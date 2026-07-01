W as für eine Kehrtwende: In Schweden sind Lebensmittelgeschäfte und Apotheken mit einem in dieser Woche in Kraft tretenden Gesetz dazu verpflichtet, Bargeld anzunehmen – Ausnahmen gelten etwa, wenn ein Laden keine Kasse mit Personal hat. Für ein Land, das sich viele Jahre damit rühmte, beim Bezahlen möglichst digital aufgestellt zu sein, ist das durchaus ein bemerkenswerter Schritt. Dass er kommt, ist dennoch folgerichtig.

Denn in Teilen von Bevölkerung und Politik – bei einigen schneller, bei anderen langsamer – kommt die Erkenntnis an, dass Digitalisierung ohne Back-up vielleicht keine so gute Idee ist. Back-up meint hier: einen Plan B, wenn die digitale Lösung mal ausfällt. Schweden hat da schon seine Erfahrungen gemacht: Vor fünf Jahren legte ein Angriff auf einen US-amerikanischen IT-Dienstleister in der Folge zahlreiche Bezahlsysteme lahm.

In Schweden mussten unter anderem diverse Supermärkte und Apotheken ihre Dienste einstellen. Zwar waren im konkreten Fall auch Barzahlungen betroffen. Doch bei einem länger andauernden Ausfall wäre es eher möglich, außerhalb der üblichen Systeme eine Bargeldkasse einzurichten, als mal schnell einen alternativen digitalen Weg aufzubauen.

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Natürlich löst Bargeld nicht alle Abhängigkeiten. Fällt der Strom aus, liegen auch die Geldautomaten lahm. Und es gibt ja noch so viele andere Bereiche, in denen ein Plan B nötig wäre – auch in Deutschland. Was macht das Gesundheitssystem, wenn dessen digitale Infrastruktur ausfällt? Was eine Behörde, die von einem Hackerangriff getroffen wird? Oder wenn einer der zahlreichen US-IT-Dienste, die in der Verwaltung genutzt werden, auf Geheiß von US-Präsident Donald Trump seinen Dienst in Europa einstellen muss?

So hilfreich Digitalisierung auch ist, weil sie zum Beispiel Abläufe schneller, einfacher und komfortabler machen kann – so problematisch können die Effekte sein, wenn Resilienz nicht mitgedacht ist und ein Ausfall oder Angriff alles stoppt. Zeit, dass auch Deutschland seinen Nachholbedarf begreift.