Manchmal wird es im Winter doch noch richtig kalt. Dann frieren die Seen und Teiche zu, wie im vergangenen Jahr, und man kann Schlittschuh laufen. Oder vielleicht schneit es sogar. Dann wird diese Jahreszeit zu etwas ganz Besonderem.

Davon erzählen Philip C. Stead und Erin E. Stead in ihrem Bilderbuch „Herr Anton wartet auf Schnee“. Schon seit Tagen verfolgt Herr Anton im Radio die Wettermeldungen, bis endlich eines Morgens der erste Schnee angekündigt wird. Der betagte Tierpfleger zieht seinen warmen Mantel, die rote Pudelmütze, Wollschal und Handschuhe an. Mit dem Strickzeug unterm Arm macht er sich auf den Weg zu seiner Arbeit. Im Linienbus Richtung Stadtzoo sitzen schon andere Passagiere – eine Giraffe, ein Kranich, ein Fuchs und auch ein Bison.

Dort im Zoo eingetroffen, zieht Herr Anton für alle erst mal etwas Selbstgestricktes aus seiner Tasche. Der Elefant bekommt auch eine rote Pudelmütze, die Riesenschildkröte eine Wolldecke, der Pinguin Socken und der Uhu einen gemusterten Pullunder.

„Herr Anton wartet auf Schnee“ Philip C. Stead (Text) und Erin E. Stead (Illustrationen), „Herr Anton wartet auf Schnee“. Aus dem Englischen von Uwe-Michael Gutzschhahn. Gerstenberg Verlag, Hildesheim 2026, 48 Seiten, 18 Euro. Ab 4 Jahre

„Flosse, Flügel, Fell und Feder“ Micaela Chirif (Text), Silvia Lazzarino (Recherche), Loreto Salinas (Illustration): „Flosse, Flügel, Fell und Feder. Die Fauna Amazoniens“. Aus dem Spanischen von Jochen Weber. Baobab Books, Basel 2026. 112 Seiten, 30 Euro. Ab 9 Jahre

„Die Katze der seltsamen Kinder“ Petra Soukupová: „Die Katze der seltsamen Kinder“. Mit Illustrationen von Nikola Logosová. Aus dem Tschechischen von Helena Novak. Verlag Jungbrunnen, Wien 2026, 272 Seiten, 20 Euro. Ab 9 Jahre

Wie aus einer anderen Zeit

Wie aus einer anderen Zeit wirken die feinen Zeichnungen von Erin E. Stead, die sie stimmig zum Text ihres Partners Philip C. Stead entwickelt hat. Auf viel weißer Fläche kombiniert die Illustratorin aus Michigan Bleistift mit Holzdruck in zurückhaltenden Farben.

„Herr Anton wartet auf Schnee“ ist ein ruhiges Buch, das in knappen Sätzen von zwei außergewöhnlichen Wintertagen erzählt. Seine besondere Dramaturgie entwickelt die Geschichte im humorvollen Zusammenspiel von Text- und Bildebene. Viele interessante Details sind auf den großflächigen Bildseiten zu entdecken und erzählen von unterschiedlichen Bedürfnissen, aufmerksamer Fürsorge und dem Geschenk der Freundschaft.

In der englischsprachigen Originalausgabe trägt Herr Anton einen anderen Namen. 2010 erschien die erste Geschichte über den aufmerksamen Tierpfleger und die Freunde aus dem Zoo unter dem Titel „A sick Day for Amos McGee“. Für das gemeinsame Bilderbuchdebüt erhielten Philip und Erin Stead 2011 den renommierten US-amerikanischen Kinderbuchpreis, die Caldecott-Medaille.

 Für das gemeinsame Bilderbuchdebüt erhielten Philip und Erin Stead 2011 den renommierten US-amerikanischen Kinderbuchpreis, die Caldecott-Medaille.

Schneeparty ist abgesagt

In dem jüngsten, von Uwe-Michael Gutzschhahn mit viel Gespür übersetzten Band wartet nicht nur Herr Anton sehnsüchtig auf die ersten Flocken. Der hagere Mann hat die Schneeschaufel schon in der Hand. Daneben beobachten auch die Tiere, in roter Wolle warm eingepackt, wie die Wolken einfach weiterziehen. Für heute ist die Schneeparty noch mal abgesagt.

Wenn man die Entwicklung des Klimawandels verfolgt, richtet sich der Blick fast zwangsläufig auf die Amazonasregion. Denn der gigantische Regenwald mit Flächen in Bolivien, Brasilien, Ecuador, Französisch Guyana, Guyana, Kolumbien, Peru, Suriname und Venezuela beeinflusst auch das Weltklima. Gleichzeitig ist dieses komplexe Ökosystem von dramatischen Veränderungen durch den Menschen betroffen.

Doch was macht dieses Gebiet so einzigartig? „Flosse, Flügel, Fell und Feder“ geht dieser Frage nach. Das materialreiche Sachbilderbuch von Micaela Chirif, Silvia Lazzarino, Silvia und Loreto Salinas stellt die Fauna Amazoniens als ein eng miteinander verbundenes Zusammenspiel vor. So sammelt etwa das schwarze Aguti die Paranüsse am Boden auf, die von den Brüllaffen aus den Baumkronen herunterfallen.

Der Kreislauf der Natur

Einige der Nüsse vergräbt das Nagetier als Reserve im Boden, vergisst sie aber meist. Aus diesen Samen können dann wieder riesige Bäume entstehen. Andere Nüsse werden von dem Aguti an Ort und Stelle verspeist. Zurück bleiben die Schalen, die sich mit Regenwasser füllen. Vielleicht legt später ein kleiner Paranussbaum-Frosch seine geschlüpften Kaulquappen in diese Wasserschalen, wo sie sich von Mückenlarven ernähren können.

Die Autorinnen aus Peru und Chile betonen, dass diese Region Südamerikas weltweit die größte biologische Vielfalt aufweist, aber am wenigsten erforscht ist. So existieren in dem über 6.000 Kilometer langen Flusssystem des Amazonas rund 2.400 Fischarten.

Aus diesem Artenreichtum wurden 70 Tierarten stellvertretend für das Buchprojekt ausgewählt. Jedes dieser Tiere wurde von Loreto Salinas farbig illustriert. Ein kurzer Text beschreibt seinen Lebensraum oder auch Fressfeinde. Daneben finden sich weitere Angaben zu Namen, Größe, Verbreitung und Nahrung. „Flosse, Flügel, Fell und Feder“ widmet jedem Lebensraum ein Kapitel. Vom Nebel- und Wolkenwald an den Osthängen der Anden bis zum Atlantischen Ozean.

Unbekannte Tiere

Wie der schwarze Aguti oder der Paranussbaum-Frosch sind die meisten der vorgestellten Tiere hierzulande kaum bekannt. Von anderen hat man schon mal gehört, von Faultieren, Kaimanen oder dem Jaguar. Die Riesenanakonda kann ein ganzes Capybara (Wasserschwein) verschlingen. Mehrere Wochen verdaut die Schlange das Tier und ist danach einige Monate lang satt.

Außerdem gibt es rund 300 weitere Schlangenarten im Amazonaswald. Auch sie erfüllen als Jäger eine wichtige Aufgabe in dem perfekt aufeinander abgestimmten Ökosystem. Erst durch die Abholzung von Flächen, den Bau von Straßen, Plantagen und Minen wird das sensible Gleichgewicht zerstört.

Tschechien war in diesem Jahr das Gastland der Frankfurter Buchmesse. Petra Soukupová zählt zu den bekanntesten Stimmen der zeitgenössischen tschechischen Literatur. Von der in Prag lebenden Schriftstellerin und Dramaturgin erschien kürzlich das Kinderbuch „Die Katze der seltsamen Kinder“.

„Die Katze der seltsamen Kinder“

Der Titel klingt nach einem Krimi, und tatsächlich taucht bei dem Ferienhaus, wo Mila, Peter und Katka die letzte Woche der Sommerferien mit Milas Eltern verbringen, eine kostbare schottische Faltohrkatze auf. Doch niemand in dem Dorf scheint sie zu vermissen. Die Freunde wollen unbedingt herausbekommen, zu wem das auffällige Tier gehört.

Locker knüpft die Autorin in dem Band an ihre 2025 veröffentlichte Erzählung „Klub der seltsamen Kinder“ an. Petra Soukupovás junge Protagonisten sind Außenseiter, und diese Erfahrung verbindet sie. Die elfjährige Mila kann sich schlecht konzentrieren. Oft sagt sie Sachen, die überhaupt nicht passen. Peter ist nicht so selbstbewusst wie sein sportlicher Bruder. Schnell bekommt er Angst. Dann zeichnet er seine Albträume in ein Heft. Die expressiven Illustrationen von Nikola Logosová vermitteln einen Eindruck davon.

Katka ist unglücklich über sich und ihr Gewicht. Statt die Ferien mit den Freunden zu verbringen, wäre sie jetzt viel lieber alleine zu Hause in Prag.

Noch mehr seltsame Kinder

Durch die Aufregung über die streunende Katze lernen die Kinder auch Luisa und Eli kennen, die mit ihrer übervorsichtigen Mutter im Nachbarhaus Ferien machen. Mit sicherem Gespür für das Anderssein bemerkt Mila schnell, dass Luisas Bruder auf eine andere, aber irgendwie ähnliche Art seltsam ist. Auf keinen Fall darf die Katze Eli berühren.

Doch ausgerechnet ihm weicht sie nicht von der Seite. Trotzdem machen sich die Kinder in der Mittagshitze gemeinsam auf den Weg, um bei den Dorfbewohnern Erkundigungen über die Katze einzuholen.

Gekonnt entwickelt Petra Soukupová aus dem konsequenten Wechsel der Perspektiven eine lebendige Erzählstruktur. Abwechselnd schildern Mila, Peter, Katka, Luisa und Eli die Ereignisse und Stimmungen. Und verblüffend scharfsinnig kombinieren sie die Widersprüche der Befragten. Unbeirrt steuern die Kinder dabei auf ein altes Geheimnis zu und lösen den Fall auf ihre eigene (seltsame) Art.