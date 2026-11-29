M anchmal gehört es zu meinem Job, vor Publikum zu sprechen: eine Recherche vorzustellen, an einer Podiumsdiskussion teilzunehmen oder sie zu moderieren. Meist sind das kleine Veranstaltungen. Eigentlich kein Grund zur Aufregung – wäre da nicht die Sache mit dem Lampenfieber. Ich schlafe schon Tage vorher schlecht, mein Appetit verabschiedet sich, am Tag der Veranstaltung bringt mich auch die tiefste Bauchatmung nicht mehr zur Ruhe.

Trotz allem schaffe ich es am Ende immer auf die Bühne und bekomme im Nachhinein stets dasselbe fragwürdige Kompliment. „Man hat dir deine Nervosität gar nicht angemerkt!“, heißt es dann anerkennend. Früher habe ich mich darüber gefreut, schließlich wollte ich genau das erreichen. Souverän wirken, bloß nicht nervös erscheinen. Doch je öfter ich es höre, desto mehr ärgere ich mich über dieses vermeintliche Lob. Warum ist es eigentlich so wichtig, Nervosität zu verstecken?!

Dass es wichtig ist, habe ich früh gelernt. „Wer erfolgreich sein will, muss selbstbewusst auftreten“, hieß es schon in der 8. Klasse, als wir unsere ersten Powerpointreferate gehalten haben. Ein Satz, der mir seither immer wieder begegnet ist, in der Uni, an der Journalistenschule und zuletzt bei einer Kommunikationscoachin. Klar war auch: Eine zittrige Stimme oder andere Anzeichen von Nervosität gehören nicht zu selbstbewusstem Auftreten.

Also verstecke ich sie – und das inzwischen wohl ziemlich gut. Doch das ist anstrengend. Ich übe unnötig lange, bis ich quasi jedes Wort auswendig kann. Vor dem Auftritt trinke ich Tee mit Honig, damit mein Mund nicht trocken wird, und versuche mit Atemtechniken, meinen Puls zu beruhigen, sodass meine Stimme ruhig bleibt.

Wirklich nachhaltig ist diese Strategie nicht. Die Nervosität ist trotzdem jedes Mal wieder da. Und jedes gutgemeinte Lob, das ich dafür bekomme, wie wenig man mir meine Aufregung angemerkt hat, bestätigt mich nur darin, dass ich sie auch das nächste Mal überspielen sollte. Genau deshalb will ich das nicht mehr hören. Denn, ganz ehrlich, ist es eigentlich der Versuch, meine Nervosität zu verstecken, der sie erst so richtig anstrengend macht.

 Ganz ehrlich: Eigentlich ist es der Versuch, meine Nervosität zu verstecken, der sie erst so richtig anstrengend macht

Es ist doch im Grunde nichts Schlimmes daran, wenn die Stimme auf der Bühne zittert und der Atem flacher geht als sonst. Spannende Dinge erzählen, kluge Fragen stellen oder tolle Vorträge halten kann man, solange man keinen totalen Aussetzer hat, schließlich trotzdem. Dennoch zeigen wissenschaftliche Untersuchungen, dass ein wesentlicher Treiber von Lampenfieber die Sorge ist, dass das Publikum bemerken könnte, dass man nervös ist. Aussagekräftige Studien dazu, ob ein Publikum Nervosität negativ bewertet, gibt es übrigens kaum. Aber die Vorstellung hält sich wacker – und zumindest bei mir festigt sie sich mit jedem Lob für gut versteckte Aufregung.

Wie wäre es also, wenn wir dieses Lob einfach bleiben ließen und uns stattdessen ermutigen würden, Nervosität offen mit auf jegliche Form von Bühne zu bringen? Schließlich ist sie bei den meisten Menschen ohnehin mit dabei. Wir könnten uns bei der Vorbereitung weniger der Präsentation und mehr dem Inhalt widmen. Wir würden einfach aufhören, unnötig viel Energie darauf zu verwenden, das Lampenfieber zu kaschieren, und wahrscheinlich sogar die besseren Vorträge halten.

Für mich würde das bedeuten: Nervöse rote Flecken dürften sich fröhlich auf Hals und Wangen ausbreiten, die Finger zittern, die Stimme zwischendurch brüchig und die Atmung auch mal flach werden – ganz ohne Scham. Ich würde die Aufregung tun lassen, was sie eben tut, ohne mich darum zu kümmern, und mich stattdessen auf meinen Vortrag konzentrieren. Und am Ende würde niemand sagen, wie gut ich meine Nervosität versteckt habe, sondern anerkennen, dass sie dabei war – und sie vielleicht sogar zum nächsten Mal einladen.