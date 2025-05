Brüssel taz | Läuft der Zollstreit zwischen den USA und der Europäischen Union endgültig aus dem Ruder? In Brüssel wird eine Eskalation nicht mehr ausgeschlossen, nachdem US-Präsident Donald Trump am vergangenen Freitag überraschend mit neuen Einfuhrzöllen in Höhe von 50 Prozent gedroht hatte.

Die Aufschläge auf europäische Produkte könnten bereits am 1. Juni in Kraft treten – viel früher als erwartet. Eigentlich war die EU-Kommission von einer Schonfrist bis Mitte Juli ausgegangen. Handelskommissar Maros Sefcovic hatte sich noch am Freitagabend um Dialog bemüht – vergeblich.

Nun liegen die Nerven blank. Man werde sich von Drohungen nicht beeindrucken lassen, warnte Sefcovic. Der Handel zwischen Europa und den USA müsse von gegenseitigem Respekt geleitet werden. Die EU sei bereit, ihre Interessen zu verteidigen, fügte er hinzu.

Die EU-Kommission hat bereits ein ganzes Arsenal an möglichen Gegenmaßnahmen ausgearbeitet. Die Liste reicht von Abgaben auf Nüsse und Gemüse über Whiskey und kalifornischen Wein bis hin zu Zöllen für Produkte von US-Konzernen wie dem Flugzeugbauer Boeing und dem Autohersteller Ford. Insgesamt geht es um bis zu 95 Milliarden Euro.

Trump will offenbar nicht verhandeln

Damit würde der Schaden aber noch größer, warnt das Institut der deutschen Wirtschaft. Sollten die Trump-Zölle kommen und bis 2028 bleiben, würde das die deutsche Wirtschaft etwa 200 Milliarden Euro kosten. Bei Vergeltung drohe sogar ein Schaden von 250 Milliarden.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat deshalb bisher größte Zurückhaltung geübt. Sie hat sogar beschlossene Gegenmaßnahmen wegen der bereits eingeführten US-Sonderzölle auf Aluminium und Stahl ausgesetzt, um Verhandlungen zu erleichtern.

Doch Trump will offenbar gar nicht verhandeln. Er sei nicht auf der Suche nach einem Deal, erklärte der für unberechenbare Entscheidungen bekannte US-Präsident. Die laufenden Gespräche mit Brüssel führten „nirgendwohin“, behauptete er – dabei ist die EU zu teuren Zugeständnissen bereit. Von der Leyen will etwa noch mehr Flüssiggas in den USA kaufen, womöglich auch mehr Waffen.