I n Deutschland bekommen die Schü­le­r*in­nen gerade Zeugnisse, im Welthandel erhalten einzelne Staaten jetzt „Briefe“ sogar auf der Onlineplattform „Truth Social“. US-Präsident Donald Trump straft darin Handelspartner mit Zollsätzen ab, die ab August für US-Importe gelten sollen. Vorerst. Oberlehrer Trump verteilt nationale Kopfnoten, stuft Länder in Genehme und Ungelittene ein. Importe aus Japan belegt er mit 25 Prozent Zoll, jene aus Bosnien-Herzegowina mit 30 Prozent, für Myan­mar gelten 40 Prozent.

Ist die Versetzung damit gefährdet? Und was ist mit der EU? Europa darf noch drei Wochen weiterverhandeln. Und muss aufpassen, sich nicht auf Trumps Psychospielchen und die von ihm gewünschte Rollenverteilung à la „Ober sticht Unter“ einzulassen. Denn der Welthandel, dessen Regeln der Präsident mit Füßen tritt, ist kein Schulhof. Europa hat einen Markt mit 450 Millionen potenziellen US-Kunden – und deshalb für Trump und seine Konzerne viel zu bieten. Und viel zu verlieren.

Es macht Sinn, an Jean-Claude Juncker zu erinnern. Dem früheren EU-Kommissionschef erklärte Trump in seiner ersten Amtszeit, die EU sei eigentlich eine „Erfindung der Europäer gegen die USA“ – und hat ihn „mannhaft“ geküsst. Juncker blieb knallhart – und reagierte auf Trumps Stahlzölle mit Gegenzöllen auf Harley-Davidsons, Whiskey und Erdnussbutter. Das verschaffte ihm Respekt in Trumps Klassenzimmer des Welthandels. Junckers Nachfolgerin Ursula von der Leyen droht bislang nur – verzichtet aber auf klare Kante.

Dabei ist Trump hochverwundbar. Wegen seines Haushaltsgesetzes braucht er neue Einnahmen aus Zöllen oder Unternehmenssteuern. Einen Einbruch der Kurse von US-Anleihen, -Dollar oder -Aktien wegen des Handelskrachs wird er nicht erneut riskieren: „Sell America“ kann sich auch Trump nicht leisten. Europa könnte auch drohen, US-Techkonzerne mit 5 Prozent Umsatzsteuer endlich angemessen zu belasten. Stattdessen kursieren Spekulationen, Google, Amazon & Co sollten an der EU-Digitalgesetzgebung mitbestimmen. Dann hätte sich der ewige Schulrüpel durchgesetzt.