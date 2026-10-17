wochentaz-Podcast Er überlebte den NSU-Terror

1999 wurde Serkan Yıldırım das erste Opfer des Nationalsozialistischen Untergrunds und überlebte. Jahrelang wusste er nicht, wer den Anschlag verübt hat. Yağmur Ekim Çay, Hessen-Korrespondentin der taz, hat Yıldırım getroffen und erzählt, wie sich der Anschlag auf sein Leben ausgewirkt hat.

Und: In den USA stehen die Midterms an, ein Stimmungstest für Donald Trump. Antje Lang-Lendorff, Redakteurin im Gesellschaftsteil der wochentaz, war im Bundesstaat New York unterwegs und hat mit Wäh­le­r:in­nen gesprochen, die schon 2016 für Trump gestimmt haben. Was denken sie heute über den Präsidenten?

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