Freier sollen zukünftig für den Kauf von Sex bei nicht angemeldeten Prostituierten bestraft werden. Ebenso die zugehörigen Bordellbetreiber. Die Prostituierten bleiben dagegen straffrei. Das schlägt eine ExpertInnenkommission für den Schutz von Prostituierten vor. Ein Jahr lang wurden Maßnahmen erarbeitet, die nun am Mittwoch im Bundesfrauenministerium vorgestellt wurden. In der Hoffnung, dass Prostituierte künftig Anmeldeverfahren künftig besser nutzen, sollen diese niedrigschwelliger werden. Prostituierte sollen durch eine verpflichtende Beratung konstant an Unterstützung angebunden sein, erklärte der Vorsitzende Tillmann Bartsch.

Die Kommission sprach sich außerdem für eine Erhöhung des Mindestalters für Prostitution auf 21 Jahre aus und forderte mehr Schutz vor Diskriminierung und für Schwangere. Da inzwischen auch ein erheblicher Teil der Prostitution online und völlig unreguliert stattfände, müsse auch dort angepackt werden, so Bartsch. Prostitution auf der Straße soll bis auf wenige Ausnahmen komplett verboten werden und der Polizei sollen mehr Ressourcen und Kontrollmöglichkeiten im Kampf gegen Menschenhandel zugestanden werden.

Kompromissbereitschaft gefragt

Es sei nicht einfach gewesen, auf einen Konsens zu kommen, da es in der Kommission viele kontroverse Meinungen gab. Daher einigte man sich schließlich auch lediglich auf eine Annäherung an das nordische Modell. Das originale Modell stellt allgemein den Kauf von Sex, jedoch nicht den Verkauf unter Strafe. BefürworterInnen erhoffen sich dadurch unter anderem eine abschreckende Wirkung für Freier. GegnerInnen sorgen sich, dass es einen Rückschritt der Prostitution ins Verborgene geben könnte. Die Union plädierte in den vergangenen Jahren immer wieder für die Einführung des Modells.

Bundesfrauenministerin Prien sieht in dem Maßnahmenpaket einen Meilenstein und eine historische Chance für einen Paradigmenwechsel. „Schutz, Verantwortung und Strafverfolgung gehen hier Hand in Hand“, erklärte sie. Die Maßnahmen bildeten eine Grundlage für die weitere politische Arbeit und die Ministerin hoffe, dass ein Kompromiss erreicht werden könne und man somit dem gemeinsamen Ziel, dem Schutz von Prostituierten vor Ausbeutung und Gewalt, näher kommt.

Auch aus der SPD gab es Lob. Jasmina Hostert, Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion für Frauen, sieht besonders die Anhebung des Mindestalters und die Einführung der Freierstrafbarkeit als wichtig an: „Freier, überwiegend Männer, tragen Verantwortung und müssen dafür auch rechtlich stärker in die Pflicht genommen werden“, sagte sie gegenüber der taz. Die Regulierung im digitalen Raum sei ein „längst überfälliger Schritt“.

An der Lebensrealität vorbei

Ganz anders sieht das Johanna Weber, politische Sprecherin des Berufsverbands für erotische und sexuelle Dienstleistungen (BesD). Die Vorschläge würden an der Lebensrealität von Prostituierten vorbeigehen und ihnen eher schaden als helfen. So würde etwa die Anhebung des Mindestalters lediglich dazu führen, dass jüngere Prostituierte in die Illegalität rutschen, ebenso sei es durch die Anmeldepflicht für ausländische Prostituierte. „Hinzu kommt die Angst, als Hure in einem Behördencomputer gespeichert sein“, sagt Weber.

Die Diskussion um die Regelungen von Prostitution ist deutlich älter als diese Bundesregierung. Nach der Einführung des Prostituiertenschutzgesetzes im Jahr 2017 gab es immer wieder Kritik von allen Seiten. Die darin vorgesehenen verpflichtenden Gesundheitsberatungen und die Registrierung bei Behörden empfinden viele Betroffene als Überwachung. Der Prostituiertenschutz-Kommission ging eine Evaluation des Schutzgesetzes von 2022 bis 2025 voraus. Im Mai 2027 legt die Kommission nichtgesetzliche Maßnahmenvorschläge vor.