Die „Kohlegeister“ riefen, und die Schaubude war brechend voll. Thema der gleichnamigen Material-Performance des Berliner KMZ Kollektivs war etwas, das inzwischen alle angehen dürfte: Woher stammt die Energie für unser konsumistisches Dasein? Was zerstört sie? Und welche Rachekaskaden werden ausgelöst?

Um all das beantworten zu können, bauten die Performerinnen Laia RiCa und Yahima Piedra Cordova in einer Mischung aus zupackendem Pragmatismus und Offenheit für Spiritualität ein Miniatur-Brikett-Henge im Stile der jungsteinzeitlichen Zeremonienanlage im Südwesten Englands auf. Aus den guten alten Rekord-Briketts aus dem Lausitzer Braunkohlentagebau Welzow-Süd (geplanter Ausstieg 2030) kreierten sie im Lego-Prinzip Türme, Tore und götzenähnliche Gestalten.

Ein kleiner magischer Moment entstand, als RiCa die stützenden Streben dieser Figuren per Hand in langsame Rotation versetzte, der Oberbau sich aber gar nicht rührte. Sekunden später brachen die Gebilde dann doch zusammen, aber der kurze Magiemoment deutete an, wohin die Reise gehen sollte.

Einerseits war „Kohlegeister“ zwar der wohlfeilen Praxis der Erklärperformances verpflichtet, mit Hinweisen auf die stetig wachsenden deutschen Steinkohleimporte aus der kolumbianischen Mega-Mine El Cerrejón und den Folgen, die das auf lokale Ökosysteme hat. Andererseits aber wurde vor allem dank der Interviewsequenzen mit Leobardo Sierra eine andere Dimension erreicht.

 Das Lärmen der Kohlewaggons macht das Träumen unmöglich

Der Sprecher einer indigenen Wayuu-Gemeinschaft im Umfeld der Cerrejón-Mine erzählte etwa von den mittlerweile 18 Flüssen und Quellen, die die Tagebaumaschinerie zum Versiegen gebracht hatte, sowie vom Fluss Bruno, dessen Wasser von den Bergbauaktivitäten verseucht ist. Vor allem aber machte er deutlich, dass diese Gewässer einst das Medium waren, mit denen die auf die vorkolumbianische Arawak-Kultur zurückgehenden Gemeinschaften traditionell Kontakt mit ihren Ahnen aufgenommen hatten.

Aussagen von geisterhaften Gestalten

Solcherart religiöse Praktiken tut RiCa, die aus El Salvador stammende Tochter kommunistischer Eltern, in deren Marxismus-Duktus schnell als „Opium für das Volk“ ab. Die spirituelle Einbeziehung von Flüssen ins menschliche Leben sorgte in früheren Zeiten aber immerhin für eine ressourcenschonende Nutzung. In der Anerkennung von Flüssen als juristischer Person findet sie aktuell weltweit verblüffende Resonanz. In Bayern etwa kämpft ein regionales Bündnis für eine derartige Anerkennung der Loisach.

Sierras Erzählungen machten in „Kohlegeister“ auch bewusst, wie sehr die mehrmals täglich durchs Gelände donnernden Transportzüge der Minengesellschaft Cerrejóns – sie gehört zum Schweizer Großunternehmen Glencore – eine andere spirituelle Praxis auslöschen: Das Lärmen der Waggons macht das Träumen unmöglich.

Als Gegenreaktion bemühten KMZ auf der Bühne viel Rauch, sphärische Musik (Komposition, Percussion und Gesang: Yahima Piedra Cordova) und ebenso sphärisch bearbeitete Live-Videosequenzen (Daniela Pomar). Piedra Cordova praktizierte sogar ein Ritual, das sie von ihrer kubanischen Großmutter übermittelt bekam, und teilte es mit dem Publikum. Die Aussagen der geisterhaften Gestalten blieben ohne schamanische Lesekompetenz letztlich aber doch sehr vage.

Immerhin deutete „Kohlegeister“ die ganze Komplexität des Extraktivismus an: RiCa bekannte, in ihrer Neuköllner Wohnung selbst noch mit Rekord-Briketts aus der Lausitz zu heizen und sich die Bündel wie einst im 19. Jahrhundert vom Kohleträger gegen Entgelt hochschleppen zu lassen. Und ihre ostdeutschen Karibikerlebnisse im weißen Sand am Helenesee bei Frankfurt (Oder) basieren schließlich nur darauf, dass die Seenlandschaft durch Überflutung einstiger Tagebaue entstand. „Kohlegeister“ wird daher zu einer anmutigen Seance der Widersprüche.