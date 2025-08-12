Berlin AFP | Die AfD zieht in einer Umfrage an der Union vorbei und liegt nun vorne. Im am Dienstag veröffentlichten „Trendbarometer“ von RTL und ntv wird die AfD bei 26 Prozent gesehen – ein Plus von einem Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche. CDU und CSU verlieren hingegen einen Punkt auf nun 24 Prozent. Die SPD verharrt dahinter bei 13 Prozent.

Die Grünen können einen Punkt zulegen und liegen nun ebenfalls bei 13 Prozent. Für die Linke geht es einen Punkt nach unten auf elf Prozent. Das BSW kommt auf vier Prozent und wäre damit weiterhin nicht im Bundestag vertreten. Gleiches gilt für die FDP mit unverändert drei Prozent.

Für sonstige Parteien würden unverändert sechs Prozent stimmen. 25 Prozent sind unentschlossen oder würden nicht wählen.

Das Institut Insa befragte für die repräsentative Erhebung vom 5. bis 11. August 2.505 Bürgerinnen und Bürger telefonisch. Die maximale Fehlertoleranz wurde mit plus/minus 2,5 Prozentpunkten angegeben.