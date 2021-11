Nachrichten in der Coronakrise : Verdacht auf Omikron-Fall in Hessen

In dem Bundesland wurden bei einem Reiserückkehrer aus Südafrika für Omikron typische Mutationen gefunden. Das RKI meldet 67.125 Neuinfektionen.

Omikron-Variante höchstwahrscheinlich bereits in Deutschland

Die so genannte Omikron-Variante des Coronavirus ist höchstwahrscheinlich bereits in Deutschland angekommen. Bei einem Reiserückkehrer aus Südafrika wurden in der vergangenen Nacht mehrere für Omikron typische Mutationen gefunden, wie der hessische Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Samstag auf Twitter mitteilte. „Es besteht also ein hochgradiger Verdacht, die Person wurde häuslich isoliert.“ Die vollständige Sequenzierung steht zum aktuellen Zeitpunkt noch aus, schrieb Klose weiter.

Omikron könnte wegen ungewöhnlich vieler Mutationen noch ansteckender sein als die derzeit grassierende Delta-Variante und die existierenden Impfstoffe weniger wirksam machen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO stufte die zuerst in Südafrika entdeckte Variante mit der wissenschaftlichen Bezeichnung B.1.1.529 als „besorgniserregend“ ein.

Zahlreiche Länder, darunter auch Deutschland und weitere Mitgliedstaaten der EU, haben bereits den Flugverkehr mit Südafrika und weiteren Ländern der Region eingestellt. (afp)

Mehr als zehn Prozent haben Booster-Impfungen erhalten

In Deutschland haben mehr als zehn Prozent der Bevölkerung mittlerweile eine Auffrischungsimpfung erhalten. 8,6 Millionen Menschen haben bisher eine sogenannte Booster-Impfung bekommen, wie aus den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag hervorgeht. In den vergangenen Tagen gab es rund 2,7 Millionen Booster-Impfungen, wie der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) twitterte. Allein am Freitag kamen laut RKI 582 000 hinzu.

56,9 Millionen Menschen und damit 68,4 Prozent der Gesamtbevölkerung sind mittlerweile vollständig gegen das Coronavirus geimpft. 59,1 Millionen Menschen wurden mindestens einmal geimpft. Das entspricht einer Quote von 71,1 Prozent. Das RKI geht davon aus, dass unter Erwachsenen vermutlich mehr Menschen geimpft sind, als die Daten nahelegen: Eine hundertprozentige Erfassung der Impfungen könne durch das Meldesystem nicht erreicht werden, heißt es auf der Impfübersicht des RKI.

Weiterhin gibt es beim Stand der Impfungen gegen das Coronavirus erhebliche regionale Unterschiede: Unter den Bundesländern verzeichnet Bremen mit 82,8 Prozent den höchsten Anteil Erstgeimpfter. 80,1 Prozent der Bevölkerung sind dort vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Sachsen ist Schlusslicht, hier sind 60,4 Prozent erst- und 58,0 Prozent vollständig geimpft. (dpa)

RKI meldet Inzidenz von 444,3

In Deutschland steigt die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter an. Das Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnete am Samstag eine Inzidenz von 444,3 – so hoch war der Wert noch nie seit Beginn der Pandemie. Am Freitag lag er bei 438,2. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI 67.125 Neuinfektionen, das sind 3201 mehr als am Samstag vor einer Woche. Bislang wurden mehr als 5,71 Millionen Menschen positiv auf das Virus getestet. 303 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Coronavirus, insgesamt sind es damit 100.779 Todesfälle.

Vor allem im Süden und Osten Deutschlands bleiben die Infektionszahlen hoch. In Sachsen stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 1201,1, das ist weiterhin den höchste Wert unter den 16 Bundesländern. Es folgen Thüringen mit 852,8 und Sachsen-Anhalt mit 716,9. Brandenburg verzeichnet eine Inzidenz von 674,7 und Bayern von 634,5. Den niedrigsten Wert hat weiterhin Schleswig-Holstein, er sank sogar leicht auf 150,2.

Der Landkreis Erzgebirge verzeichnet mit 2000,5 als einziger einen Inzidenzwert über 2000, im Vergleich zum Vortag (2006,2) ist er leicht gesunken. Bundesweit gibt es nur fünf Landkreise, die einen Wert von unter 100 haben. (rtr)

Niederlande: 61 Corona-Fälle unter Reisenden aus Südafrika

61 Insassen zweier Flüge aus Südafrika sind nach ihrer Ankunft in den Niederlanden positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Amsterdamer Flughafen Schiphol würden nun weitere Tests vorgenommen, um zu ermitteln, ob jemand mit der neuen Corona-Variante Omikron infiziert sei, teilten die Behörden am Samstag mit. Die Menschen wurden isoliert. Die zwei Flüge waren in Kapstadt und Johannesburg Richtung Niederlande gestartet.

Kurz zuvor hatte die niederländische Regierung und andere Länder den Flugverkehr aus Staaten im südlichen Afrika ausgesetzt. Hintergrund ist die Einstufung der Variante durch die Weltgesundheitsorganisation WHO als hoch übertragbares, „besorgniserregendes“ Virus.

In einer späteren Mitteilung der niederländischen Gesundheitsbehörde hieß es, dass die positiv Getesteten im Falle von Symptomen für sieben Tage in Quarantäne gehen müssten. Eine fünftägige Isolation sei vorgeschrieben, wenn sie keine Symptome aufwiesen. 539 Reisende wurden negativ getestet und durften nach Hause oder ihre Reise in andere Länder fortsetzen. (ap)