Neue Umfragewerte: AfD zieht an Union vorbei
CDU und CSU verlieren in der am Dienstag veröffentlichten Wahlumfrage „Trendbarometer“ einen Prozentpunkt – und liegen nun hinter der AfD.
Die Grünen können einen Punkt zulegen und liegen nun ebenfalls bei 13 Prozent. Für die Linke geht es einen Punkt nach unten auf elf Prozent. Das BSW kommt auf vier Prozent und wäre damit weiterhin nicht im Bundestag vertreten. Gleiches gilt für die FDP mit unverändert drei Prozent.
Für sonstige Parteien würden unverändert sechs Prozent stimmen. 25 Prozent sind unentschlossen oder würden nicht wählen.
Das Institut Insa befragte für die repräsentative Erhebung vom 5. bis 11. August 2.505 Bürgerinnen und Bürger telefonisch. Die maximale Fehlertoleranz wurde mit plus/minus 2,5 Prozentpunkten angegeben.
