piwik no script img
Köpfe von Stefan Reinecke, Pauline Jäckels und Lisa Schneider
Illustration: taz

Nahost-Konflikt Der fragile Frieden

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Geiseln kommen frei. Israel soll seine Truppen weitgehend aus Gaza zurückziehen. Es gibt Hoffnung auf ein Ende des Krieges – und viele Aber.

Lisa Schneider
Pauline Jäckels
Stefan Reinecke
von Lisa Schneider, Pauline Jäckels und Stefan Reinecke

Berlin taz | Die Waffen in Gaza schweigen. Jubel in Gaza und Israel. Doch dies kann nur der erste Schritt sein. Viel ist in Trumps 20-Punkte-Plan unklar. Ein palästinensischer Staat wird nur vage angedeutet. Die Gewalt der Siedler in der Westbank und die Besatzung fehlen in dem Plan.

Israel und die Hamas haben der ersten Phase des Friedensplans zugestimmt. Diese beinhaltet, dass die Hamas alle lebenden und toten Geiseln freilässt, die seit dem 7. Oktober 2023 in ihrer Gefangenschaft waren. Außerdem entlässt Israel eine Vielzahl an palästinensischen Gefangenen – 250 davon zu lebenslanger Haft verurteilte und 1.700 weitere, nach dem 7. Oktober verhaftete.

Zudem soll sich Israel auf eine vereinbarte Linie zurückziehen. Offen bleibt aber die Frage, ob sich Israel komplett aus Gaza zurückzieht und ob die Hamas ihre Zustimmung zur Entwaffnung auch wirklich umsetzt. Ein weiteres Problem: Die Hamas soll sich faktisch auflösen.

Netanjahu droht – wenn der Krieg endet – der Gang in das Gefängnis wegen Korruption. Keine idealen Anreizsysteme für Frieden. Und trotzdem: So viel Hoffnung auf ein Ende der Gewalt in Nahost gab es seit dem 7. Oktober 2023 nicht mehr.

Worauf und auf wen kommt es jetzt an? Darüber spricht taz Parlamentskorrespondent Stefan Reinecke mit Lisa Schneider, taz Redakteurin für Nahost, und der Meinungsredakteurin Pauline Jäckels – aufgenommen am 09. Oktober 2025, wenige Stunden, bevor Israel und die Hamas der ersten Phase des Friedensabkommens zugestimmt haben.

„Bundestalk“ – Der politische Podcast der taz erscheint jede Woche auf taz.de und überall, wo es Podcasts gibt.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Podcast „Bundestalk“ #Nahost-Konflikt #Gaza #Hamas #Benjamin Netanjahu
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Köpfe von Barbara Oertel, Bernd Pickert, Tanja Tricarico und Mathias Brüggmann
Drohnen, Kampfjets und Cyber-Angriffe Was bewirken Putins Provokationen?
Podcast „Bundestalk“ von Bernd Pickert, Mathias Brüggmann, Tanja Tricarico und Barbara Oertel

Russische Drohnen über Mitteleuropa, Kampfjets im baltischen Luftraum- seit zwei Wochen wächst die Nervosität in EU und Nato. Wie wehrhaft ist der Westen?

Die Köpfe von Stefan Reinecke, Felix Wellisch, Bernd Pickert und Lisa Schneider
Nahostkonflikt Mehr Anerkennung für Palästina – und jetzt?
Podcast „Bundestalk“ von Bernd Pickert, Stefan Reinecke, Lisa Schneider und Felix Wellisch

Immer mehr Länder erkennen einen palästinensischen Staat an, und Palästina steht im Fokus der UN-Vollversammlung. Hat die Zwei-Staaten-Initiative eine Chance?

Köpfe von Andreas Wyputta, Anna Lehmann, Sabine am Orde und Gareth Joswig
Nach den Kommunalwahlen in NRW Ist die AfD die neue Arbeiterpartei?
Podcast „Bundestalk“ von Sabine am Orde, Andreas Wyputta, Anna Lehmann und Gareth Joswig

Bei den Kommunalwahlen in NRW legt die AfD mächtig zu. Die SPD hingegen baut weiter ab. Was ist da los?

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Forscher zu Bürgergeld-Sanktionen „Verweigern Personen Arbeit, kann es gute Gründe dafür geben“
2
Ende des Bürgergeldes Das Jobcenter als Besserungsanstalt
3
Pro-palästinensische Szene Am Tiefpunkt
4
Aus für den Veggie-Burger Neue Hackordnung in der Europäischen Union
5
Veggiefleisch muss umbenannt werden Es geht nicht um die Wurst – sondern um Profite
6
Koalitionsausschuss Merz verkündet Verschärfungen beim Bürgergeld