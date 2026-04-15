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Neuer Proteste von Fridays for FutureDanke, Katherina Reiche

Jonas Waack

Kommentar von

Jonas Waack

Die Klimabewegung hat bisher nicht an ihre Erfolge von 2019 anknüpfen können. Sie könnte aber vom jetzigen Momentum der Spritpreiskrise profitieren.

Katherina Reiche trifft zur Kabinettssitzung im Kanzleramt ein
Wird Katherina Reiche jetzt Ehrenmitglied der Klimabewegung? Foto: AP Photo/Markus Schreiber

W ährend Benzin, Diesel, Öl und Gas infolge des Irankriegs immer teurer werden, will die Bundesregierung bei E-Mobilität und Ausbau der erneuerbaren Energien auf die Bremse treten. Diese hanebüchene Politik nimmt sich die Klimabewegung zum Anlass, wieder auf die Straßen zu gehen: Am Samstag will ein breites Bündnis „Zehntausende“ auf Demonstrationen in Berlin, Hamburg, Köln und München mobilisieren. Es ist ihre beste Chance seit Langem, wieder zu der Macht zu werden, die sie vor der Coronapandemie war.

Denn die fossile Ideologie von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche und Kanzler Merz wird dieser Tage genauso deutlich wie der Unwille oder das Unvermögen der SPD-Spitze, sich dagegen zu wehren. Es ist nicht vermittelbar, warum die Koalition die Antriebswende hin zum E-Auto ausbremsen will, während alle Verbrenner-Fahrer*innen derzeit unter den hohen Spritpreisen leiden.

Das versteht selbst im autoversessenen Deutschland kaum jemand: Um das zu sehen, reicht ein Blick auf die unterirdischen Beliebtheitswerte Reiches, die Galionsfigur der Fos­sil­fa­na­ti­ke­r*in­nen in der Bundesregierung.

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Dazu kommt: Die Energiewende verläuft zwar nicht schnell genug, um Deutschlands Klimaziele zu erreichen, aber zunehmend profitieren Menschen von ihr: Hand­wer­ke­r*in­nen mit langen Wartelisten, die Wärmepumpen einbauen und Solaranlagen anschließen. Hausbesitzer*innen, die mit eben diesen Anlagen Strom für den Eigenbedarf erzeugen.

Hunderttausende, die für Unternehmen in der Erneuerbarenbranche, Kreislaufwirtschaft oder Nachhaltigkeitsforschung arbeiten. Die Energiewende hat in Deutschland inzwischen eine vielfältige Lobby.

Die Klimabewegung kann sich für die Mobilisierung auf gefestigte Strukturen verlassen – immerhin war sie maßgeblich daran beteiligt, im Januar 2024 die größten Demonstrationen der bundesdeutschen Geschichte gegen die AfD zu organisieren.

Bleibt abzuwarten, ob die Bundesregierung bereit ist, dem berechtigten Druck der demokratischen Zivilgesellschaft nachzugeben.

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Jonas Waack

Jonas Waack

 Klima-Redakteur
Jahrgang 1999, zuständig für Klima-Themen im Ressort Wirtschaft und Umwelt. Stadtkind aus Mecklenburg, möchte auch sonst Widersprüche vereinbaren. Bittet um Warnung per Mail, falls er zu sehr wie ein Hippie klingt.
Themen #Klimawandel #Katherina Reiche #Energiewende #Klimabewegung #Verbrenner #Klimaproteste
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1 Kommentar

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  • Drastische Änderungen, wie sie mittlerweile notwendig sind um nicht nur den klimatischen sondern auch den gesellschaftlichen Kollaps aufgrund der sich stetig verschärfenden Ungerechtigkeit aufzuhalten, werden, glaubt Mensch der menschlichen Geschichte bis dato, nicht friedlich, sondern durch blutige Umsturze des Systems errungen. Bedenkt mensch, wie fanatisch und verbissen sich die Wahrer:innen und ihre Gläubigen an die Kapitalismus-Religion klammern, obwohl für jeden klar denkenden Menschen ersichtlich sein sollte, dass dieses ausbeuterische, unterdrückende System den Anforderungen der Moderne nicht gewachsen ist, so ist es eher unwahrscheinlich, dass wir einen friedlichen Wechsel hin zu einer ökologisch- und ökonomisch-gerechten Gesellschaft vollziehen werden. Leider.

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