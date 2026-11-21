Anne Otto begegnet man in ihrem Buch als Freundin, Mutter und Partnerin, als Therapeutin in der Jugendwohngruppe, im Frauengefängnis, als Tochter. Zuwendung, so beginnen Ottos Überlegungen in ihren neun persönlichen Essays, bedarf einer Leichtigkeit, die etwa dem Kümmern fehlt, weil es als Wort so nah am „Kummer“ wohnt. Und anders als die oft dringlich eingeforderte Fürsorge oder Care-Arbeit ist die Zuwendung etwas, das man freiwillig gibt.

Alle Sinne adressiert Ottos Text, als wüsste die Autorin, dass wir vieles besser begreifen, wenn es nicht von definitorischer Präzision umzingelt wird, sondern wir uns ihm tentativ annähern dürfen. Indem die Zuwendung sich in Ottos Texten frei bewegen darf, durchlebt man als Leserin viele der Qualitäten, die sie im Innersten ausmacht: ihre Sensibilität für das Ungesagte, das Nötige, das Großzügige, aber auch für das Vorsichtige, Abwägende.

Otto geht in ihrem Buch, das den Titel „Die Eleganz der Zuwendung“ trägt, einer Sache nach, die wir alle spüren, wenn sie uns begegnet: ein tröstender Blick, eine kleine Geste, ein aufmunterndes Wort. Zuwendung beinhaltet Arbeit und Leichtigkeit, Trost, die Bereitschaft zur Überforderung und zur Überschwänglichkeit zugleich.

Anne Otto: „Die Eleganz der Zuwendung. Über den Wert dessen, was uns verbindet“. Nagel & Kimche, Hamburg 2026, 224 Seiten, 24 Euro

Zuwendung ist auch Mühe und Überwindung

Beinahe unsichtbar sei sie oftmals, stellt Otto fest. Wie soll man sie also beschreiben, sie aus dem Schatten heben, ohne sie der Eleganz zu berauben, die ebenso Teil von ihr ist wie die Mühe, Schwere und Überwindung, die in ihr stecken? Wie soll man in Worte fassen, dass auch das Abbauen von Zuwendung wichtig sein kann, zum Beispiel wenn man ein Kind dabei begleitet, selbständig, unabhängig und erwachsen zu werden? Wie sehr dieses Zurücknehmen die Eltern schmerzen kann?

„Eleganz der Zuwendung“ begegnet dem Gegenstand in einer Weise, die eben das verkörpert: Eleganz. Die Essays balancieren zwischen Intimität und Allgemeingültigkeit im besten Sinne. Sie entfalten sich wie Lamellen, in denen man das, was Zuwendung ist, erspähen kann.

Statt in akribischer Spracharbeit festzulegen, was dazugehört und was nicht, bietet Ottos Sprache oftmals selbst das gedankliche Geländer. Sie lädt in synästhetischen Bildern und Beschreibungen dazu ein, vorsichtig das zu öffnen, was sich der Aufmerksamkeit so geschickt zu entziehen scheint.

Streben nach einer gerechteren Gesellschaft

Zugleich steht das Buch fest auf unerschütterlichen politischen Überzeugungen. Sieht in großer Klarheit, wie ein Streben nach einer gerechteren Gesellschaft, die allen Menschen ein würdevolles Miteinander ermöglicht, sich nicht nur auf die unsichtbar gehaltene Zuwendung der Einzelnen berufen darf.

Am Beispiel der Frauen, denen Otto im Gefängnis hilft, wird das besonders deutlich: Viele derjenigen, denen sie begegnet, sitzen aufgrund von Ungleichheit hier. Genauer gesagt, aufgrund von Armut. Weil sie zum Beispiel zu oft schwarzgefahren sind und schließlich aus vielen aufgetürmten Bewährungsstrafen erstaunlich lange Haftstrafen wurden. Hier, so stellt Otto fest, scheint die Zuwendung des Personals eher zu verdecken, dass im bestehenden System keine Hilfe möglich ist, statt etwas zu verbessern.

Immer wieder zitiert Otto Expert:innen, doch nie, um sich hinter fachsprachlichen Gewissheiten zu verschanzen. Genauso häufig leihen Autor:innen, manchmal auch Ly­ri­ke­r:in­nen ihre Sprache. Zuwendung, wie Otto sie in ihren Texten entfaltet, ist ein ephemeres Gespinst und zugleich das feste Fundament unseres Alltags.

Das Medium der Sprache leuchtet auf und verwandelt den privaten Blick der Autorin in einen Erkenntnisraum. Indem wir als Lesende nachempfinden können, wie Otto Zuwendung lebt, gibt, gestaltet, wird deutlich, wie viel von unserem tagtäglichen Leben darauf angewiesen ist, dass jemand sie uns schenkt.