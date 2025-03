Berlin taz | Ende 2027, und damit ein Jahr später als erwartet, soll in Duisburg der erste Hochofen in Betrieb gehen, der grünen Stahl herstellen kann. Das kündigt der Anlagenbauer SMS Group an, der für Thyssenkrupp den Hochofen baut. „Derzeit planen wir, die Anlage ab Ende 2027 Schritt für Schritt hochzufahren“, sagt SMS-Chef Jochen Burg.

Die Stahlproduktion spielt eine wichtige Rolle beim klimaneutralen Umbau der Industrie. Um Stahl herzustellen wird sehr viel Energie benötigt, hohe CO 2 -Emissionen werden erzeugt. Etwa 30 Prozent der deutschen Industrieemissionen entfallen auf die Stahlproduktion.

Bei einer nachhaltigen Herstellung müsste der Brennstoff Kohle ersetzt werden. Für wirklich klimaneutralen Stahl müsste die Produktion komplett auf erneuerbaren Energie beruhen in Form von grünem Strom und grünem Wasserstoff, sagt Simon Wolf von Germanwatch.

Das soll in dem neuen Hochofen in Duisburg möglich sein. In der sogenannten Direktreduktionsanlage wird anstelle von Koks Gas oder Wasserstoff verwendet. Unter der Voraussetzung, dass grüner Wasserstoff und erneuerbare Energien eingesetzt werden, kann hier also grüner Stahl entstehen.

Bis 2038 muss die Stahlindustrie klimaneutral sein

Das Projekt in Duisburg wird vom Bund und von Land NRW zusammen mit etwa 2 Milliarden Euro gefördert. „Stahl als Grundstoff steht am Anfang vieler Wertschöpfungsketten. Die Energie- wie auch die Mobilitätswende sind ohne Stahl nicht denkbar“, sagt IG-Metall-Vorsitzender Jürgen Kerner.

Bisher wird aber kaum grüner Wasserstoff produziert, weil die fossilen Energieträger günstiger sind. Früher oder später wird sich das Preisverhältnis allerdings umkehren, sagt Germanwatch-Experte Wolf. Ab 2027 werden Brennstoffe in den europäischen CO 2 -Zertifikatehandel aufgenommen. Die Preise für Emission steigen dann schrittweise, bis die Zertifikate 2038 ganz auslaufen.

„Irgendwann zwischen 2027 und 2038 wird klimaneutraler Stahl also günstiger werden als grauer Stahl“, sagt Wolf. Der Ausbau grünen Stahls könne außerdem mit gesetzlichen Quoten gefördert werden oder indem bei staatlichen Bauprojekten bevorzugt grüner Stahl verwendet werde.