Nato machen. Die Frage wird in Polen immer drängender gestellt: Wann tritt der Verteidigungsfall ein? Müssen erst Verletzte oder Tote zu beklagen sein?