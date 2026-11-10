D ie Kacke ist am Dampfen. Jensen Huang, 63, Mitgründer von Nvidia, einem der führenden US-Chipentwickler im Bereich KI, ist mit beiden Füßen in eine sogenannte Honey Trap gelatscht. Dort klebt er nun.

Honeytrapping ist ein uraltes Geschäft. Brutus und Cäsar, Mata Hari und die alliierten Generäle. Es gibt Liebe und Sex für die eine, Informationen politischer, militärischer oder wirtschaftlicher Natur für die andere Seite. Eine Win-win-Situation, so lange, bis alles rauskommt. Zum Beispiel durch Erpressung, denn oft geht es auch schlicht um Geld.

Der Honeypot, in dem nun der Tech Bro landete, heißt Alice Huang. Die 42-jährige Chief Executive des Computing-Unternehmens Megaspeed aus Singapur hatte eine Affäre mit dem Nvidia-Chef. Im Netz kursieren Bilder von Huang und Huang – nicht verwandt und nicht verschwägert – auf einem Sofa in Taipei im Rahmen der IT-Messe Computex. Er hat den Arm um sie gelegt, sie drückt ihm ein Küsschen auf die Wange. Allerliebst sieht das aus, nur ein Unhold will solchen Menschen Böses: „Uh uh uh uh, wir waren so glücklich …“ (Trio: „Nur ein Traum“).

In diesem Fall schlugen jedoch US-Geheimdienste Alarm. Denn, und darin liegt nun eben der Verdacht des Honeytrappings, Alice Huang wird unbewiesen unterstellt, den Intimkontakt benutzt zu haben, um – ein No-go im umkämpften KI-Markt – über Megaspeed Hochleistungschips von Nvidia nach China weiterzuverkaufen. Was von beiden Firmen bestritten wird. Bekannt ist allerdings, dass Jensen Huang für mehr technologischen Austausch auch mit China plädierte. Ob als am Cockring durch die Manege gezogene, verliebte Marionette der Chinesen oder aus eigenem Denken? Wer weiß das schon?

Dritte Midlife-Crisis

Die chinesische Regierung ist offenbar romantischer veranlagt. Das ehrt sie. So viel Wärme und Empathie hätten wir ihr gar nicht zugetraut. Schützend hält sie die Hand über unsere zwei Turteltäubchen und deren hehre Motive. Sie glaubt noch an die reine und wahre Liebe (oder zumindest an den Rausch des Crushs) und weist sämtliche Spionagevorwürfe brüsk von sich. Wo Zweifel an der Liebe aufkommen, schlagen die Emotionen erfahrungsgemäß hohe Wellen.

Wir halten es eher mit den Chinesen. Denn wir verstehen Jensen Huang. Dreiundsechzig gilt ja als ganz schwieriges Alter, die dritte und letzte Midlife-Crisis, „die fünfte Pubertät“, „der Tod des Clowns“. Wider die insgeheim bessere Einsicht möchte man sich noch nicht darauf beschränken, diesen Lebensabschnitt bis zum Tod im langweiligen, aber bequemen Ohrensessel der gealterten Leidenschaft zu verbringen, dem ungefähr gleichaltrigen Ehegespons freundlich die Füßchen massierend.

Wir wissen nicht, was Jensen Huang mit seiner Frau vereinbart hat, aber seine öffentlichen Entschuldigungsbeteuerungen legen nahe, dass eine Affäre mit der Spitzenmanagerin eines anderen Konzerns nicht Teil dieser Vereinbarung gewesen sein dürfte. Wenn Libertinage im Hause Huang – so schließen wir aus den gewinselten „Ich war meiner Frau untreu“ –, dann sicher nur mit stark gebremstem Schaum.

In einem Milieu zugedrogter Vergewaltiger und misogyner Maskulinisten mit übersteigertem Selbstbewusstsein wirkt der zerknirschte Kniefall nicht unsympathisch. Ein verknallter Brillennerd, ein armes, dummes Sünderlein – da können wir Normalos, die diesbezüglich schon mal Scheiße gebaut haben, mit einem Blick in den Spiegel wunderbar andocken.

Und er muss ja auch büßen. Wir wissen nicht, ob er nun die Reisetasche packt, natürlich fürs Luxushotel, und nicht wie wir, um bei einem Kumpel auf dem Sofa zu pennen.

Aber die Aktie von Nvidia stürzt ab, und auch die persönliche Aktie von Jensen Huang erlebt ihren schwarzen Freitag. Denn er steht in vielerlei Hinsicht vor einem Scherbenhaufen. Mutti schimpft, sein Job wackelt, und die Sicherheitsbehörden stehen ihm auf den Füßen. Doch das Schlimmste ist der Abschied aus dem Wunderland. Sollte seine Alice ihn nur benutzt haben; war das alles nur ein Traum?