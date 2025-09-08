Proteste gegen Gasbohrung in der Nordsee: Neubauer sieht Hindernis für Energiewende
Klimaaktivist*innen demonstrieren gegen die Erdgasförderung nahe Borkum. Für Luisa Neubauer ist klar: Das Gas hilft der Versorgungssicherheit nicht.
„Das Borkum-Gas macht kaum einen Unterschied für die Versorgung, aber es blockiert die Energiewende“, sagte sie am Rande eines Klimacamps von Fridays for Future der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Das Feld decke nur wenige Prozent des deutschen Verbrauchs ab.
„Was es aber bewirkt: Man baut neue fossile Infrastruktur auf, die langfristig wirkt“, betonte sie. „Geld und politische Energie, die in Gas gesteckt werden, fehlen dann beim Ausbau von Erneuerbaren. Das ist nicht nur falsch, das ist gefährlich.“
Befürworter betonen Energiesicherheit
Der Protest der Klimaaktivisten richtet sich gegen die Erdgaspläne des niederländischen Energiekonzerns One-Dyas. Um die Gasförderung, die über eine rund 20 Kilometer vor der Insel errichtete Förderplattform erfolgt, gibt es seit Jahren Streit.
Das Erdgasfeld liegt unter deutschem und niederländischem Meeresboden. Auf niederländischer Seite fördert One-Dyas seit März erstes Gas. Eine Bohrung auf deutschem Hoheitsgebiet soll im Dezember beginnen, Gas könnte dort dann voraussichtlich 2026 gefördert werden.
Während Befürworter durch das zusätzliche, heimische Gas die Energiesicherheit gestärkt sehen, fürchten Umweltschützer und Insulaner Schäden für die Meeresumwelt und sehen Klimaschutzziele in Gefahr.
Neubauer bezeichnete die Genehmigung für die Bohrungen als „hochproblematisch“, weil es offene Gerichtsverfahren gebe und massive Umwelt- und Klimaschutzbedenken. Ziel sei, zu verhindern, dass das Feld in den Vollbetrieb gehe.
„Wir zeigen hier: Jeder Konzern und jede Politik, die solche Bohrungen vorantreibt, muss mit massivem Widerstand rechnen“, sagte sie.
Potenzial für Erneuerbare in Niedersachsen
„Das fossile Zeitalter mutwillig zu verlängern ist beschämend – gerade in einem Bundesland wie Niedersachsen, das so stark von der Energiewende profitieren könnte“, betonte Neubauer.
„Hier gibt es viel Küste, viel Potenzial für Erneuerbare. Gleichzeitig wird das Land die Folgen der Klimakrise besonders stark treffen – mit Überschwemmungen und Ernteausfällen.“ Sie mahnte, von diesen Gasprojekten werde niemand profitieren – außer den Konzernen.
Neubauer forderte, die niedersächsische Landesregierung und die Bundesregierung müssten sich ihrer Verantwortung stellen: „Eine Regierung, die Politik für die Erdgaslobby macht und nicht für Menschen und ihre Lebensgrundlagen, hat etwas Grundsätzliches missverstanden. Und den Konzernen sage ich: Wir werden überall da sein, wo neue fossile Projekte geplant sind.“
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
Gespräch mit einem Polizisten
„Manchmal wird bewusst unsauber gearbeitet“
Bully Herbigs aktuelle Winnetou-Parodie
Relativ unlustig
Tübinger OB diskutiert mit AfD-Politiker
Die Boris-Palmer-Show
Höhere Bemessungsgrenzen
Gutverdienende sollen mehr Sozialabgaben zahlen
Wir Boomer
Menno, habt Ihr’s gut!
Prozess gegen Flüchtlingshelfer
Hilfe als Straftat?