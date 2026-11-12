Von Wagenknecht zu Emde Veni, Vedi, Vici

E s gab eine Zeit, da waren sich die Ge­nos­s:in­nen einig. Ja, sie ist eine Querulantin, aber sie ist unsere Querulantin. Und sie gewinnt Wahlen.

Sahra Wagenknecht hat ihre Partei Die Linke in den Zehnerjahren künstlich beatmet, wie es zu der Zeit sonst nur Wolfgang Kubicki für seine sterbende FDP geschafft hat.

In den späten Zehnerjahren spitzte sich der Konflikt zwischen der Linken-Ikone und ihrer Mutterpartei zu. Wagenknecht, die schon zu Zeiten des Konkret-Kongresses 1993 in Hamburg als junge DDR-Verteidigerin ihren Durchmarsch mit stoischer Dominanz durchblicken ließ, versuchte sich 25 Jahre später, ab August 2018, mit „Aufstehen“ zum ersten Mal in Abspaltungsübungen.

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Was als linke „Sammlungsbewegung“ vermarktet wurde, war im Grunde der Versuch, Wagenknechts spezielles politisches Genie in eine One-Woman-Show zu pressen, in perspektivisch schon separatistischer Konkurrenz zur Linken.

Stundenlang Autogramme schreiben

Politisch lag sie längst quer mit ihrer Partei, die unter anderem „offene Grenzen für alle“ forderte, was sie als damalige Fraktionsvorsitzende öffentlich als „irreal“ bezeichnet hatte. Doch war es in dieser Zeit der inneren Agonie fast ausnahmslos Sahra Wagenknecht, die auf den Marktplätzen der Nation nach gehaltener Rede noch stundenlang Autogramme schreiben durfte.

Diesen parteipolitischen Bestseller samt Fangemeinde nun vor die Tür zu setzen, fiel der von Bedeutungslosigkeit bedrohten Linkspartei schwer. Sehr schwer, trotz alledem. „Aufstehen“ scheiterte: zu viel Ungefähres, ein viel zu schnelles Wachstum und zu wenig intellektueller Boden. Dazu, wieder einmal, Wagenknechts eigensinniger Führungsstil.

Es sollte bis Oktober 2023 dauern, bis Sahra Wagenknecht gemeinsam mit neun weiteren Mitgliedern nach internem Druck den Absprung wagte und aus der Partei austrat, allerdings mit der beruhigenden Überzeugung, eine kritische Masse an Un­ter­stüt­ze­r:in­nen im Rücken zu haben.

Dass ihr am saarländischen Frühstückstisch der in Sachen Spaltung bestens bewährte Oskar Lafontaine gegenübersaß und immer noch sitzt, dürfte dabei nicht geschadet haben.

Und dann Vanessa „Vedi“ Emde

Das mittlerweile umbenannte Bündnis Sahra Wagenknecht war die vierte Neuerfindung der Linken nach dem Ende der SED. Die Partei sollte sich also sehr genau anschauen, wen sie mit einem Hinausdrängen der populären Vanessa „Vedi“ Emde gegen sich selbst in Stellung bringt.

Popularität ist politisches Kapital erster Garnitur. Das wussten Ronald Reagan und Barack Obama, das wussten Gerhard Schröder und Gregor Gysi.

Und Vanessa Emde. „Dann gibt es das Publikum auf den Social-Media-Kanälen, für das viele Auftritte zusammengeschnitten werden“, brachte es Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) in einem Interview mit Web.de im Sommer dieses Jahres auf den Punkt: „Es ging so weit, dass manche Abgeordnete vor ihrer Rede ihre Followerinnen und Follower begrüßt haben – das haben wir inzwischen untersagt.“

Es ist die Diagnose einer politischen Kultur, die aus parlamentarischer Tradition einen hochglänzenden Popularity Contest macht. Wurde man früher für politisches Versagen einfach bei der nächsten Landtagswahl abgestraft, strickt die eigene Gefolgschaft nun ein wohliges Netz aus außerparlamentarischer Ermunterung und toxischem Kalkül. Denn auch dies gehört zur Wahrheit: Der populistische Marktschrei wird nur so lange von der eigenen Basis goutiert, wie man als Po­li­ti­ke­r:in auch entsprechend liefert.

Es ist eine harte Schule, durch die nicht nur Vanessa Emde wird gehen müssen. Auch andere, die sich der trotzkistischen Strategie des sogenannten Entrismus bedienen, werden nach ihrem Aufstieg auf harten Boden prallen. Greta Thunberg, die ihre Hingabe zum Klimaschutz für die Agenda des iranischen Propaganda-Playbooks eingetauscht hat. Ferat Koçak, der mit seiner Clan-Nähe eine Welle ritt, in der er nun zu ertrinken droht. Und Sahra Wagenknecht, die Vanessa Emde zwar intellektuell um mehrere Mauerfälle voraus ist, aber doch am Ende ihres politischen Lebens nicht an der Bundesspitze, sondern in der beschaulichen Kleinstadt Merzig sitzen muss.

Ob aufgeknöpft wie Kubicki, zugeknöpft wie Wagenknecht oder theatralisch wie der Schal von Vedi Emde – Populismus in der Realpolitik hat eine gewisse Halbwertszeit. Ruhm verfliegt, nichts bleibt für immer. Außer der Hoffnung, dass Deutschland eine weitere Ego-Partei mit Namen wie „Bündnis Vanessa Emde“ erspart bleibt. Auch die Linke kann sich noch eine Zersplitterung trotz des vorläufigen Achtungserfolges in Berlin nicht leisten.