Immer häufiger sind Frauen und Mädchen Opfer häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt. Das zeigen die Zahlen des Bundeskriminalamts für das Jahr 2025. Die durch Frauenhass verursachte Gewalt stieg zum Vorjahr um 46,8 Prozent an. Und dass, obwohl die Gewaltkriminalität im gleichen Zeitraum insgesamt zurückging.

Im Schnitt wird alle drei Tage eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Etwa alle zehn Minuten erfahre eine Frau oder ein Mädchen sexualisierte Gewalt, alle sechs Minuten werde eine geschlagen, erklärte Bundesjustizministerin Stefanie Hubig am Dienstag bei der Vorstellung der Zahlen. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 142.800 Frauen Opfer von Partnerschaftsgewalt. Mehr als 54.000 Frauen und Mädchen erfuhren sexualisierte Gewalt – rund die Hälfte von ihnen war minderjährig.

Auch jeder vierte Täter sei noch keine 18 Jahre alt, erklärte Bundesfamilienministerin Karin Prien. Als erschreckend bezeichnete sie zudem die Zunahme von Gewalt im digitalen Raum. Unter den rund 31.000 Betroffenen sind 30 Prozent minderjährige Mädchen. Der Anteil minderjähriger Täter liegt hier bei 38 Prozent. Umso wichtiger sei es, bereits an Schulen für das Thema zu sensibilisieren. Es brauche mehr Präventionsarbeit, aber auch ein Umdenken bei Jungen und Männern, so Prien.

In 75 Prozent sind die Täter häuslicher Gewalt Männer. Unter ihnen hat der Großteil die deutsche Staatsangehörigkeit, der Anteil der nichtdeutschen ist mit 35,8 Prozent im Vergleich zum Bevölkerungsanteil jedoch überrepräsentiert. Einen starken Zuwachs gab es laut Innenminister Dobrindt beim Anteil der nichtdeutschen Opfer. Diese würden 31 Prozent ausmachen.

„Die Angst muss die Seite wechseln“

Die MinisterInnen zeigen sich von den neusten Zahlen bedrückt, auch die Vizepräsidentin des Bundeskriminalamts (BKA), Martina Link, spricht von einem alarmierenden Höchststand. Dabei dürfe nicht vergessen werden, dass es sich bei den Zahlen nur um das Hellfeld handele. Die Dunkelfeld-Studie Anfang des Jahres habe unter anderem bei der Partnerschaftsgewalt gezeigt, dass nur etwa zehn Prozent der Straftaten angezeigt werden.

Das BKA sieht zwei Gründe für den Anstieg der polizeilich erfassten Fälle. Zum einen werde Gewalt gegen Frauen zunehmend enttabuisiert. Mehr Betroffene suchten sich Hilfe, wodurch auch bislang verborgen gebliebene Gewalttaten bekannt würden. Allerdings nehme etwa durch Radikalisierung im digitalen Raum durch die Manosphere und Incel-Bewegung auch die Ablehnung von Gleichberechtigung zu. Prekäre Verhältnisse begünstigen zusätzlich Partnerschaftsgewalt, so Link.

Die MinisterInnen verweisen auf erste gemeinsame Schritte, hin zur elektronischen Fußfessel für Täter, die Ausweitung der psychosozialen Prozessbegleitung für Betroffene, die Einbringung einer anonymen Tarn-App für Gewaltbetroffene und die Erhöhung des Mindeststrafmaß für den Einsatz von K.-o-Tropfen bei etwa Vergewaltigung. Zudem wolle man durch das Gewalthilfegesetz Betroffene besser schützen.

„Frauen sollen ein angstfreies und gewaltfreies Leben führen können“, erklärt Prien. Nicht nur die Scham müsse die Seite wechseln, sagt Hubig, „auch die Angst muss die Seite wechseln“.