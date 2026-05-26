afp | Frankreich hat am Montag den heißesten Tag im Monat Mai seit Beginn der Aufzeichnungen registriert und für Dienstag noch höhere Temperaturen vorhergesagt. „Auf ganz Frankreich bezogen war der Montag der heißeste Tag, der seit Beginn der Aufzeichnungen im Mai verzeichnet worden ist“, teilte der französische Wetterdienst Météo France am Dienstag mit. Die Experten erwarteten für Dienstag in einigen Regionen Temperaturen von 33 bis 36 Grad.

„In ganz Frankreich wird es heute noch heißer als am Montag“, erklärte der Wetterdienst. Für acht Départements im Westen des Landes galt ab Mitternacht die Warnstufe Orange. Den Angaben zufolge soll die Hitzewelle bis mindestens Ende der Woche anhalten.

Auch in anderen Ländern Europas sind im Mai bereits ungewöhnlich hohe Temperaturen gemessen worden. Am Montag hatte Großbritannien einen neuen Rekord für den heißesten Tag im Mai aufgestellt. In Heathrow in der Nähe von London zeigte das Thermometer 33,5 Grad an. In Spanien sagte der Wetterdienst für den Zeitraum von Mittwoch bis Freitag Temperaturen von 36 bis 38 Grad voraus.