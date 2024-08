Wahl-O-Mat für Thüringen : Parteiprogramme im Vergleich

Am 1. September 2024 wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Dazu ist jetzt der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung verfügbar.

BERLIN taz | Vor der Landtagswahl in Thüringen am 1. September startet heute der sogenannte Wahl-O-Mat. Nutzerinnen und Nutzer des Dienstes können damit ihre Positionen zu 38 politischen Thesen mit denen der antretenden Parteien abgleichen. Der Wahl-O-Mat wird von der Bundeszentrale für politische Bildung erstellt und soll Bür­ge­r*in­nen bei der Wahlentscheidung helfen. Parteien sollen anhand ihrer Antworten auf die Thesen vergleichbar gemacht werden.

Auf der Grundlage der Partei- und Wahlprogramme stellt ein Redaktionsteam aus Jungwählerinnen und Jungwählern, Ex­per­t*in­nen aus Wissenschaft, Journalismus und Bildung sowie Mitarbeitenden der bpb Thesen zusammen, die im Anschluss von Parteien beantwortet werden.

Nut­ze­r*in­nen des Wahl-O-Mat können auf diese Thesen mit „stimme zu“, „neutral“, „stimme nicht zu“ antworten. Auch können sie Thesen überspringen oder im Anschluss verschieden gewichten.

Das Ergebnis ist keine Wahlempfehlung, sondern ein Informationsangebot, das Wäh­le­r*in­nen eine Orientierung bieten soll, indem es die politischen Programme der Parteien zugänglicher macht.

Wahl-O-Maten für Sachsen und Brandenburg

Am 1. September 2024 wird auch in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Der Wahl-O-Mat für Sachsen ist schon online – mit insgesamt 19 Parteien und sonstigen politische Vereinigungen.

Da in Brandenburg erst drei Wochen später, am 22. September 2024, gewählt wird, geht der Wahl-O-Mat zu den Brandenburger Landtagswahlen erst am 26. August online.

Die taz ist Medienpartner des Wahl-O-Maten der Bundeszentrale für politische Bildung