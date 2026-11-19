JA!

W er jede Schlange im Leben umgeht, weiß nicht, was er verpasst. Kürzlich habe ich die leckerste Yuxiang Style Eggplant meines Lebens gegessen. Im Tontopf geschmorte Aubergine, butterweich mit viel Knoblauch, Essig und fermentierter Bohnenpaste.

Das Berliner Restaurant war mit seiner Neueröffnung bei Tiktok viral gegangen, was ich natürlich nicht mitbekommen habe, aber die Schlange, die sich jeden Tag vor dem neuen Laden bildete, hatte mich neugierig gemacht. So wie eigentlich jede Schlange es tut.

 Wichtig ist, die Wartenden vor einem nicht als Geg­ne­r:in­nen zu begreifen, die vor einem den Platz ergattern, sondern als Community

Wenn ich durch Berlin oder als Touristin durch eine andere Stadt schlendere und sehe, wie sich eine große Gruppe Menschen vor einem Laden sammelt, möchte ich sofort wissen, worauf sie wartet. Warum sind so viele Menschen bereit, sich bei Wind und Wetter die Beine in den Bauch zu stehen? Das muss sich doch lohnen. Und nicht selten denke ich dann: Hier will ich auch sein.

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Natürlich macht es mir auch keinen Spaß, stundenlang irgendwo rumzustehen und auf etwas zu Warten. Doch meine Angst etwas zu verpassen, ist größer. Und: In der Schlange stehen, will gelernt sein. Es gibt Mittel und Wege das Nichtstun angenehmer zu gestalten, als Teil der experience.

Zuerst gilt es, den Hype eine Weile zu beobachten, um herauszufinden, wann die Schlange am kürzesten ist. Und es braucht Vorbereitung: Niemals ausgehungert anstellen, und wenn, dann nur mit Snacks in der Handtasche. Und warum den Aperitif nicht schon beim Warten nehmen? Ein Bier vom Späti reicht da vollkommen aus. Während man das Menü studiert, lässt sich die Vorfreude auf das bevorstehende Erlebnis ausreizen.

Wichtig ist, die Wartenden vor einem nicht als Geg­ne­r:in­nen zu begreifen, die vor einem den Platz ergattern, sondern als Community. Wir alle wollen gleich gemeinsam etwas erleben, warum nicht ein bisschen ins Gespräch kommen? Und wenn es nichts zu reden gibt, können Spiele die Wartezeit verkürzen. Manchmal reicht ein simples Ich-sehe-was-was-du-nicht-siehst, der Partyklassiker Never-have-I-ever aus. In Lissabon habe ich in einer Restaurantschlange das Handyspiel HeadsUp kennengelernt, ein Gruppenratespiel mit verschiedenen Kategorien. Das spiele ich nun seit sieben Jahren.

Auch für mich gibt es beim Warten Grenzen. Vor einem Schuhladen oder einer Konzert-Location übernachten, ist selbst mir zu viel. Aber wer weiß, was ich dabei verpasse. Vielleicht habe ich nur noch nicht richtig verstanden, wie das geht – das Schlangestehen über Nacht.

Vor dem chinesischen Restaurant in Berlin ist mittlerweile keine Schlange mehr. Man kann einfach reingehen und die aromatische Aubergine genießen – was ich immer wieder tue. Ohne Schlange hätte ich sie wohl nie probiert. (Carolina Schwarz)

NEIN!

Das Leben beginnt ungefragt. Wenn man Glück hat, wird man freudig erwartet. Am Ende gibt es keine Alternative, man muss gehen. Die Frage, ob ich die Zeit dazwischen in der Schlange verbringen will, um etwas zu ergattern, was auch viele andere wollen, ist in dieser Perspektive einfach zu beantworten: auf gar keinen Fall. Best things in live are free und ohne Anstehen zu haben.

 Aber ich finde es schöner, auf Wiesen zu grasen, wo noch keine Herden hingetrieben worden sind

Dass in einer Überflussökonomie, in der ich mein bisheriges Leben verbracht habe, die Verknappung eines Guts einen gewissen Thrill gibt, kann ich dabei durchaus verstehen. Aber ich finde es schöner, auf Wiesen zu grasen, wo noch keine Herden hingetrieben worden sind. Ich liebe die Entdeckungen und die Schleichwege. Ich fahre an Orte, die niemand sehen will, und sobald aus Schwammerlsuchen Waldbaden wird, bin ich raus (passenderweise gibt es eh immer weniger Pilze).

Ist mir dadurch etwas entgangen? In dem Sinn auf jeden Fall, dass meine Erfahrungen oft nicht teilbar sind. Ich muss sie, wie einst ein Dichter sagte, „im Busen bewahren“. Zumindest eine Zeit lang. Denn echte Entdeckungen bleiben nie Geheimtipps, wobei dieser Begriff eh schon alle Warnleuchten aufblinken lässt.

Unvergessen etwa der Moment, wo man uns in dem angesagten Restaurant nach zwei Stunden mitteilte, unser „Slot“ sei nun vorbei und wir müssten gehen. Wer lässt sich so ein zweites Mal abfertigen? Wer stellt sich zwei Stunden irgendwo in der Kälte an, um dann möglicherweise gar nicht reingelassen zu werden? Ist das vielleicht schon ein Training für apokalyptische Zeiten, in denen lebensnotwendige Güter nur nach langer Wartezeit zu ergattern sein werden?

Die Schlange, wäre ein Gedanke, hat aber doch etwas Demokratisches: Alle bekommen eine Chance, Fair Play, dieses angelsächsische Lebensgefühl eben. Ich will das nicht wegdrängeln, erinnere mich aber auch an den italienischen Großvater, der seinen Enkeln angesichts einer disziplinierten Touristenschlange in Venedig erklärte, „seht ihr, so sind sie, die Menschen in anderen Ländern, ordentlich und geduldig. Aber wir sind Italiener, und wir sind nicht so.“

Ich bin kein Italiener. Aber ich bin auch nicht so. Ich kriege Nervenkrisen in Schlangen, und Schweißausbrüche. Ich will da raus und nicht hinein, egal welches Paradies am Ende auf mich wartet. Ob’s am Ende für das Richtige reicht, werde ich dann rausfinden, wenn es Zeit ist – und jedenfalls ohne Anstehen. (Ambros Waibel)