piwik no script img

Schneesturm „Elli“Wie die Deutsche Bahn winterfest werden kann

Heftige Schneefälle sorgten am Wochenende für Zugchaos, vor allem in Norddeutschland. Probleme machten dabei nicht nur vereiste Gleise.

Bahnarbeiter zwischen vielen Schienen im Winter
Im Winter sind vereiste Schienen nicht das einzigste Problem der Bahn Foto: Stefan Ziese/imago
Nanja Boenisch

Von

Nanja Boenisch

Wenn Schnee und Eis die Bahn lahmlegen, wird gerne eine alte Werbekampagne der damaligen Deutschen Bundesbahn herausgekramt. „Alle reden vom Wetter. Wir nicht.“ So selbstbewusst warb die Bahn 1966 für ihre Wetterfestigkeit. Nach diesem Wochenende, an dem Sturmtief „Elli“ vor allem über Norddeutschland wütete, redet die Deutsche Bahn nun sehr wohl vom Wetter. „Schneeverwehungen und vereiste Weichen haben uns immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt“, gesteht DB-Chefin Evelyn Palla.

Am Sonntag lief ein Drittel des Zugverkehrs in Norddeutschland noch immer nicht rund. Am Freitag konnten dort gar keine Fernzüge fahren. In anderen Regionen Deutschlands hakte es ebenfalls: Im Nordschwarzwald mussten die Bahnen wegen starken Windes ihre Geschwindigkeit drosseln, in Ostdeutschland kam es zu Ausfällen und Verspätungen.

„Den Fernverkehr ganz einzustellen ist erbärmlich“, sagt Eisenbahningenieur Markus Hecht der taz. Am Sonntag seien viele Regionalbahnen schon längst wieder auf der Schiene gewesen, als die DB ihre Fernzüge noch stillhielt. Ein Grund, laut Hecht: Wenn ein voller Zug im Schneechaos liegen bleibt, sei das für die Bahn schlimmer als einer, der gar nicht erst losfährt. Wenn hingegen eine Regionalbahn ausfällt, werde Strafe fällig.

„Die Deutsche Bahn ist schlecht gerüstet“, sagt Hecht. Früher fuhren Züge mit schwerer Lok, robuster als die modernen Triebzüge mit sensibler Technik. Viele deutsche Triebzüge seien so konzipiert, dass sich eine Eisschicht am Fahrzeug bildet. Herabfallende Eisbrocken können dann Gleise oder Weichen stören. Österreich mache das besser, sagt Hecht. Dort würden die Triebwagen viel weniger vereisen.

Zu wenige Reserveloks und Re­ser­ve­fah­re­r:in­nen

Außerdem könnten sich dort viele Züge gleich selbst die Schienen freiräumen während des regulären Bahnbetriebs. Hierzulande müssen extra Räumfahrzeuge eingesetzt werden. Die Deutsche Bahn winterfest zu machen, das koste natürlich Geld, sagt Hecht. Und in Deutschland fehle der Wille, es auszugeben.

Gleichzeitig hätten viele Länder an der Bestellung von Reserveloks und Re­ser­ve­lok­füh­re­r:in­nen gespart, sagt Christian Böttger, Bahnprofessor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Die Personalstruktur der DB sei generell ganz anders als vor einigen Jahrzehnten. „Es gibt in den Bahnhöfen nicht mehr die Mitarbeiter, die ein paar Weichen umlegen, Fahrkarten verkaufen und eben auch mal Schnee schippen können“, sagt er.

Trotzdem beschwichtigt Böttger. „Es ist natürlich nicht so, dass früher alles besser war.“ Die Deutsche Bahn habe schon immer „erhebliche Zusammenbrüche“ bei extremem Wetter erlitten. Auch die Niederlande hätten den Zugbetrieb am Wochenende zwei Tage lang eingestellt.

Den Fernverkehr ganz einzustellen ist erbärmlich

Markus Hecht, Eisenbahningenieur

Der Verband der Güterbahnen ist weniger gnädig. „Zu viele Menschen sind gar nicht mehr überrascht, wenn der Betrieb der Eisenbahn großflächig eingestellt wird“, sagt Peter Westenberger, Geschäftsführer des Verbands. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) müsse das Schienennetz der DB auf seine Krisenfestigkeit überprüfen.

Klimakrise macht Kälte seltener

Dass die Bahn schon mal besser mit schwierigen Wetterlagen klarkam, sieht auch Matthias Gastel so, bahnpolitischer Sprecher der Grünen. „Ein Grund ist, dass solche winterlichen Situationen inzwischen immer seltener auftreten“, sagte er. Die DB könne nicht mehr so schnell mit eingespielten Abläufen reagieren.

Tatsächlich sorgt die Klimakrise für höhere Durchschnittstemperaturen, extreme Kälte wird seltener. Niederschlagsmengen nehmen tendenziell zu – aber ob das auch für heftige Schneefälle gilt, ist umstritten.

Derweil machten Schnee und Eis am Wochenende auch Au­to­fah­re­r:in­nen zu schaffen. In Baden-Württemberg etwa überschlug sich ein Räumfahrzeug, nahe Dresden krachten drei Lkw und zwei Pkw zusammen, in Niedersachen zählte die Polizei allein in der Nacht von Freitag auf Samstag 21 witterungsbedingte Unfälle, in Nordhessen starb ein Fahrer, der auf die Gegenfahrbahn geraten war.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Schienenverkehr #Deutsche Bahn (DB) #Winter #Schneesturm #Klimawandel
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Schneepflüge räumen das Vorfeld auf einem Flughafen
Unwetter in den USA Jedes Unwetter ist jetzt Teil der Klimakrise
Kommentar von Jonas Waack

Sturmmeldungen aus den USA mögen in Europa egal erscheinen. Aber mit steigender Erderhitzung werden alle Wetterextreme Teil der Klimakrisen-Welt.

Ein ICE fährt über eine Brücke, eine Autobahn ist im Hintergrund zu sehen
Verkehrsunfälle Zug fahren ist deutlich sicherer als Auto fahren

Zahlen statt Horrorbilder: Die Allianz pro Schiene hat Unfälle der letzten zehn Jahre ausgewertet, um die Sicherheit von Bahn und Auto zu vergleichen.

Von Nanja Boenisch
Deutsche Bahn fliegt neue Signalmasten mit Helikopter zur Streckensanierung, es ist staubig
Deutsche Bahn Es ist ein Desaster
Kommentar von Ulrike Fokken

Die Unzulänglichkeiten bei der Deutschen Bahn sind lange bekannt und wirtschaftlich teuer. Kann und will Verkehrsminister Schnieder das ändern?

klimawandel

Jugendliche mit Schildern "Welt brennt Politik pennt" und "Gasausstieg 2035" auf einer Klima-Demonstration.
In­ge­nieu­r*in über KI und Klima „Die Regierung nutzt den KI-Hype für neue Gaskraftwerke“

Rechenzentren haben einen immensen Strom- und Wasserverbrauch, kritisiert Ex­per­t*in Joschi Wolf. Schwarz-rot nutze das für Anti-Klimapolitik.

Interview von Katharina Schipkowski

12.1.2026

Peter Tschentscher sitzt auf der Senatsbank in der Hamburgischen Bürgerschaft
Volksentscheide in Hamburg Souverän geht anders
Kommentar von Robert Matthies

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hadert mit dem Neutralitätsgebot bei Volksentscheiden. Das ist ein Angriff auf die direkte Demokratie.

11.1.2026

Eine rote Schneefräse im Einsatz
Sturmtief Elli zieht Richtung Süden Bahnverkehr im Norden bis Sonntag eingeschränkt

Nach dem Wintersturm „Elli“ läuft der Bahnverkehr im Norden nur langsam wieder an. Für die Höhenlagen hat der DWD wegen Schneefalls eine erneute Unwetterwarnung herausgegeben.

10.1.2026

Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
US-Angriff auf Venezuela Eine Supermacht Europa ist keine Alternative zum US-Bündnis
2
Superreiche und Klimakrise Ein Leben ohne Privatjet ist machbar
3
Streitgespräch über Brandmauern „Es gibt Schnittmengen zwischen Union und AfD“
4
Volksentscheid Berlin autofrei startet Die Wende der Wende
5
Russlands Überfall auf die Ukraine 20 Tote pro erobertem Quadratkilometer
6
Proteste in Iran Es braucht internationalen Druck