Berlin taz | Am Mittwoch hat die Bundeszentrale für politische Bildung den beliebten „Wahl-O-Maten“ zur nahenden Bundestagswahl veröffentlicht. Die Plattform FragdenStaat hat schon vor einer Woche den „Real-O-Maten“ gelauncht. Das alternative Wahlhlfsmittel untersucht im Vergleich zum „Wahl-O-Maten“ nicht Forderungen oder Wahlversprechen der Parteien, sondern ihr tatsächliches Abstimmungsverhalten im Bundestag.

Beide sind hilfreiche Werkzeuge für alle, die sich nicht durch Wahlprogramme oder das taz-Archiv kämpfen wollen. Aber welches Tool hilft nun besser, um eine informierte Wahlentscheidung zu treffen?

Die Funktionsweise von „Wahl-O-Mat“ und „Real-O-Mat“ ist die gleiche. Man bekommt eine These und dazu drei Abstimmoptionen. Das Tool von FragdenStaat liefert 20 Thesen, zu denen man Stellung beziehen kann, der 2Wahl-O-Mat“ fast doppelt so viele, 38.

Gleich bei der ersten These wird klar, beim „Wahl-O-Maten“ muss man genauer hinschauen:. „Deutschland soll die Ukraine weiterhin militärisch unterstützen“. Unterstützen? Aber militärisch? Oder besser mit Hilfslieferungen?

Beide „O-Maten“ liefern Aussagen über gesellschaftlich debattierte Themen, mal mehr, mal weniger kontrovers. Der „Wahl-O-Mat“ kann mit seiner doppelten Thesenzahl viel konkreter werden: Neben Tempolimit, Asyl und Mietpreisbremse können wir abstimmen, ob die Bundespolizei an Bahnhöfen automatische Geschichtserkennung nutzen soll oder unter 14-Jährige strafrechtlich belangt werden sollen.

Besser den Realitätscheck machen

Nachdem man abgestimmt hat, kann man auch beim „Wahl-O-Maten“ einzelne Antworten doppelt gewichten. Dann folgt die Auswertung. Bei einem Testdurchlauf eines anonymen taz-Mitarbeiters kommt die Linke beispielsweise auf 96 Prozent, Grüne 88 und die SPD auf 82 Prozent.

Vergleicht man dieses Ergebnis mit dem „Real-O-Maten“, schaut also, wie die Parteien im Bundestag tatsächlich abstimmen, kommt der gleiche Mitarbeiter zu einem ganz anderen Ergebnis: Die Linkspartei bleibt bei nahezu demselben Ergebnis (94 Prozent), Grüne und SPD fallen jedoch auf 39 Prozent.

Woran liegt das? Grüne und Linke etwa versprechen laut „Wahl-O-Mat“ die gleiche Haltung bei der Frage, ob Bürgergeld bei Ablehnung von Jobs gestrichen werden soll. Schaut man beim „Real-O-Maten“, ist erkennbar, dass sich das nicht an der Realität messen lässt: Tatsächlich haben die Grünen im Januar 2024 dafür gestimmt, Bür­ger­geld­emp­fän­ge­r:in­nen härter zu sanktionieren. „Notwendige Transformation“ des Bundeshaushalts war die Begründung.

Das Fazit: Beide Tools ergänzen sich gut. Der „Wahl-O-Mat“ ist die bessere Wahl, um sich darüber zu informieren, was die Parteien fordern, wollen, versprechen. Er hilft dabei, herauszufinden, was man nicht wählen will. Der „Real-O-Mat“ bietet in einem zweiten Schritt dann den Realitätscheck, um die Entscheidung weiter einzugrenzen.

Leider bildet er nicht alle Thesen des „Wahl-O-Maten“ ab, sodass seine Kontrollfunktion nur eingeschränkt nutzbar ist. Und seine Funktionsweise führt dazu, dass Oppositionsparteien, die keine Kompromisse bei ihrem Abstimmungsverhalten machen müssen, besser abschneiden.