piwik no script img

Trumps „Friedensrat“ für GazaWenig stabil

Judith Poppe

Kommentar von

Judith Poppe

Der „Board of Peace“ für Gaza nimmt Gestalt an – es ist ein Produkt der Trump’schen Egomanie. Man sollte wenig auf ihn wetten.

US-Präsident Trump steht auf einer Bühne auf der mit großen Buchstaben "PEACE" steht
US-Präsident Donald Trump in Sharm El Sheikh, Ägypten, am 13. Oktober 2025 Foto: Eliot Blondet/Pool/imago

D onald Trumps neues Konstrukt nennt sich Friedensrat. Bis vor Kurzem dachten die meisten, dass es dabei um Gaza geht, doch spätestens seitdem die Charta des Rates veröffentlicht wurde, ist klar: Es geht nicht um Gaza. Und natürlich genauso wenig um Frieden (gerade erst hat Trump dem norwegischen Premier erklärt, ohne Friedensnobelpreis fühle er sich überhaupt zu keinem Frieden verpflichtet).

Worum es Trump wirklich geht, ist – Überraschung – die Zerstörung der alten Weltordnung, inklusive der UNO, die ihm schon lange ein Dorn im Auge ist, und der Aufbau einer neuen. Unter seiner absoluten Führung. Das letzte Wort in diesem Rat hat der Vorsitzende – natürlich Trump. Der bestimmt auch darüber, welche Staaten Mitglied werden können und welche es bleiben. Wer einen ständigen Sitz will, zahlt einfach eine Milliarde Dollar. Rechenschaftspflicht? Ach wo. Das avisierte Projekt scheint wie die Wahrwerdung eines langgehegten politischen Trump’schen Traums.

Die große Frage lautet nun: Wird dieses Projekt erfolgreich sein? Das hängt vor allem davon ab, wer Trumps Einladung folgt und seinem Club beitritt. Bisher gingen Einladungen an diverse Staatschefs raus: an den türkischen Präsidenten Erdoğan, Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi, Javier Milei aus Argentinien – und auch ihn: Putin. Orbán hingegen hat nicht lang gefackelt und gleich zugesagt. Der neue Friedensrat – eine Achse autoritärer Staaten? Auch Deutschland hat mittlerweile eine Einladung erhalten. Die Reaktion war bisher eher kühl – und das ist auch gut so. Denn wer beitritt, kapituliert vor Trump und seinem erträumten milliardenschweren Machtclub, in dem ohnehin nur einer das Sagen hat.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Am wahrscheinlichsten wird sein: Der Friedensrat – wenn er denn ins Leben gerufen wird – zerbröselt von selbst. Denn am Ende dürfte die Staaten, die tatsächlich beitreten, wenig verbinden, und eine Weltordnung, die nur vom Ego ihres Gründers zusammengehalten wird, hält nicht auf Dauer. Das bleibt zumindest zu hoffen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Judith Poppe

Judith Poppe

 Auslandsredakteurin
Jahrgang 1979, Auslandsredakteurin, zuvor von 2019 bis 2023 Korrespondentin für Israel und die palästinensischen Gebiete.
Themen #Gaza-Krieg #Donald Trump #Nahost-Debatten #Donald Trump #US-Außenpolitik #Nahost-Konflikt
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Wladimir Putin m dunklen Anzug betritt einen Saal,kitischiges Gold überall und zwei Soldaten mit maximaler Körperspannung, die links und rechts der Tür stehen
Kreml berichtet von Trump-Angebot Auch Wladimir Putin soll in Gaza-„Friedensrat“

US-Präsident Trump sucht weiter Mitglieder für den von ihm geleiteten Friedensrat. Ein entsprechender Brief ging offenbar auch in Moskau ein.

Toni Blair und Donald Trump
Konkurrenz zur UN Ärger über neuen Friedensrat

Trumps Gremium soll über Gaza hinaus für Konflikte zuständig sein. Die internationale Ordnung zählt dabei wenig, das Wort des US-Präsidenten viel.

Von Felix Wellisch
Porträt von Tony Blair - graue Haare, offenes Hemd
Britischer Ex-Premier in Nahost Tony Blair soll Trump-Friedensplan in Gaza verwalten

Der einstige Premier Großbritanniens soll sich um Nahost kümmern – schon wieder. Beim ersten Mal scheiterte er am Fundamentalismus Netanjahus.

Von Dominic Johnson
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

1 Kommentar

 / 
  • M

    Trump ist ein Psychpath und dieser Friedensrat und seine Satzung ist das Werk eines Irren- oder ein Beitrag, den man im politischen Kabarett erwarten würde. Man sollte darüber nicht schreiben und niemand sollte dort aufkreuzen und damit Ganze auch nur ansatzweise ernst nehmen.

meistkommentiert

1
Grüne-Jugend-Chef vs. Markus Söder Mit lieben Grüßen an den „H****sohn“
2
Trump und seine Grönland-Manie Ein Präsident auf Bulldozerfahrt
3
Professor über Trumps Friedensrat „Das wäre eine Art Frankenstein-Situation“
4
Buch über Superdiversität Weniger Gebildete kommen oft besser mit Diversität klar
5
Ökonom über die USA unter Trump „Das System ist gekippt“
6
Massenmord in Iran Wir können wissen, was geschieht