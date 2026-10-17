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Sophie Fichtner und Mitsuo Iwamoto schauen in die Kamera, darüber steht der Schriftzug "Reingehen - Die Geschichten der Woche"

wochentaz-Podcast Er überlebte den NSU-Terror

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Foto: Isabel Lott

Vor 15 Jahren enttarnte sich der NSU selbst. Ihr erstes Opfer, Serkan Yıldırım überlebte einen Rohrbomben-Anschlag. Die taz hat ihn getroffen.

Sophie Fichtner
Antje Lang-Lendorff
Yağmur Ekim Çay
von Sophie Fichtner, Antje Lang-Lendorff und Yağmur Ekim Çay

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1999 wurde Serkan Yıldırım das erste Opfer des Nationalsozialistischen Untergrunds und überlebte. Jahrelang wusste er nicht, wer den Anschlag verübt hat. Yağmur Ekim Çay, Hessen-Korrespondentin der taz, hat Yıldırım getroffen und erzählt, wie sich der Anschlag auf sein Leben ausgewirkt hat.

Und: In den USA stehen die Midterms an, ein Stimmungstest für Donald Trump. Antje Lang-Lendorff, Redakteurin im Gesellschaftsteil der wochentaz, war im Bundesstaat New York unterwegs und hat mit Wäh­le­r:in­nen gesprochen, die schon 2016 für Trump gestimmt haben. Was denken sie heute über den Präsidenten?

Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz. Ihr erreicht uns unter reingehen@taz.de

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