So stark hat sich Deutschland erhitzt Die drei wichtigsten Klima-News der Woche

Berlin taz | 2024 stiegen die Temperaturen in Deutschland um 0,3 Grad – laut dem Deutschen Wetterdienst ein „ungewöhnlich großer“ Anstieg für nur ein Jahr. Die Behörde folgt jetzt auch anderen Klimaforschenden und geht in ihren Darstellungen zur Erwärmung in Deutschland nicht mehr von einem linearen Trend aus, sondern von einer sich stärker beschleunigenden Entwicklung. Darüber sprechen Susanne Schwarz und Sandra Kirchner im klima update°.

Die EU-Kommission will zu klimaschädlichen Autokonzernen die eigentlich anfallenden Strafzahlungen vorerst ersparen. Sie sollen aktuelle Verfehlungen ihrer CO2-Vorgaben später ausgleichen dürfen. Dabei waren sowohl Klimaziele, als auch Sanktionen lange Jahre bekannt. Auch das Verbrenner-Aus 2035 wackelt.

Der Stahlkonzern Thyssen-Krupp plant den ersten klimafreundlichen Hochofen – in Duisburg soll bald grüner Stahl produziert werden. Das Problem: Dafür braucht man grünen Wasserstoff und von dem gibt es bisher und laut Studien auch absehbar viel zu wenig. Das kommt nicht von ungefähr.

