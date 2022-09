Queen Elizabeth ist tot : Weltweite Trauer um die Queen

Der Tod von Elizabeth II. sorgt international für bewegende Reaktionen. Auch in Deutschland. Die Queen hat Zeitgeschichte geschrieben und erlebt.

BERLIN dpa/ap/taz | Queen Elizabeth II. ist tot – und die ganze Welt trauert. Auch in Deutschland gab es zahlreiche Reaktionen aus der Bundespolitik. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) würdigte die Queen als eine Frau, die ein Jahrhundert geprägt hat. „Sie hat Zeitgeschichte erlebt und geschrieben. Ihre Majestät genoss auf der ganzen Welt höchstes Ansehen und Respekt“, erklärte Steinmeier.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) äußerte seine Trauer um Elizabeth II.:“Sie war Vorbild und Inspiration für Millionen, auch hier in Deutschland. Ihr Einsatz für die deutsch-britische Aussöhnung nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges bleibt unvergessen. Sie wird fehlen, nicht zuletzt ihr wundervoller Humor.“

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wendete sich direkt an die Brit:innen:“Wir trauern mit unseren britischen Freun­d*in­nen um #QueenElizabeth II“, twitterte Baerbock. „Sie war für ihr Land fast 100 Jahre lang Quelle der Stärke und Zuversicht. Deutschland bleibt ihr ewig dankbar, dass sie uns nach dem Terror des Zweiten Weltkriegs die Hand zur Versöhnung gereicht hat.“

Der Tod der britischen Königin Elizabeth II. hat weltweit Trauer und Anteilnahme ausgelöst. Von Jamaika über Brasilien bis Neuseeland verneigten sich Staats- und Regierungschefs vor dem Vermächtnis der Queen, die den Thron vor 70 Jahren bestiegen hatte.

Trauerbeflaggung und verdunkelte Sehenswürdigkeiten

Im UN-Sicherheitsrat wurde der Queen zu Beginn einer Sitzung zum Ukraine-Krieg mit einer Schweigeminute gedacht. In Washington würdigte US-Präsident Joe Biden die Königin. Sie „war eine Staatsfrau von unübertroffener Würde und Beständigkeit, die die fundamentale Allianz zwischen dem Vereinigten Königreich und den USA gefestigt hat“, teilten Biden und First Lady Jill mit.

„Sie definierte eine Ära“. Später ging das Präsidentenpaar zur britischen Botschaft in Washington, um sein Beileid ausdrücken. Elizabeth II. war als Königin mit mehr als einem Dutzend US-Präsidenten zusammengetroffen. In Frankreich wurden die Flaggen am Élysée-Palast in Paris und an öffentlichen Gebäuden zu Ehren der Queen auf halbmast gesetzt. Staatspräsident Emmanuel Macron pries die „unumstößliche moralische Autorität“ und exzellenten Französischkenntnisse der Königin.

Kein ausländischer Souverän habe den Élysée-Palast öfter besucht als die Queen, die alle acht Präsidenten des modernen Frankreichs gekannt habe. „Die Frau, die neben den Giganten des 20. Jahrhunderts auf dem Pfad der Geschichte stand, ist gegangen, um sich ihnen anzuschließen“, hieß es in der Erklärung Macrons. Die Beleuchtung am Eifelturm in Paris wurde ausgeschaltet.

Trauer in den Commonwealth-Staaten

Auch die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern hat die Nachricht vom Tod von Staatsoberhaupt Elizabeth II. mit großer Trauer aufgenommen. Wie viele andere Menschen verspüre sie aber auch eine tiefe Dankbarkeit für die Queen, erklärte Ardern. Elizabeth II. sei eine außergewöhnliche Frau gewesen, deren Lachen ihr in Erinnerung geblieben sei. „Die letzten Tage des Lebens der Queen spiegelten auf so viele Weisen wider, wer sie war: Bis zum Ende für die Menschen arbeiten, die sie liebte.“

„Hier ist eine Frau, die ihr Leben ganz und gar für den Dienst an andere hingab. Und ungeachtet dessen, was man von der Rolle der Monarchien in aller Welt hält, zeigt sich hier unbestreitbar, wie ich denke, jemand, der alles zugunsten seines Volkes gab, und sein Volk umfasste die Menschen in Aotearoa Neuseeland“, ergänzte Ardern mit Verweis auf die von den Maori verwendete Bezeichnung ihres Landes.

Neuseeland ist eine parlamentarische Monarchie, deren Staatsoberhaupt die Königin war. Für Neuseeland beginne nun eine Zeit der offiziellen Trauer, kündigte Ardern zudem an. Nach dem Begräbnis von Elizabeth II. in Großbritannien werde ihr Land eine Staatstrauerfeier für die Queen abhalten.

In der britischen Geschichte hatte keine Monarchin länger regiert als Elizabeth II. Neuer König wird nun ihr ältester Sohn, der den Namen Charles III. tragen wird. Bis zu der offiziellen Krönung des 73-Jährigen könnte es aber noch einige Monate dauern. Die Queen war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben.