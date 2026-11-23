Ein riesiger Feuerball, der über dem Hafengelände im Stadtzentrum aufsteigt – diese Bilder zirkulierten am späten Sonntagnachmittag aus der ostlibyschen Hafenstadt Bengasi. Drohnen hatten dort ein russisches Kriegsschiff und mindestens einen russischen Frachter getroffen. Am Montag übernahm die Ukraine die Verantwortung für die Attacken. Sieben ukrainische Drohnen seien für diese „exemplarische Operation in Antwort auf Russlands Krieg“ zum Einsatz gekommen, erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj. Von wo aus sie abgefeuert wurden, blieb zunächst unklar.

In ostlibyschen Regierungskreisen war zunächst von einer Attacke auf ein Waffenlager in der Nähe des Kais die Rede. Satellitenaufnahmen zeigen jedoch, dass die russische Korvette „Merkury“ direkt getroffen wurde und nach wenigen Minuten im Hafenbecken teilweise versank. Hafenarbeiter berichten von mehreren toten und verletzten russischen Seeleuten und Libyern.

Augenzeugen berichteten von mindestens drei Seedrohnen, die in den Rumpf der „Merkury“ einschlugen. Offenbar befanden sich Munition und Waffen an Bord der Korvette, die nach ukrainischer Darstellung im Jahr 2023 als Teil der russischen Schwarzmeerflotte in Betrieb ging und regelmäßig russische Marinetransporte begleitet.

Diesmal war sie wieder als Eskorte unterwegs. Nach ukrainischen Angaben war das zweite bei den Drohnenangriffen getroffene Ziel das Transportschiff „Angara“. Die ostlibyschen Behörden nannten ihrerseits das unter maltesischer Flagge fahrende russische Frachtschiff „Anastasiia“. Aufnahmen aus einem Militärhubschrauber der libyschen Nationalarmee LNA zeigen eine Seedrohne, die im vorderen Teil eines Frachtschiffs einschlägt. Die danach folgende immense Explosion deutet darauf hin, dass auch in diesem Schiff Munition oder Waffen transportiert wurden.

Teil der Schattenflotte

All diese Schiffe gelten als Teil der russischen Schattenflotte, die unter Umgehung der internationalen Sanktionen Öl und Waffen transportieren. Sie sollen jetzt im Hafen Baltiysk in der russischen Ostseeexklave Kaliningrad in See gestochen sein. Der britische Verteidigungsthinktank Rusi (Royal United Services Institute) nannte die „Angara“ bereits 2024 als regelmäßigen Transporteur von Rüstung aus Nordkorea über China nach Russland.

Die ostlibyschen Behörden sperrten am Sonntagabend das Gelände rund um den Hafen von Bengasi ab, auch aus Furcht vor weiteren Angriffen. Ein Sprecher der LNA sagte dem TV-Sender Almasar, man habe 12 weitere Drohnen unschädlich gemacht, die von Bengasi im Meer entdeckt wurden. Die ostlibyschen Machthaber und die Mission der Vereinten Nationen in Libyen (UNSMIL) verurteilten den Angriff als schwerwiegende Verletzung der Souveränität Libyens.

In Ost- und Südlibyen hat die libysche Nationalarmee von Feldmarschall Chalifa Haftar das Sagen, die Libyens international anerkannte Regierung in der im Westen des Landes gelegenen Hauptstadt Tripolis bekämpft. Russland ist mit Haftar verbündet und baut derzeit südlich von Bengasi eine Kaserne und mehrere Militärflughäfen aus.

Ein Videostill des ukrainischen Geheimdienstes zeigt die russische Korvette Merkury in Libyen Foto: Security Service of Ukraine via ap/dpa

Russische Waffenlieferungen nach Ostlibyen

In den Häfen von Bengasi und der nahe der Grenze zu Ägypten liegenden Stadt Tobruk wurden in den letzten Monaten immer wieder Panzer, Luftabwehrraketen und Truppentransporter entladen, trotz des geltenden UN-Waffenembargos gegen Libyen. Erst vor zwei Wochen landeten über 500 moderne gepanzerte Fahrzeuge in Tobruk. Neben Russland liefern auch die Vereinigten Arabischen Emirate Waffen an die russisch-ostlibysche Allianz, die Teile des Kriegsmaterials an die im benachbarten Sudan kämpfende RSF-Miliz weitergibt.

Russland nutzt Libyen als Sprungbrett für Einsätze in Afrika. Von Militärjuntas wie in Mali bezahlte Einsätze und der Handel mit Gold, Waffen oder Benzin spülen dem Kreml dringend benötigte Devisen ins Land und umgehen westliche Sanktionen. „Die Ukraine hat also ein starkes Interesse daran, die auf dem Mittelmeer eingesetzte russische Schattenflotte zu treffen“, analysiert ein Journalist aus Bengasi gegenüber der taz.

Viele Libyer fürchten, dass durch die ukrainische Attacke nun die Gefahr eines Wiederaufflammens des Bürgerkrieges wieder steigt und dass Libyen nun ein Schlachtfeld des russisch-ukrainischen Krieges geworden ist. Im März war bereits der russische mit Flüssiggas beladene Tanker „Arctic Metagaz“ nahe der westlibyschen Stadt Misrata von Drohnen getroffen worden. Monatelang trieb das ausgebrannte und noch mit Öl beladene Schiff vor den Küsten Italiens und Libyens.

Ukrainische Drohnenexperten in Westlibyen

In Misrata gilt es als offenes Geheimnis, dass ukrainische Drohnenexperten dort im Einsatz sind. Ob sie als Trainer für die in Misrata herrschenden Milizen und Einheiten der westlibyschen Regierungsarmee angeheuert wurden oder eigenständig Einsätze gegen russische Schiffe auf dem Mittelmeer vorbereiten, ist unklar. Die international anerkannte Regierung Libyens ist auch für Misrata zuständig und bestreitet die Anwesenheit der Ukrainer.

Der aktuelle Angriff ist auch deswegen höchst brisant, weil die Städte Misrata und Bengasi seit dem Sturz von Muammar al-Gaddafi verfeindet sind und ihre Kämpfer sich im blutigen Krieg um die Hauptstadt Tripolis in den Jahren 2018-20, als Haftar ganz Libyen zu erobern versuchte und letztlich an der türkischen Militärhilfe für die Regierung in Tripolis scheiterte, an der Front gegenüberstanden.

Haftar macht aus seinem Anspruch, in ganz Libyen zu herrschen, weiterhin keinen Hehl. Nach dem Angriff im Herzen seines Machtzentrums Bengasi könnte er nun zusammen mit dem russischen Afrikakorps gegen Misrata oder Westlibyen vorgehen. Der russische Botschafter in Libyen, Aidar Aganin sprach nur Stunden nach der Versenkung der „Merkury“ von einem ukrainischen Angriff, lange bevor die Ukraine sich dazu bekannte, und warnte, dass die Tat nicht unbeantwortet bleiben werde.