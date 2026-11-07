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Podcast der wochentaz Die Toilettenmafia

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Ein dubioses Unternehmen beutet deutschlandweit Toilettenpersonal in Einkaufszentren aus. Trotz mehrjähriger Haftstrafen geht die Masche weiter.

Mitsuo Iwamoto
Malene Gürgen
Christian Jakob
von Mitsuo Iwamoto, Malene Gürgen und Christian Jakob

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Mit einem Generalstreik legten die Gewerkschaften am Donnerstag große Teile Frankreichs lahm. Über eine halbe Million Protestierende trugen ihren Frust auf die Straße, unter ihnen Feuerwehrleute, Lehrerinnen und Bahnfahrer. Was die aktuelle Protestwelle für Frankreich bedeutet und wie sie die Politik dort langfristig verändern könnte, berichtet Christian Jakob aus Paris.

Sie ist im ganzen Land präsent und doch kaum sichtbar: die Toilettenmafia. Die Menschen, die sie ausbeutet, hat wahrscheinlich jeder von uns schon einmal getroffen. Es sind diejenigen, die in Einkaufszentren oder Autobahnraststätten am Eingang sitzen und die Toiletten sauber halten. 70 Cent kostet ein Toilettengang bei ihnen. Malene Gürgen und Sophie Fichtner haben jetzt zu dem Unternehmen Terra Cleaners recherchiert. Der Fall zeigt: Das Geld kommt oft gar nicht bei den Ar­bei­te­r*in­nen an. Und fließt stattdessen in die Taschen von ausbeuterischen Unternehmern.

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