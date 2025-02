Berlin taz | Viele Mus­li­m*in­nen in Deutschland haben in den letzten Jahren dramatisch Vertrauen in die Politik verloren. Wie aus einer Untersuchung im Rahmen des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors (NaDiRa) hervorgeht, setzen fast zwei Drittel aller befragten Mus­li­m*in­nen kaum noch Hoffnung in die Po­li­ti­ke­r*in­nen insgesamt. 2022 hatte sich nur die Hälfte der Befragten so geäußert.

Die For­sche­r*in­nen des NaDiRa fragten getrennt nach Vertrauen in Bundesregierung und die Po­li­ti­ke­r*in­nen allgemein. Während in der Mehrheitsgesellschaft vor allem die Bundesregierung an Ansehen verlor, verschlechterte sich unter Mus­li­m*in­nen sowohl das Bild der Bundesregierung als auch das von Po­li­ti­ke­r*in­nen insgesamt.

Auch wenn man die größere Gruppe der rassistisch markierten Menschen betrachtet, zeigt sich ein großer Unterschied zwischen 2022 und 2024. Hatten Menschen in dieser Gruppe einst noch überdurchschnittlich große Hoffnung in die Po­li­ti­ke­r*in­nen gesetzt, hat sich ihr Wert nun dem der Mehrheitsbevölkerung angeglichen.

Sprechen über Migration und Flucht

Der Chef des NaDiRa, Cihan Sinanoğlu, sagt der taz: „Das sollte ein Signal an Po­li­ti­ke­r*in­nen und Parteien sein.“ Zwar gehe aus den Daten nicht hervor, was der Grund für den Ansehensverlust der Politik unter Mus­li­m*in­nen ist. Aber es liege nahe, zumindest einen Teil der Antwort in der Art und Weise zu suchen, wie deutsche Po­li­ti­ke­r*in­nen über Migration und Flucht sprechen. „Mus­li­m*in­nen registrierten sehr genau, dass sie dabei implizit mitgemeint sind“, so Sinanoğlu.

Nicht nur die Unionspartien stellten in letzter Zeit zunehmend radikale Forderungen auf, die bis hin zur Grenzschließung für alle Geflüchteten reichen. SPD und Grüne gingen zwar nicht ganz so weit, beschlossen in der Bundesregierung mit der FDP aber eine Verschärfung für Geflüchtete nach der anderen. Die AfD fordert mittlerweile dagegen nicht nur ein Ende jeder Flüchtlingsaufnahme, sondern auch die Vertreibung von Mi­gran­t*in­nen aus Deutschland.

Auch die deutsche Debatte um den Krieg in Gaza hat wohl einen Anteil am Vertrauensverlust unter Muslim*innen. Es habe eine Zunahme rassistischer und antisemitischer Diskurse und Markierungen gegeben, so Sinanoğlu. Auch, dass der Anstieg antimuslimischen Rassismus' weniger beachtet werde als der parallele Anstieg antisemitischer Vorfälle, könnte zu einer Entfremdung führen.

Keine Resultate aus Demokratie-Demos

Studien-Co-Autorin Massa Gahein-Sama fügt hinzu, dass auch die ausbleibende Reaktion der demokratischen Parteien auf die Demonstrationen gegen die AfD vor einem Jahr zu Frust unter Mus­li­m*in­nen geführt haben könne. Deren Anlass waren Enthüllungen über Pläne der AfD, Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland zu vertreiben. „Das aus dem Protest damals nichts resultierte, hat zu einem Gefühl der Ohnmacht beigetragen“.

Dazu kommen aber auch eine ganze Reihe materieller Faktoren.„Mus­li­m*in­nen sorgen sich natürlich um die gleichen Probleme, die auch Menschen der Mehrheitsgesellschaft betreffen“, so Gahein-Sama. Also Inflation, Wirtschaftskrise, internationale Unsicherheit. „Aber sie sind zusätzlich von gesellschaftlichen Machtdynamiken machen betroffen.“ So seien Mus­li­m*in­nen mit akademischem Abschluss viel öfter von Armut gefährdet, als Menschen in der Mehrheitsgesellschaft. Andere Untersuchungen zeigten etwa, dass Frauen, die Hijab tragen, auf dem Arbeitsmarkt massiv diskriminiert würden.