Regierungskrise in FrankreichVersagen mit Ansage

Rudolf Balmer
Kommentar von Rudolf Balmer

Dass Bayrou bei der Vertrauensabstimmung fallen würde, ist wenig überraschend. Was Frankreich jetzt braucht, ist eine Reform der Institutionen.

Ein Demonstrant mit erhobener Faust und einer Maske Francous Bayrous
Freude bei einem Gegner von Francois Bayrou nach der für ihn misslich ausgegangenen Vertrauensfrage Foto: Stephane Mahe/reuters

D er französische Premierminister François Bayrou hat mit zu hohem Einsatz gepokert und verloren. Die Vertrauensabstimmung, die ihn am Montagabend zu Fall gebracht hat, konnte er schlicht nicht gewinnen. Hat er selber wirklich geglaubt, dass ihm die Abgeordneten oder die Fernsehzuschauer seine Remake-Nummer „Ich oder das Chaos“ abnehmen würden? Jeden Tag in der vergangenen Woche hat er sich als Gast in die Studios eingeladen, um jedes Mal dasselbe Lied vom drohenden Niedergang anzustimmen.

Dass aber ausgerechnet er der Retter aus der Not sei, wollte ihm niemand abkaufen. Zu durchsichtig war das Kalkül. Es stimmt, die Lage ist unerfreulich, die Republik ist hoch verschuldet, die Ranking-Institute drohen mit schlechten Betragensnoten, Frankreich muss für neue Anleihen immer höhere Zinsen bezahlen. Für die Opposition war dies aber kein Grund, den Vertrag für die Minderheitsregierung von Bayrou zu verlängern. Das Vertrauen, um das er das Parlament ersuchte, hatte er bei den Abgeordneten und der Bevölkerung längst verscherzt.

Der Ausgang des Vertrauensvotums war also vorauszusehen. Dass Bayrou das nicht wahrhaben wollte und rechthaberisch auf einem sozial ungerechten und kompromisslosen Sparplan beharrte, bestätigt nur, dass die Volks­ver­tre­te­r*in­nen der Nationalversammlung allen Grund hatten, die Chance zu seiner Absetzung zu nutzen.

Was riskieren sie damit? Frankreich war seit dem Sommer 2024 in einer politischen Krise, weil seit den damaligen Neuwahlen keine regierungsfähige Mehrheit zustande kam. Jetzt kommt eine Regierungskrise hinzu, die vermutlich auch mit der Ernennung eines neuen Premierministers durch Präsident Emmanuel Macron nicht enden wird.

Anachronistische Machtverteilung

Der Staatschef steht jetzt allein in der vordersten Linie, mit Bayrou ist seine letzte Sicherung durchgebrannt. Nach dem Rücktritt des Premierministers fordert der Volkszorn auf der Straße, nun müsse auch Macron gehen. Doch wer soll ihn ersetzen? Wieder einmal heißt es, der König ist nackt.

Seine Person ist aber nicht das eigentliche Problem, sondern die Machtverteilung in einer monarchisch anmutenden Republik aus der Zeit von General de Gaulle, die von der Geschichte überholt wird und deren Institutionen nicht in der Lage sind, eine demokratische Debatte über legitime Forderungen zuzulassen oder zu organisieren.

Rudolf Balmer

Rudolf Balmer

 Auslandskorrespondent Frankreich
Frankreich-Korrespondent der taz seit 2009, schreibt aus Paris über Politik, Wirtschaft, Umweltfragen und Gesellschaft. Gelegentlich auch für „Die Presse“ (Wien) und die „Neue Zürcher Zeitung“.
3 Kommentare

 / 
  • G

    Da kann man darum herum reden und der Artikel macht genau das mit "Was Frankreich jetzt braucht, ist eine Reform der Institutionen."

    Einige Kommentare schießen den Vogel ab ("Europa braucht jetzt eine Verfassung")

    Man kann aber auch daraus lernen:



    DIE SCHULDENBREMSE IST NOTWENDIG.

    Frankreich verliert seine Handlungsfähigkeit wegen ZUVIEL SCHULDEN!

  •

    Das ist politisches Karma: Beide Länder, Frankreich und die Niederlande, die die europäische Verfassung abgelehnt haben, zeigen jetzt ihren politischen Bewußtseinsrückstand in den Figuren des kleinen, nuklearen Sonnenkönigs bis zum blondierten Volksverhetzer aus Venlo (Wilders) . Es ist Zeit für eine Revolution: Europa braucht jetzt eine Verfassung und die politische Transformation dorthin, damit nicht Köpfe sondern demokratischer Geist Zukunft/Gegenwart bestimmt . Damit auch Zerstörer (Ungarn u.a.) ausgeschlossen werden können .

    * * *

  • DG

    Das Problem sind doch nicht die Institutionen, sondern die aktuell handelnden Personen.



    Bei der Parlamentswahl haben die Linken und das Macron-Lager im zweiten Wahlgang in jedem einzelnen Wahlkreis zusammengearbeitet, um den Wahlsieg der Rechten zu verhindern.



    Da ist es doch nicht zu viel verlangt, daß sie dann auch im Parlament Wege finden, zusammen zu arbeiten.

