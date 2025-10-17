piwik no script img
Cover mit Ulrike Winkelmann, Sabine am Orde, Ann-Kathrin Leclerc und Anne Fromm

Druckschluss der Werktagstaz Wie überlebt Journalismus ohne Papier?

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die taz erscheint werktags nur noch digital. Was bedeutet das für unseren Journalismus, unseren Alltag in der Redaktion und die Leserschaft?

Sabine am Orde
Ulrike Winkelmann
Anne Fromm
Ann-Kathrin Leclere
von Sabine am Orde, Ulrike Winkelmann, Anne Fromm und Ann-Kathrin Leclere

taz | 46 Jahre lang lag die taz morgens im Briefkasten. Jetzt ist Schluss – zumindest werktags. Die taz wagt die Seitenwende und verabschiedet sich vom Papier. Künftig erscheint sie digital. Ein Schritt, der weh tun kann und doch notwendig ist. Denn was bedeutet es, wenn eine Zeitung ihr vertrautestes Format verliert? Wenn eine Redaktion ihr tägliches Produkt plötzlich nicht mehr anfassen kann? Und was heißt das eigentlich für den Journalismus, wenn die gedruckte Ausgabe zur Ausnahme wird?

Natürlich geht es ums Geld. Aber nicht nur. Es geht auch um Haltung, um Routinen, um die Frage, was von einer Zeitung bleibt, wenn sie nicht mehr auf Papier erscheint. Die taz will ausprobieren, ob sich das, wofür sie steht – kritischer Journalismus, Debatte, Unabhängigkeit – auch ohne Druckerschwärze behaupten lässt.

In der neuen Folge des Podcasts „bundestalk“ spricht Sabine am Orde mit Chefredakteurin Ulrike Winkelmann, Recherche-Leiterin Anne Fromm und Medienredakteurin Ann-Kathrin Leclerc über die Zukunft des Journalismus, über Arbeit, Geld und Haltung.

Die drei erzählen, was die Umstellung für die Redaktion bedeutet und warum es gar nicht so einfach ist, Zeitung neu zu denken. Wie lässt sich Journalismus im Netz finanzieren? Was passiert, wenn auf Social Media die Grenzen zwischen Berichterstattung, Werbung und Meinung verschwimmen? Und wäre eine KI-freie taz eigentlich eine gute Idee?

Der Abschied vom Papier ist kein nostalgischer Blick zurück, sondern der Versuch, vorwärts zu gehen, in einer Medienwelt, die sich ständig verändert. Vielleicht bleibt am Ende weniger Papier, aber mehr Freiheit.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Podcast „Bundestalk“ #Seitenwende #Digitalisierung #Zeitung #wochentaz
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Die Seitenwende der taz Das nächste Kapitel

Seit 2011 denken wir über taz Journalismus ohne täglich gedruckte Zeitung nach. Jetzt ist der Moment gekommen. Ein Zeichen von Aufbruch und Solidarität.

Von Katrin Gottschalk, Barbara Junge und Ulrike Winkelmann
Köpfe von Stefan Reinecke, Pauline Jäckels und Lisa Schneider
Nahost-Konflikt Der fragile Frieden
Podcast „Bundestalk“ von Lisa Schneider, Pauline Jäckels und Stefan Reinecke

Die Geiseln kommen frei. Israel soll seine Truppen weitgehend aus Gaza zurückziehen. Es gibt Hoffnung auf ein Ende des Krieges – und viele Aber.

Köpfe von Barbara Oertel, Bernd Pickert, Tanja Tricarico und Mathias Brüggmann
Drohnen, Kampfjets und Cyber-Angriffe Was bewirken Putins Provokationen?
Podcast „Bundestalk“ von Bernd Pickert, Mathias Brüggmann, Tanja Tricarico und Barbara Oertel

Russische Drohnen über Mitteleuropa, Kampfjets im baltischen Luftraum- seit zwei Wochen wächst die Nervosität in EU und Nato. Wie wehrhaft ist der Westen?

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Überwachung der Zivilgesellschaft Repression mit Methode
2
Streit um Dokumentarfilm über AfD Bühne für Extremisten
3
Volksentscheid in Hamburg Klimaneutralität schon ab 2040
4
Schulleiter in Brandenburg bedroht Kein Praktikant bei Rechtsextremen
5
Inflation und steigende Preise Geringverdiener müssen entlastet werden
6
Russische Sprache in der Ukraine Verständlich, aber unklug