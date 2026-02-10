piwik no script img

USA im SüdkaukasusDonald Trump in Putins Vorgarten

Die USA schließen mit Armenien ein strategisch wichtiges Atom-Abkommen. Der Kreml versucht, seinen Machtverlust zu verhindern.

US-Vizepräsident JD Vance und seine Frau Usha Vance besuchen die armenische Völkermord-Gedenkstätte Zizernakaberd. Vance unter einem Regenschirm scheinbar verspult die Hand hebend, zwischen einer armenischen Ehrengarde gesehen
JD Vance besuchte am Dienstag die armenische Völkermord-Gedenkstätte Zizernakaberd: geostrategischer Rückschlag für Russland Foto: Kevin Lamarque/Pool reuters/ap/dpa

Aus Berlin

Mathias Brüggmann

Russland muss einen geostrategischen Rückschlag durch die USA hinnehmen. Und das auf einem Gebiet, das es seit dem Zerfall der Sowjetunion als seinen „Hinterhof“ ansieht. Armenien, bis vor Kurzem engster Verbündeter Moskaus im Südkaukasus, hat am Montag bei einem Besuch von US-Vizepräsident JD Vance eine Atomzusammenarbeit mit Washington vereinbart. Vance reiste am Dienstag ins benachbarte Aserbaidschan, um dort ähnliche strategische Abkommen zu unterzeichnen. Ergebnisse lagen bis Redaktionsschluss noch nicht vor.

Der armenische Premierminister Nikol Paschinjan nannte das Atom-Abkommen ein „neues Kapitel“ in den amerikanisch-armenischen Energiebeziehungen. Es gehe um eine Diversifizierung der Energiebilanz seines Landes. Bisher war Armenien vollständig von Russland abhängig.

Das 1976 erbaute Kernkraftwerk Metsamor wird laut dem Atomdeal mit Vance künftig nicht mehr mit Brennstäben des staatlichen russischen Atomkonzerns Rosatom beliefert, sondern im Wert von 5 Milliarden Dollar von US-Konzernen, die die alten Reaktorblöcke künftig auch warten. Weitere 4 Milliarden US-Dollar will Washington zusätzlich in den Ausbau der Atomkraft in Armenien stecken.

Der Bau von Atomkraftwerken ist hochpolitisch, denn das Design der Reaktoren sorgt langfristig für eine Abhängigkeit des Käuferlandes vom Lieferstaat hinsichtlich der Versorgung mit nuklearen Brennelementen. Deshalb halten En­er­gie­ex­per­t:in­nen gerade das Ringen Rosatoms um Aufträge – sogar weit unter Selbstkosten – in Ländern wie der Türkei, Ungarn, Kasachstan und Ägypten für geopolitisch getriebene Interessenpolitik.

In die Quere

„Rosatom ist ein wichtiges Einfluss-Instrument des Kremls“, sagte Stefan Meister, Russland- und Zentralasien-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, der taz. Nun kommen die USA Russland in die Quere: Paschinjan und der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew hatten im vergangenen August im Weißen Haus mit US-Präsident Donald Trump ein Friedensabkommen unterzeichnet. Die Verträge mit beiden Ländern werden in den USA bereits als „Friedensdividende“ bezeichnet.

„Armenien und Aserbaidschan sind geostrategisch wichtig für die Region, und die Trump-Administration macht eben auch dort einfach Business“, sagte Meister. Aber: „Damit tun die Amerikaner Dinge, die den Russen erheblich wehtun.“ Der Experte für Russlands außenpolitische Beziehungen rechnet damit, dass „Russland massiv Einfluss nehmen wird auf die Wahlen in Armenien Anfang Juni, um Paschinjan loszuwerden“ und Moskaus Einfluss in der Region zu erhalten.

Bisher war es nur einem Land gelungen, die Versorgung der sowjetischen Reaktoren mit russischem Brennstoff auf Uran-Brennelemente des US-Konzerns Westinghouse umzustellen: der Ukraine.

Wie dort ist auch in Armenien die Beendigung der Belieferung von Brennelementen durch Rosatom eine geopolitische Grundsatzentscheidung und Teil eines innenpolitischen Machtkampfes um die Ausrichtung des Landes. Am Vorabend des Besuchs von Vance in Jerewan trafen sich Vertreter von Rosatom in Moskau mit dem Vorsitzenden der Nationalversammlung Armeniens, Alen Simonjan.

Moskauer Außenministerium warnt

Sie boten eine „umfassende Zusammenarbeit“ im Bereich der Kernenergie an, berichten Nachrichtenagenturen. Das russische Außenministerium warnte, dass es „keine realistischen Alternativen“ für Armenien im Atomsektor zu einer weiteren Kooperation mit Rosatom gebe.

Russland hatte Armenien lange im Kampf gegen Aserbaidschan um das Gebiet Bergkarabach unterstützt. Seit 2023 wird die Region vollständig von Aserbaidschan kontrolliert. Russland, das sich traditionell als militärische Schutzmacht von Jerewan sieht, hatte Armenien bei der Einnahme des Gebietes keine Unterstützung gewährt. Armenien bekommt mittlerweile auch militärische Drohnen aus den USA.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Donald Trump #USA unter Trump #Aserbaidschan #Armenien #Russland #Wladimir Putin #Kaukasus #Energieversorgung #Energie #Atomkraft
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Friedhof in Jerewan, Armenien.
Tagebuch aus Armenien Die fehlende Trauer um Aishat Baimuradova
Kolumne Krieg und Frieden von Sona Martirosyan

In einer Totenhalle in Jerewan liegt die Leiche einer 23-jährigen Frau aus Tschetschenien. Sie war geflohen und wurde ermordet. Nun wird sie beerdigt.

Viktor Orban und Prabowo Subianto sitzen nebeneinander
Neue Weltordnung Trumps „Friedensrat“ wird etwas konkreter

Das vom US-Präsidenten ins Leben gerufene Gremium nimmt Form an: als Imitat der Vereinten Nationen, bloß mit weniger Demokratien.

Von Lisa Schneider
Aus dem Turm einer Erdölraffinerie kommen Flammen
Öl-Sanktionen gegen Russland Trump trifft Putins Kriegsökonomie am verwundbarsten Punkt

Der US-Präsident hat die größten russischen Ölkonzerne auf die Sanktionsliste gesetzt. Mindestens ein Drittel der russischen Ölexporte ist gefährdet.

Von Mathias Brüggmann
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

1 Kommentar

 / 
  • R

    Was ist der Hintergrund für die eingestellte russische Unterstützung Armeniens?

meistkommentiert

1
Mehr Nachhaltigkeit durch Verzicht Ich sage nein, weil ich es kann
2
Massaker in Iran Die unsolidarische Linke
3
Physikerin über die deutschen Autobauer „Die Zukunft der Autobranche ist emissionsfrei“
4
AfD-Verbot Hört doch endlich zu!
5
Abschaffung der Demokratie Was ist Faschismus?
6
Brandmauer-Debatte Linke weist Vorwurf bewusster Zusammenarbeit mit AfD zurück