B undesfrauenministerin Karin Prien begrüßt die Maßnahmen, die die ExpertenInnenkommission zum besseren Schutz von Prostituierten am Mittwoch vorgestellt hat. Viele VertreterInnen der Sexarbeit lehnen sie dagegen ab. Zu Recht.

Hydra e. V. und der Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen (BesD) nennen die geplante Anhebung des Mindestalters auf 21 Jahre realitätsfremd. Das gilt auch für das weitgehende Verbot der Straßenprostitution und dafür, dass die Kunden kontrollieren sollen, ob die mehrheitlich weiblichen Prostituierten angemeldet sind.

Unangemeldete Prostitution wird das keinesfalls verhindern – diese wird lediglich fernab von staatlichem Schutz in die Illegalität verdrängt. Wachsender (Preis-)Druck und Gewalt durch die Freier könnten dadurch weiter steigen. Besonders betroffen sind Prostituierte ohne Aufenthaltstitel und damit zwangsläufig auch ohne Anmeldung.

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Da fragt man sich schon, wie die Kommission, die nach eigenen Aussagen „besonderen Wert auf Stimmen von Prostituierten“ gelegt hat, in einem Jahr eine Reihe von Vorschlägen erarbeiten konnte, die zeigen, wie wenig Ahnung die Beteiligten vom Alltag der Sexarbeit haben.

Zu Recht empören sich Betroffene darüber, dass über ihre Köpfe hinweg entschieden wird. Und das nicht erst seit gestern. Auch die Pressekonferenz im Ministerium zeigte das anschaulich: Drinnen Politik und Presse, draußen vor verschlossener Tür Frauen, die Sticker und Infoblätter mit der Aufschrift „Nothing about us without us“ verteilten.

Dabei legten SexarbeiterInnen schon vor Beginn der Arbeit der Kommission einen konkreten Gesetzesentwurf vor, das sogenannte SexArbeitsGesetz (SAG). Es fordert unter anderem die Abschaffung der Anmeldepflicht, Entkriminalisierung und Entstigmatisierung sowie bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen.

Seit Jahren wird über den Umgang mit Prostitution debattiert. Zwischen Forderungen nach einem Verbot nach schwedischem Vorbild und einer Liberalisierung zur Vermeidung von Illegalität steht die Grundsatzfrage im Raum, inwieweit Prostitution überhaupt existieren darf und soll.

Einig sind sich immerhin alle, dass Prostituierte so gut wie möglich geschützt werden müssen, solange es Prostitution gibt. Aktuell versagt das Land jedoch offensichtlich dabei, Prostituierte und Frauen allgemein wirksam vor Gewalt zu schützen. Die erneut gestiegenen Zahlen zu sexualisierter und häuslicher Gewalt, die diese Woche vorgestellt wurden, haben das wieder gezeigt. Daran werden wohl auch die vorgestellten Maßnahmen nicht viel ändern.