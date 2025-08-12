piwik no script img

taz zahl ich

Neue UmfragewerteAfD zieht an Union vorbei

CDU und CSU verlieren in der am Dienstag veröffentlichten Wahlumfrage „Trendbarometer“ einen Prozentpunkt – und liegen nun hinter der AfD.

Alice Weidel jovial vor dem sommerlichen Bundestag
Alice Weidel und die AfD ziehen rechts an der CDU vorbei Foto: Jörg Carstensen/dpa

Berlin AFP | Die AfD zieht in einer Umfrage an der Union vorbei und liegt nun vorne. Im am Dienstag veröffentlichten „Trendbarometer“ von RTL und ntv wird die AfD bei 26 Prozent gesehen – ein Plus von einem Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche. CDU und CSU verlieren hingegen einen Punkt auf nun 24 Prozent. Die SPD verharrt dahinter bei 13 Prozent.

Die Grünen können einen Punkt zulegen und liegen nun ebenfalls bei 13 Prozent. Für die Linke geht es einen Punkt nach unten auf elf Prozent. Das BSW kommt auf vier Prozent und wäre damit weiterhin nicht im Bundestag vertreten. Gleiches gilt für die FDP mit unverändert drei Prozent.

Für sonstige Parteien würden unverändert sechs Prozent stimmen. 25 Prozent sind unentschlossen oder würden nicht wählen.

Das Institut Insa befragte für die repräsentative Erhebung vom 5. bis 11. August 2.505 Bürgerinnen und Bürger telefonisch. Die maximale Fehlertoleranz wurde mit plus/minus 2,5 Prozentpunkten angegeben.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #AfD #Umfragewerte #Umfrage #CDU/CSU #CDU #Wahlen #BSW #Bündnis 90/Die Grünen #SPD #Die Linke #FDP
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Friedrich Merz wird von seinen Parteianhänger:innen beklatscht

Schwarz-Rot in der Krise

Der Brosius-Gersdorf-Rückzug löst die Probleme nicht

Kommentar von Sabine am Orde
Der Schritt der Juristin ist Symptom, nicht Lösung der Koalitionskrise. Ist die Union nicht zu einem Strategiewandel bereit, stehen düstere Zeiten an.
CDU-Politikerin Saskia Ludwig (links) mit Maximilian Tichy und AfD-Chefin Alice Weidel

CDU-Politikerin Saskia Ludwig

Diskutieren bei einer Gruselshow in Ungarn

CDU-Abgeordnete Ludwig zeigte sich auf einem Podium offen für eine Zusammenarbeit mit der AfD. Alice Weidel dürfte das freuen – sie saß im Publikum.
Von Florian Bayer
Alice Weidel sitzt auf einem Stuhl, im Hintergrund das Berliner Reichstagsviertel

Protest gegen Alice Weidel

Was der AfD wirklich nützt

Kommentar von Gareth Joswig
Das Zentrum für Politische Schönheit stört das ARD-Interview mit Alice Weidel. Das helfe der AfD, sagen Kritiker. Und lenken so vom wahren Problem ab.

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.
Auswählen

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Kürzungsdebatte im Sozialbereich

Und eure Lösung, liebe Linke?

2

Krieg in Gaza

Israel tötet Al-Jazeera-Korrespondenten in Gaza

3

Patriarchale Schönheitsbilder

Unsere Bäuche gehen Euch nichts an!

4

Neonazi-Angriff in Berlin

Junge Jour­na­lis­t*in­nen geschlagen und getreten

5

Abschied von Russland

Mütterchen, es ist Zeit zu gehen

6

Trump-Putin-Gipfel in Alaska

Europa kann es nicht allein