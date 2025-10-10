Nahost-Konflikt : Der fragile Frieden
Empfohlener externer Inhalt
Die Geiseln kommen frei. Israel soll seine Truppen weitgehend aus Gaza zurückziehen. Es gibt Hoffnung auf ein Ende des Krieges – und viele Aber.
Israel und die Hamas haben der ersten Phase des Friedensplans zugestimmt. Diese beinhaltet, dass die Hamas alle lebenden und toten Geiseln freilässt, die seit dem 7. Oktober 2023 in ihrer Gefangenschaft waren. Außerdem entlässt Israel eine Vielzahl an palästinensischen Gefangenen – 250 davon zu lebenslanger Haft verurteilte und 1.700 weitere, nach dem 7. Oktober verhaftete.
Zudem soll sich Israel auf eine vereinbarte Linie zurückziehen. Offen bleibt aber die Frage, ob sich Israel komplett aus Gaza zurückzieht und ob die Hamas ihre Zustimmung zur Entwaffnung auch wirklich umsetzt. Ein weiteres Problem: Die Hamas soll sich faktisch auflösen.
Netanjahu droht – wenn der Krieg endet – der Gang in das Gefängnis wegen Korruption. Keine idealen Anreizsysteme für Frieden. Und trotzdem: So viel Hoffnung auf ein Ende der Gewalt in Nahost gab es seit dem 7. Oktober 2023 nicht mehr.
Worauf und auf wen kommt es jetzt an? Darüber spricht taz Parlamentskorrespondent Stefan Reinecke mit Lisa Schneider, taz Redakteurin für Nahost, und der Meinungsredakteurin Pauline Jäckels – aufgenommen am 09. Oktober 2025, wenige Stunden, bevor Israel und die Hamas der ersten Phase des Friedensabkommens zugestimmt haben.
„Bundestalk“ – Der politische Podcast der taz erscheint jede Woche auf taz.de und überall, wo es Podcasts gibt.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert