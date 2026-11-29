Der Herbst 1966 muss für die Beatles eine gute Zeit gewesen sein. Im Sommer hatten sie beschlossen, nie mehr auf Tournee zu gehen – auf die kräftezehrenden Konzerte in zu großen Stadien mit schlechter Akustik hatten sie keine Lust mehr. Ende November dann, vor genau 60 Jahren, kamen sie in den Abbey-Road-Studios in London nach ein paar Monaten Urlaub wieder zusammen, um ohne Performance- und Zeitdruck einfach mal neue Sachen auszuprobieren.

John Lennon brachte einen zunächst unscheinbaren Song als Demo auf der Akustikgitarre mit. Heraus kam in damals unglaublich langen vier Wochen Produktionszeit „Strawberry Fields Forever“. Es beginnt als langsames, melancholisches Lied mit einem Mellotron und einer zurückhaltenden E-Gitarre und endet als eine Art musikalischer LSD-Trip mit rückwärts laufenden Tonspuren, Trompeten, einem Cello, wuchtiger Percussion und einer Swarmandal, einer indischen Zither. Am Ende sagt John Lennon grotesk verzerrt „cranberry sauce“, was Verschwörungstheoriker bis heute als „I buried Paul“, also „Ich habe Paul begraben“, deuten.

Ein weitläufiges Gelände in Liverpool

Das Strawberry Field – Singular – gab es indes tatsächlich. Es war das weitläufige Gelände eines düster aussehenden, im viktorianischen Stil gebauten Waisenhauses der Heilsarmee im Liverpooler Stadtteil Woolton, wo John Lennon bei seiner Tante aufwuchs. Sein Vater fuhr zur See, seine Mutter wurde von ihrer Familie gezwungen, ihr Kind abzugeben, weil sie, für die fünfziger Jahre unvorstellbar, mit einem neuen Mann liiert war.

Der junge John Lennon verbrachte gern seine Zeit im Garten des Waisenhauses, um zu spielen oder einfach nur für sich zu sein. Die nostalgischen Erinnerungen an das Strawberry Field verbindet er im Song mit Fragen über die eigene Identität („it’s getting hard to be someone“), Einsamkeit und darüber, warum ihn keiner versteht, ob er eigentlich „normal“ ist („no one I think is in my tree“).

Jedes Kind hat ein Strawberry Field. Das kann der Garten der Oma sein, wo es im Gras liegt, in den Himmel guckt und in den Formen der Wolken geheimnisvolle Wesen erkennt, die niemand sonst sieht. Oder der Hund der Nachbarn, dem es sich anvertrauen kann. Oder die Brücke über dem U-Bahn-Depot, wo es den herausfahrenden Zügen hinterhersieht. Oder das Ufer am Fluss, wo die Eltern nicht stören. Heute dürfte sich das gängige Strawberry Field für viele ins Internet verlagert haben – aber das ist ein anderes Thema.

Obstgarten oder Waisenhaus?

Für harte Beatles-Fans gehört das Strawberry Field natürlich zu den Pflichtwallfahrtsorten, so wie der „Kaiserkeller“ auf St. Pauli in Hamburg und natürlich die Abbey Road in London mit dem Zebrastreifen, über den die Beatles auf dem „Abbey Road“-Albumcover schreiten. Dass das Strawberry Field lange nicht zugänglich war, hat zum Mythos beigetragen: Man blickte durch das rote schmiedeeiserne Tor auf dicht bewachsenes Gelände.

Das Waisenhaus wurde in den 70er Jahren abgerissen, die Heilsarmee hat inzwischen ein Besucherzentrum auf das Gelände gesetzt. Die Ausstellung ist, nun ja, eine ziemlich gewöhnliche Beatles-Schau, die überall stehen könnte.

Die Beatles-Forschung ist sich bis heute uneinig, ob das Strawberry Field wirklich jemals Erdbeerland war. Geklärt ist, dass das Gelände, bevor das Waisenhaus gebaut wurde, Farmland war und Obst und Gemüse angebaut wurden, wie die Liverpooler Heilsarmee auf ihrer Homepage erzählt. Sie hat tief im Archiv gegraben und herausgefunden, dass die Liverpool Daily Post im Jahr 1867 von einem Mann berichtete, der bei einer Gartenbauschau in Woolton den ersten Preis für die schönsten Erdbeeren gewann.

Ob aber auf dem eigentlichen Strawberry Field jemals Erdbeeren wuchsen? „Well, maybe …“, schreibt die Heilsarmee.