Zeus hat unerträgliche Kopfschmerzen. Also lässt er sich den Schädel aufhacken, und heraus springt Athene. Sie ist erwachsen und in voller Rüstung. Die Kopfgeburt ist seit jeher ein Phantasma des Patriarchats. Das Hirngespinst einer Genealogie ohne Mutter.

Die Kulturwissenschaftlerin Gunda Windmüller glaubt, dass jede Tochter ein bisschen so entsteht. Nicht nur im Körper einer Mutter, sondern auch in den Köpfen einer Gesellschaft.

Windmüllers neu erschienenes Buch heißt „Die Erfindung der Tochter“. Wenn man etwas erfindet, dann meistens, weil etwas nicht funktioniert. Der Mensch fand keinen Weg über den Fluss, drum erfand er die Brücke. Erfindungen sind verräterisch: Sie offenbaren, was ihre Erfinder als Problem ansehen.

Welches Problem soll die Tochter lösen? Nun, ein sehr altes: Männer können keine Kinder gebären. Das Patriarchat braucht Frauen, damit es weiterbesteht, nur eben nicht als vollwertige Subjekte. Die väterliche Linie muss gesichert werden, und zwar über Frauen, die man kontrolliert.

 Eine zutiefst politische, mit Erwartungen aufgeladene Rolle

Also, argumentiert Windmüller, muss eine Erfindung her, die genau das möglich macht: Die Figur der Tochter, die sich fügt, kümmert und der väterlichen Verfügungsgewalt wehrlos untersteht. Über sie werden Namen, Besitz und Nachkommen vom Vater zum Ehemann weitergereicht. Ihr selbst gehört nichts davon. Sie ist nur ein „Scharnier der Macht“, eine Brücke.

Dass die Rolle der Tochter bisher wenig beachtet wurde, hängt für Windmüller damit zusammen, dass sie lange als Privatsache galt. „Tochter“ ist demnach keine bloße Verwandtschaftsbezeichnung, sondern eine zutiefst politische, mit Erwartungen aufgeladene Rolle. Darin zeigt sich ihre Kernthese: Tochtersein, das ist mehr als Biologie. Eine kulturelle Figur. Eine Kopfgeburt eben.

„Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es“ – und zwar als Tochter, ergänzt sie Simone de Beauvoir. Ein vielversprechender Ansatz, dem allerdings, das sei hier vorweggenommen, Beauvoirs entscheidende Pointe fehlt.

Berühmte brave, rebellische und geopferte Töchter

„Die Erfindung der Tochter“ ist eine Mischung aus Essay und Kulturgeschichte. Windmüller rekonstruiert sorgfältig die Konturen der Figur. Dazu betrachtet sie die berühmtesten Töchter der Menschheit: Antigone und Ophelia, Marie Antoinette und Britney Spears, schließlich Leni Klum. Brave und rebellische, gepriesene und geopferte Töchter.

Wenn man sich für Literatur und Theater interessiert, ist das spannend zu lesen. Ob „Romeo und Julia“, „Hamlet“ oder „Der Sommernachtstraum“, Windmüller erzählt alle Dramen ausführlich mit Blick auf die Töchter nach, und zwar so zugänglich, dass kein Vorwissen nötig ist. Sie hat am Theater gearbeitet und in Anglistik promoviert, kann also charmant durch die Werke Shakespeares navigieren.

Und doch: Jede Frau ist Tochter, jede Tochter aber auch Frau. Frauenfiguren wie Antigone, Marie Antoinette und Britney Spears wurden bereits sehr breit ausgeleuchtet. Sind die töchterlichen Bewältigungsstrategien von Selbstaufopferung bis Rebellion einmal skizziert, birgt die Tochter als konzeptuelle Linse leider wenige Erkenntnisse, die man nicht schon in der Analyse der Frauen gehabt hätte.

Dazu kommt die Auswahl altbekannter Kandidatinnen. Trotz origineller Zwischenfunde wirkt der Essay oft wie eine weitere narrative Literaturübersicht. Die vielen Beobachtungen reichen nicht über den bloßen Beweis der kulturell produzierten Idee einer Tochter hinaus. Am Ende zahlt einfach alles auf die These ein, dass die Tochterrolle eine patriarchale Erfindung ist.

Dabei hätte sie etwas wagen können. Sie hätte sich Figuren zuwenden können, deren Identität als Tochter weniger offensichtlich ist: Fleabag, Pippi Langstrumpf. Oder Figuren, die im engeren Sinne erfunden sind: Bella Baxter aus „Poor Things“, Ava aus „Ex Machina“.

Und sie hätte über die Diagnose hinausgehen können, wie Beauvoir. Ihr Existenzialismus erschöpft sich gerade nicht in der Beschreibung gesellschaftlicher Zurichtung. Sie insistiert darauf, dass der Mensch sich durch sein Handeln zu den Bedingungen seiner Existenz verhalten und ihnen einen eigenen Sinn geben kann. Die Tochter kann sich selbst erfinden.