B ei Winterstürmen in Kalifornien sind drei Menschen gestorben, in New York wurden hunderte Flüge wegen heftigen Schneefalls gestrichen. Solche Schlagzeilen sollten in Deutschland kaum Nachrichtenwert haben: tragisch, aber von geringem Ausmaß. Stürme und Schnee im Winter? Erwartbar. Noch dazu alles auf einem anderen Kontinent. Aber mit zunehmender Erderhitzung wird jedes Extremwetter zur Klima-Geschichte.

Zwar ist nicht jede Dürre, jeder Waldbrand oder jeder Sturm Folge des Klimawandels. Naturkatastrophen hat es immer gegeben. Aber Privatleute, Staatshaushalte und Ka­ta­stro­phen­schüt­ze­r*in­nen werden von der Klimakrise immer mehr Stress ausgesetzt. Stress sorgt für Veränderungsunwilligkeit, Gereiztheit und Tunnelblick. Eine gestresste Gesellschaft kann mit Herausforderungen aller Art schlechter umgehen. Seien sie vom Stress-Auslöser Klimawandel verursacht oder nicht.

Im globalen Norden werden die zunehmenden Extremwetter-Ereignisse zu steigenden Versicherungsbeiträgen führen. Das führt dazu, dass Menschen weniger Geld in Sanierungen zum Hitzeschutz stecken können. Sie werden im Sommer unter den steigenden Temperaturen leiden – noch mehr Stress.

Im globalen Süden sind viele Häuser nicht versichert. Hier bedeuten Katastrophen aller Art weniger Geld für Bildung, Gesundheitsversorgung und Anpassung an die nächste Katastrophe: Bangladesch verliert jährlich 3 Milliarden US-Dollar an die Folgen der Erderhitzung, ein Prozent seiner Wirtschaftsleistung. Die Fluten in Pakistan 2022, die vom Klimawandel intensiviert wurden, kosteten 30 Milliarden US-Dollar bei einer Wirtschaftsleistung von 375 Milliarden US-Dollar.

Unwetter in den USA mögen trivial erscheinen, aber sie sind Ausdruck dieser neuen Realität: Jedes normale Unwetter trifft auf Menschen, Gebäude und Infrastruktur, die von Folgen der Erderhitzung gestresst werden. Das macht jedes dieser Unwetter gefährlicher und teurer – und womöglich den Tropfen, der das Fass für eine gesamte gestresste Gesellschaft zum Überlaufen bringt.