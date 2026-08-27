Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Was, wenn die AfD gewinnt?

Der smarte Ulrich Siegmund könnte der AfD bei der Wahl am 6. September ihren größten Erfolg bescheren und vielleicht Ministerpräsident werden. Das wäre für viele in Sachsen-Anhalt eine Schreckensvorstellung. Migranten fühlen sich bedroht, Unternehmen wandern ab und Kulturschaffende fürchten Repressionen. Die Stärke der AfD ist die Schwäche der anderen.

CDU-Ministerpräsident Sven Schulze geht auf Distanz zur Bundes-CDU und Kanzler Merz – und macht lieber mit Didi Hallervorden Wahlkampf. Aber der positive Schwung, den Siegmund verbreitet, fehlt ihm. Viel wird davon abhängen, ob es SPD und Grüne in den Landtag schaffen. Denn wenn das gelingt, schwindet die Chance der AfD, mit 40 Prozent allein die Regierung bilden zu können.

Diese Wahl ist deshalb anders als jene in Brandenburg, Thüringen, Sachsen: Dort wählte, wer die AfD von der Macht fernhalten wollte, den Amtsinhaber. In Sachsen-Anhalt muss man dafür eher bei kleineren Parteien das Kreuz machen. Am 6. Oktober wird der neue Landtag zusammentreten. Vielleicht geht dann alles mehr oder weniger so weiter wie bisher – mit einem CDU-Ministerpräsidenten. Aber man muss mit allem rechnen – auch mit dem Schlimmsten.

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Darüber reden David Muschenich, taz-Korrespondent für Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen, Sabine am Orde, politische Korrespondentin im Parlamentsbüro und zuständig für die CDU, Gareth Joswig, der für die taz über die AfD berichtet, mit dem Moderator Stefan Reinecke, der im taz-Parlamentsbüro über die SPD schreibt.