Unwetter in den USAJedes Unwetter ist jetzt Teil der Klimakrise

Jonas Waack

Kommentar von

Jonas Waack

Sturmmeldungen aus den USA mögen in Europa egal erscheinen. Aber mit steigender Erderhitzung werden alle Wetterextreme Teil der Klimakrisen-Welt.

Schneepflüge räumen das Vorfeld auf einem Flughafen
Ein Wintersturm im Nordosten der USA legt die Flughäfen lahm: hunderte Flüge wurden gestrichen, 26.12.2025 Foto: Frank Franklin II/AP/dpa

B ei Winterstürmen in Kalifornien sind drei Menschen gestorben, in New York wurden hunderte Flüge wegen heftigen Schneefalls gestrichen. Solche Schlagzeilen sollten in Deutschland kaum Nachrichtenwert haben: tragisch, aber von geringem Ausmaß. Stürme und Schnee im Winter? Erwartbar. Noch dazu alles auf einem anderen Kontinent. Aber mit zunehmender Erderhitzung wird jedes Extremwetter zur Klima-Geschichte.

Zwar ist nicht jede Dürre, jeder Waldbrand oder jeder Sturm Folge des Klimawandels. Naturkatastrophen hat es immer gegeben. Aber Privatleute, Staatshaushalte und Ka­ta­stro­phen­schüt­ze­r*in­nen werden von der Klimakrise immer mehr Stress ausgesetzt. Stress sorgt für Veränderungsunwilligkeit, Gereiztheit und Tunnelblick. Eine gestresste Gesellschaft kann mit Herausforderungen aller Art schlechter umgehen. Seien sie vom Stress-Auslöser Klimawandel verursacht oder nicht.

Im globalen Norden werden die zunehmenden Extremwetter-Ereignisse zu steigenden Versicherungsbeiträgen führen. Das führt dazu, dass Menschen weniger Geld in Sanierungen zum Hitzeschutz stecken können. Sie werden im Sommer unter den steigenden Temperaturen leiden – noch mehr Stress.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Im globalen Süden sind viele Häuser nicht versichert. Hier bedeuten Katastrophen aller Art weniger Geld für Bildung, Gesundheitsversorgung und Anpassung an die nächste Katastrophe: Bangladesch verliert jährlich 3 Milliarden US-Dollar an die Folgen der Erderhitzung, ein Prozent seiner Wirtschaftsleistung. Die Fluten in Pakistan 2022, die vom Klimawandel intensiviert wurden, kosteten 30 Milliarden US-Dollar bei einer Wirtschaftsleistung von 375 Milliarden US-Dollar.

Unwetter in den USA mögen trivial erscheinen, aber sie sind Ausdruck dieser neuen Realität: Jedes normale Unwetter trifft auf Menschen, Gebäude und Infrastruktur, die von Folgen der Erderhitzung gestresst werden. Das macht jedes dieser Unwetter gefährlicher und teurer – und womöglich den Tropfen, der das Fass für eine gesamte gestresste Gesellschaft zum Überlaufen bringt.

Jonas Waack

Jonas Waack

 Klima-Redakteur
Jahrgang 1999, zuständig für Klima-Themen im Ressort Wirtschaft und Umwelt. Stadtkind aus Mecklenburg, möchte auch sonst Widersprüche vereinbaren. Bittet um Warnung per Mail, falls er zu sehr wie ein Hippie klingt.
Themen #Klimawandel #USA #Extremwetter #Sturm #Schneesturm
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Peter Hauk sitzt vor einer gelben Wand und spricht.
Schmähpreis des Naturschutzbunds Der Dino lebt und heißt Peter Hauk

Der Nabu verleiht dem baden-württembergischen Agrarminister Peter Hauk einen Preis für die schlechteste Umweltperformance 2025. Warum gerade ihm?

Von Hanna Gersmann
Menschen waten durch kniehohes, braunes Wasser, eine Autorikscha steht bis zur Motorhaube im Wasser
Flutkatastrophen in Südasien Klimawandel verschärfte extreme Regenfälle

Steigende Temperaturen im Indischen Ozean machten zwei Zyklone tödlicher und zerstörerischer. Doch es gibt Unsicherheiten, zeigt eine Schnellstudie.

Von Jonas Waack
Eine einsame vom Wind zerzauste Palme an einem Strand vor dunklem Wolkenhimmel
Hurrikan in der Karibik Wie der Klimawandel den Jahrhundert-Sturm „Melissa“ antreibt

Der Hurrikan bewegt sich mit rasender Windgeschwindigkeit auf Jamaika und Kuba zu. Die steigenden Wassertemperaturen der Meere befeuern ihn.

Von Jonas Waack

klimawandel

Ein Mann in Ölzeug steht an der Küste der Normandie
Weihnachtsessen in Frankreich Wenn Apfelplantagen Weinbergen weichen

Die Normandie ist berühmt für Cidre, Calvados und Meeresfrüchte. Doch der Klimawandel verändert Land und Meer.

Von Sabine Seifert

25.12.2025

Menschen stehen im Meer und fischen
Klimakrise bedroht Tuvalu Wenn alle gehen, was wird dann aus Tuvalu?

Ihr Leben lang lebt Temotika Oten auf Tuvalu, doch in Zukunft könnte es überschwemmt werden. Warum sie für ihr Zuhause zu kämpft.

Von Chiara Bachels

24.12.2025

Ein Flugzeug und Kondensstreifen am Himmel
EU-Regeln für Fluggesellschaften Wer Kondensstreifen verursacht, soll künftig zahlen

Da die künstlichen Wolken die Erwärmung fördern, müssen Fluglinien nach Vorgabe der EU bis März erstmals ihren Beitrag dokumentieren.

Von Bernward Janzing

24.12.2025

