piwik no script img

Fridays for Future in Schleswig„Wir wollen zeigen, dass Klimaschutz überall wichtig ist“

Rund 60 Personen gehen am Samstag im norddeutschen Schleswig für die Umwelt auf die Straße. In der Kleinstadt fehlt es an jüngeren Menschen, die sich engagieren.och am Start.

Menschen auf dem Marktplatz in Schleswig
Graue Haare prägen das Bild des Protests in Schleswig Foto: Astrid Ehrenhauser
Astrid Ehrenhauser
Von Astrid Ehrenhauser

Schleswig taz | Am zentralen Stadtfeld sammeln die sich Teilnehmenden der Klimademo – doch es fehlen die Mitglieder der lokalen Friday-for-Future-Gruppe, die zu der Veranstaltung eingeladen hat. Also übernehmen die Älteren: Katrin Frey und Robert Wünsch, beide bei den Parents for Future engagiert, begrüßen die rund 60 Demonstrierenden, die per Fahrrad oder zu Fuß durch die Kleinstadt ziehen wollen. Graue Haare prägen das Bild: Neben den „Parents for Future“ sind die „Omas gegen rechts“ stark vertreten.

„Es gibt hier einen kleinen Kreis von Leuten, die sehr aktiv und eigentlich überall dabei sind“, berichtet Robert Wünsch. Auch er und Katrin Frey gehören dazu. Unter anderem gründen sie gerade eine Bürgerenergie-Gesellschaft, um den Ausbau von Solarstrom voranzubringen. Mit den Jugendlichen sei es in einer Stadt wie Schleswig, mit rund 26.000 Einwohnenden, ohne Uni und weitab von größeren Zentren schwierig: „Sie engagieren sich, sind aber auch irgendwann weg. Dann müssen die nächsten nachwachsen.“

Der Demo-Zug setzt sich in Bewegung durch ruhige Straßen. In der Fußgängerzone grüßen einige Pas­san­t:in­nen freundlich. Die Stühle vor dem Eiscafé sind gut besetzt, die meisten dort Sitzenden heben kaum die Köpfe, als der Demo-Zug vorbeiläuft.

Auf dem Rathausmarkt im historischen Stadtkern warten dann doch noch zwei Fridays-for-Future-Mitglieder: Shomoch Alosch absolviert an der Berufsschule eine Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin, Malin Zander besucht das Gymnasium Lornsenschule. Rund 15 Personen stark sei ihre Gruppe, berichten sie. Sie finden es richtig, dass es auch in kleineren Orten Demos gebe: „Wenn man nur Bilder aus den Großstädten sieht, scheint das Thema weit weg. Wir wollen zeigen, dass Klimaschutz überall wichtig ist“, sagt Alosch. „Außerdem hat nicht jeder die Möglichkeit, nach Kiel, Hamburg oder Berlin zu fahren.“

Die aktuelle Politik der schwarz-roten Regierung, die auf Verbrenner-Motoren und fossile Energie setzt, mache sie „wütend, aber es ist auch erschreckend“, sagt die Friday-Aktivistin. Malin Zander geht es ebenso: „Auch Jugendliche interessieren sich immer weniger für Klima und Umwelt. Wenn ich in der Schule davon erzähle, gibt’s dumme Sprüche. Andere finden es zwar wichtig, aber zur Demo kommen sie trotzdem nicht.“ Dass sich an diesem Tag so viele Protestierende auf dem Rathausmarkt versammeln, sei toll: „Das motiviert uns dann auch wieder.“

„Think global, act local“ sei zwar eine Floskel, aber dennoch richtig, sagt Katrin Frey in ihrer Rede bei der Kundgebung zum Schluss der Demo. Zwei Themen sind für die örtlichen Ak­teu­r:in­nen wichtig: Die Bürgermeisterwahl, bei der mit dem 30-jährigen Jonas Kähler ein Kandidat antritt, der die Stadt bis 2035 klimaneutral machen will. Und die geplante Gasbohrung vor Borkum, der die Bundesregierung zugestimmt hat.

Auch bei Frey und Wünsch mischen sich Frust und Wut über die aktuellen Beschlüsse. Aber sie sagen auch: „Dann müssen wir eben vor Ort zeigen, wie es anders gehen kann.“

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Schleswig-Holstein #Fridays For Future #Klimaproteste #Klima #Klimawandel
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Perspektive auf eine große Menschenmasse zwischen den Ständen und Bierzelten des Oktoberfestes

Klimademo in München

Die Massen ziehen – zum Oktoberfest

Nur rund zweitausend Teil­neh­me­r:in­nen demonstrieren in München für eine bessere Klimapolitik. Während der Internationalen Automobilausstellung waren die Straße und Plätze der Stadt voller.
Von Patrick Guyton
Luisa Neubauer spricht auf der Fridays-for-Future-Demonstration

Proteste gegen Gasbohrung in der Nordsee

Neubauer sieht Hindernis für Energiewende

Kli­ma­ak­ti­vis­t*in­nen demonstrieren gegen die Erdgasförderung nahe Borkum. Für Luisa Neubauer ist klar: Das Gas hilft der Versorgungssicherheit nicht.
Ein Strandbild mit Menschen, die ein rotes Banner mit der Aufschrift "BORKUM" halten, unter einem blauen Himmel mit Wolken.

Protest auf Nordseeinsel Borkum

Gegen Gasförderung im Wattenmeer

Auf Borkum protestieren Hunderte gegen die Erdgasförderung. Der haben Bund und Niedersachsen gerade den Weg bereitet – trotz noch anhängiger Klagen.
Von Harff-Peter Schönherr

klimawandel

Dämpfe und Abgase quellen aus den Schornsteinen einer Papierfabrik

Europäisches Klimaziel

EU-Umweltminister finden nur kleinsten gemeinsamen Nenner

Ressortchefs der 27 EU-Länder können sich nicht auf ein konkretes Klimaziel einigen, es gibt nur eine Absichtserklärung. Das finden Kritiker „peinlich“.

19.9.2025

Logo klima update°

Reiche bremst Energiewende

Die drei wichtigsten Klima-News der Woche

Podcast „klima update°“ von Jonas Waack und Sandra Kirchner
Die Wirtschaftsministerin will die Solarförderung kappen. Die EU verschiebt den Beschluss ihres Klimaziels. Wie viele Hitzetote es im Sommer gab.
Ein Traktor mit Puppe und einem Galgen und Plakat „stirbt der Bauer, stirbt das Land“

Rechtsoffener Agrarverband

Neue „Freie Bauern“-Sprecherin gegen die Wahrheit

Die neue Sprecherin der „Freien Bauern“ ist bekannt für Esoterik. Und für ein Papst-Buch, das geklaute Texte von der taz-Satireseite als wahr verkauft.
Von Jost Maurin

19.9.2025

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

NDR-Entscheidung zu „Klar“

Von wegen „Cancel-Culture“

2

Das Deutschlandticket ist nicht sozial

Deutschlandticket muss sterben, damit wir leben können

3

Bildungsministerin will NGOs prüfen

Karin Prien wegen Extremismus-Aussagen in der Kritik

4

Antifa in den USA bald „Terrorgruppe“

Gegen alles, was links ist

5

Bremerhavener Zoo tötet Schimpansenbaby

Ein Affe wie wir

6

Erneute Debatte zum Deutschlandticket

Schrecklich ideenlos