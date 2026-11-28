Donald Trump will Gas aus der Arktis nach Asien verschiffen, durch eine 1.300 Kilometer lange Pipeline quer durch Alaska, obwohl die Folgen des Klimawandels in dem US-Bundesstaat bereits stark zu sehen sind. taz-Redakteur Leon Holly war in Alaska unterwegs und erzählt von dem Ausbau vor Ort.

Im zweiten Teil erzählt taz-Redakteurin Clara Dünkler von ihrer Recherche über Schulkinder, die fälschlicherweise einen Förderbedarf attestiert bekommen. Denn unter Umständen können sie dann keinen regulären Schulabschluss machen. Die Fälle von Leon und Murat zeigen die Schwächen des Systems.

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