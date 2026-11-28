Thema egal, bis Mittag

In der literarischen Welt war Detlef vor allem für kurze Texte bekannt, was natürlich auch an den beiden Suhrkamp-Büchern liegt, die voller kurzer Berliner Szenen sind, die er bis zum Schluss für die taz geschrieben hat. Ich möchte aber auch an seine mittellangen Texte erinnern, die ich fast noch lieber mochte. Und zwar am liebsten jene, die eigentlich von nichts handeln, wie wir damals sagten, und die er weniger zuspitzen musste als seine kurzen Texte.

Da ich das große Glück hatte, um die Jahrtausendwende in der Redaktion Berlinkultur in dieser Zeitung zu arbeiten, die zwischendurch sogar zwei ganze Zeitungsseiten bespielen durfte, weiß ich auch, wie diese mittellangen Texte manchmal zustande kamen. Oft war es einfach so: Mein Kollege Gerrit Bartels und ich hatten schlecht geplant, irgend was war weggebrochen, und es gab keinen Ersatz. Dann durfte ich Detlef anrufen. Ich sagte häufig: „Detlef, wir haben ein Loch in der Zeitung.“ Er wusste dann schon, was kam, meckerte der Form halber ein bisschen rum, erzählte, was er eigentlich hatte machen wollen an diesem Tag, fragte „worüber denn“, dann nach der Textlänge, und ich sagte nur: „Weißt du doch. Mittellanger Text, Thema egal, bis Mittag.“

Wir legten auf, und wenige Stunden später hatte ich eine von diesen leuchtenden Detlef-Geschichten. Sie handelten von keinem Termin, keiner Neuigkeit, aber dafür von allem, wofür ich mich bis heute interessiere. Sie erzählten von Spaziergängen durch die Stadt, bei denen es um Graffitis geht zum Beispiel („Beim Fahrradfahren sind Graffitis wie der Text unter dem Bild, durch das man gerade fährt, als kleiner Held seines eigenen Films“). Vom Stadtgrün („Der Blumenschmuck am Fenster enger, kopfsteinbepflasterter Großstadtstraßen ist wie ein freundliches Wort“). Oder vom Berliner Winter („Ich bin eigentlich die meiste Zeit in der Stube. Mein Beruf und eine Finanzkrise begünstigen das“).

Diese Sprache ist unnachahmlich. Deshalb wird es sie jetzt nie mehr geben in der taz. Das ist kaum auszuhalten. Susanne Messmer

Später Raver

Manchmal begegnete ich Detlef draußen und im Club, am Rande der Love Parade oder auf der Straße. Dann erzählte er von seinen jüngsten Erlebnissen auf den Dancefloors, von der kollektiven Ekstase. Detlef war generationsbedingt ein später Raver, er liebte das Tanzen. Mir schien, er bevorzugte die hippieskeren Genres von Techno.

Seine literarischen Miniaturen waren einst der Grund gewesen, auf der Berlinkulturseite der taz seligen Angedenkens eine Rubrik namens „Berliner Szene“ einzurichten. Dort erschien eines Tages ein Text von ihm, der noch heute meine Lieblingsszene von Detlef ist.

Er schrieb: „Mit zwölf hatte ich zum ersten Mal getanzt. Ich hatte mir vorgestellt, tanzend quasi im Jetzt verschwinden zu können, aber leider gelang das nur selten. Stattdessen fühlte man sich unsicher. Darum bemüht, sich richtig zu bewegen, infizierte man die eigenen Bewegungen mit diesem Bemühen.“

Jahrzehnte später, beim Raven, könnte es ihm gelungen sein, tanzend im Jetzt zu verschwinden. Aber es war durchaus typisch für ihn, dass er nun nicht triumphierend Vollzug meldete, sondern sich vielmehr an das Scheitern von einst erinnerte. Er befand sich, wie Deleuze schrieb, den er studiert hatte, stets in einem Guerillakampf mit sich selbst. Detlefs Schreiben war nicht von Gewissheiten bestimmt, sondern entfaltete sich als Suchbewegung, neugierig, aber immer skeptisch – vor allem gegenüber sich selbst.

Hüftsteifen Kulturkommissaren sagten seine Texte daher nichts, tanzende Feuilletonisten liebten sie. Man konnte Detlef beim Lesen dabei zusehen, wie er sich und die Welt beobachtete, und dabei zugleich die Bewegungen seines Denkens nachvollziehen. Detlef war ein philosophierender Autor, der sich auf 59 Zeilen, so lang war die „Berliner Szene“ ursprünglich, immer wieder aufs Neue den Augenblick, die Situation, die Gegenwart zu erschließen versuchte.

Als ich ihn zum letzten Mal sah, wusste er längst, dass er nicht mehr lange leben würde. Seine Stimmung war beinahe heiter. Lange hatte er sich geplagt, nun hatte er wohl auch diese letzte, endgültige Situation für sich beschrieben. Ulrich Gutmair

Welcome und Goodbye

Als ein lautes Horn erklang, wie eines, das man hört, wenn ein großes Schiff den Hafen verlässt, saßen wir auf dem Dach und schauten auf die Spree. Es war jetzt wirklich die letzte Party in der Bar25 und anstatt Freunden im Arm zu liegen und vielleicht zu weinen, saß ich mit Detlef da, dem ich nicht in den Armen lag, dem ich Ecstasy gegeben hatte und Bier. So erinnere ich das. Ich weiß nicht, ob Detlef vielen Menschen im Arm gelegen hat, dafür, dass er die traurigsten Sätze schreiben konnte, zeigte er recht wenige Gefühle. Er nervte mich in dem Moment, weil ich mich verantwortlich fühlte. Vielleicht wollte ich auch mal wieder als L. in seinen Texten auftauchen, die ich so verehrte, weil ich glaubte, wir teilten einen ähnlichen Schmerz.

Auf Facebook ärgerten wir uns, dass die Schlechten so erfolgreich waren. Detlef schrieb, wie Menschen denken. Auch spärlich. Vor „paar“ schrieb er nie „ein“. Er war die Kohleofenwohnung unter den Schreibern.

Einmal versuchte ich, einen Text über seine Mutter in Auftrag zu geben, es folgte ein langer Mailaustausch, darin Sätze wie „ich häng grad in der luft rum mit verwahrlosungstendenzen“, und dann schrieb er die Geschichte seiner Mutter auf, nicht für die Öffentlichkeit, und endete so: „nun muss ich heulen. und geh zur schufa.“

Während die anderen zum Spiegel gingen und ihren Körpern Maßanzüge anpassten, wurde Detlef immer dünner. Einmal schrieb er mir von der Buchmesse: „und weisst du – ganz am ende, also die halbe nacht von samstag auf sonntag hatte ich dann draussen und in u-bahnhöfen verbracht, weil ich die wohnung meines gastgebers nicht gefunden hatte. weil seine adresse in meinem handy drin war, wo der akku alle war. um drei uhr morgens in einer gegend, die ich nicht kannte, versuchte ich ein letztes mal, mein handy anzumachen. es sagte ‚welcome‘ und danach gleich ‚goodbye‘.“ Laura Ewert

Tage des Nichtrauchens

„Super“. „Prima“. Gern auch in gesteigerter Form: „Total super“. Was bei den Reaktionen auf seinen Tod ein bisschen in Vergessenheit geriet: Wie gern er sich enthusiasmieren ließ.

Mit nerdiger Hingabe verstrickte er sich in Details der Serien, die wir mit Freun­d:in­nen guckten; fand obskure Clips von Bowie oder anderen Hel­d:in­nen seiner Jugend im Internet. Oder erfreute sich an schrägen Fundstücken auf Spaziergängen durch den Kiez. In seiner letzten Mail aus dem Hospiz schrieb er: „Es gibt eine neue „South Park“-Staffel. Wollen wir sie gucken?“ Mich erwischte die Grippe. Es sollte traurigerweise nicht mehr dazu kommen.

Anfang der Nuller Jahre wurden wir Nachbarn und bald auch Freunde. Anfangs rief er an, wenn er Hilfe beim Möbelschleppen brauchte. Weil seine Wohnung und Existenz doch bestimmt stimmiger wäre, wenn das Sofa hier und der Schreibtisch dort stünde. Seine Alltagsbeobachtungen mit melancholisch grundierter, stiller Vergnügtheit aufzuschreiben – das war wohl Detlefs Fenster zur Welt.

Vor einigen Jahren – es plagten ihn schon diffuse Gesundheitsbeschwerden – setzte er es sich in den Kopf, eine Woche nicht zu rauchen. Die Absicht war nicht, aufzuhören. Er wollte genauer ergründen, was ihm das Ritual bedeutete. Und es aufschreiben. Zigaretten waren für ihn nicht nur Alltagsstruktur, sondern zudem identitätsstiftend.

In seinem gewohnten Lebensumfeld ging das aber nicht. Also besuchte er unseren Freund H. Der war Förster in Brandenburg, unter der Woche wohnte er im Wald. Nach Ankunft hatte Detlef auf dem Bahnsteig noch schnell eine geraucht. Der Rest des Selbstversuch lief gut. Detlef rauchte nicht, lief mit H. durch den Forst und schrieb dessen Messergebnisse auf. Sein Buch übers Nichtrauchen war wohl schon angekündigt. Geschrieben hat er es nie. Stephanie Grimm

Seinem Kopf hinterher

Es war in einem jener Winter in den Neunziger Jahre, in dem der Wannsee zugefroren war. Gefühlt lief halb Berlin darauf Schlittschuh. Ich war mit meiner damaligen Freundin unterwegs, da stand plötzlich Detlef Kuhlbrodt neben uns, sein Körper schräg, als wäre er mit dem Kopf schon am anderen Ufer, mit den Beinen aber noch hier. Meine Freundin wusste, dass er Liebeskummer hat. „Wie es geht?“, fragte sie ihn. Er erkannte uns kaum, zuckte mit den Schultern, zeigte auf das glitzernde Eis und die Sonne darüber und setzte sich in Bewegung, immer seinem Kopf hinterher. Dieses Bild des traurigen Kuhlbrodt, der seinem Kopf hinterherfährt, habe ich all die Jahre gehegt. Waltraud Schwab

Die Lücke

Es muss irgendwann zwischen 2003 und 2006 gewesen sein, nach einem der jährlichen Berlinkultur-Abende, an denen die festangestellten taz-Redakteur:innen die Freien in ein Lokal einluden.

Nach dem Abend, der schön gewesen war, aber auch anstrengend, standen Detlef und ich noch vor dem „Mädchen ohne Abitur“ und rauchten. Wir waren angetrunken und erzählten viel zu Persönliches. Das Gespräch kreiste um Drogen und Verluste. Wir kamen auf Heroin zu sprechen, das in unserer beider Leben Lücken gerissen hatte. Freunde waren gestorben oder hatten ihr Leben nachhaltig vermurkst, weil sie ohne das Zeug einfach nie wieder glücklich werden konnten. Wir waren traurig und umarmten uns lange, bevor ich in die U-Bahn stieg (Detlef ging, glaube ich, zu Fuß, er hatte es nicht weit).

Die Jahre danach verloren wir uns aus den Augen. Ab und zu wechselten wir ein paar Worte in der taz-Kantine, wo Detlef oft allein saß. Ich war inzwischen festangestellt und war eigentlich immer gestresst, außerdem rauchte ich nicht mehr. Er schrieb immer seltener für die taz. Und doch blieb da die Erinnerung an diesen einen Abend, wo wir uns so nah waren. Die Lücke sollte sich nie wieder schließen; Detlef war kein Smalltalker, und mir fehlte der Mut und der Wille, auf ihn zuzugehen. Als ich von seiner Krankheit erfuhr, machte er es mir noch einmal leicht, indem er ganz freundlich von seiner Therapie erzählte, von seinen Aufenthalten bei der Familie in Norddeutschland.

Kurz vor seinem Tod dachte ich an ihn, als ich mit meiner Tochter Christiane F.s Buch durchblätterte. Die Original-Stern-Ausgabe steht jetzt in meinem Regal direkt neben Detlef Kuhlbrodts „Morgen leicht, später laut“. Nina Apin

Verlorener Graf im Exil

Stil und Manier – das sind die Pole, zwischen denen ich Detlef Kuhlbrodt verorte. Kuhlbrodt, mit dem ich mich nie unterhalten, den ich aber oft, sozusagen ikonisch, allein sein Mittagessen habe einnehmen sehen, im alten wie im neuen taz-Haus, hatte als Autor Stil. Und der war so unverwechselbar, so stark, so einprägend, dass ich mich ihm nicht entziehen, dass man ihn sogar parodieren konnte – eine Versuchung, der der Kollege René Hamann und ich dann auch tatsächlich mal nicht widerstehen konnten.

Als Ikone haftete Kuhlbrodt etwas Aristokratisch-Mönchisches an, ein verlorener Graf im Exil, ein feingliedriger Asket. Den nicht tagaus, tagein der Gedanke quälte, wie bloß er sich aus den niedrigen Gefilden des Journalismus ins ewige Reich der Literatur erheben könne; sondern der ganz selbstverständlich in Prosa dichtete, die paradoxerweise am besten in einem journalistischen Kontext funktionierte – der nicht zufällig die taz war. Weil hier noch am ehesten Realismus möglich ist, eine Erfassung von Wirklichkeiten, die weder von Lobbyinteressen noch von mehr oder weniger totalitären Ideologien konditioniert ist.

Kuhlbrodts Stil war melancholisch, mit seinen „war gewesen“-Konstruktionen, immer auch lakonisch und nicht ohne Härte, mit Lust an der Pointe, aber ohne Humor. Ich weiß nicht, ob Detlef Kuhlbrodt gern gelacht hat – ich habe ihn nie lachen sehen -, und dieses von mir empfundene Zuernstnehmen des eigenen Stils, der damit eben zur Manier wird, hat mich letztlich abgehalten, mich ihm zu nähern. Dafür werde ich ihn weiter lesen, denn er war ein wirklicher Künstler, der Zeugnis abgelegt hat einer radikal-prekären, großstädtisch-poetischen Existenz in den Jahrzehnten rund um die Jahrtausendwende. Ambros Waibel

Das geschenkte Schachbrett

Es trug sich zu während der bescheuerten Winter-Fußball-WM in Katar und die taz-Leibesübungen brauchten Stoffe für ihre Kolumne „Alles, nur kein Fußball“. So lernte ich Detlef Kuhlbrodt näher kennen, im Folgenden nur „K.“.

Am Nikolaustag 2022 notierte ich: „Ich bewundere K. schon lange tief drinnen, wie er an vielen Werktagen in der Kantine unserer kleinen Zeitung ein Schachbrett ausbreitet und dort manchmal gegen sich selbst, manchmal gegen andere spielt, versunken und stundenlang. Wir sitzen also genau dort, draußen ist es bereits um kurz nach 15 Uhr praktisch dunkel, in meinem Hirn sowieso, weil, ich bin nervös. Dass der legendäre taz- und Suhrkamp-Autor K. überhaupt einwilligt, mir eine Lektion im Schach zu erteilen, verunsichert mich. Hatte ich ihm doch zuvor mehrfach versichert, dass ich schlicht keinen blassen Schimmer hätte von dieser ‚Königsdisziplin‘. (…) K. verneint an unserem Tisch leise, genervt von mir zu sein, ich bin gerührt. Das Regelwerk setzt mich trotzdem weiter schachmatt. Rochade? Remis? ‚Äh, ja, was mache ich jetzt mit dem Turm noch mal?‘ – ‚Nein, der Springer zieht nicht diagonal. Überleg mal, was macht der Springer?‘.

K. hat unendlich Geduld mit mir. Auf Französisch heißt Schach ‚jeu d’échecs‘ – ‚échec‘ meint nicht nur die Situation ‚Schach‘, sondern auch das Scheitern. Fühle mich in die Richtung. K. kramt aus seiner Tasche ein Schachspiel, ‚schenk ich dir, hab ja schon eins.‘ Ich werde es immer in Ehren halten.“

Dem ist nichts hinzuzufügen. Adieu, K. Harriet Wolff

Distanz von beiden Seiten

Der King Kong Klub in der Brunnenstraße schien ein guter Ort zu sein, man stand draußen, es war ungefähr August, luftig, fast noch schwül. Neben Christoph Braun und seiner Freundin Femi (andere würden das Paar umgekehrt aufzählen) stand auch D. da, wir hatten einen gemeinsamen Bekanntenkreis, aber bei allen Überschneidungen blieb immer eine Distanz, die von beiden Seiten ausging. An diesem Abend jedoch redete ich ein paar Worte mit ihm; ich fragte ihn, ob er denn davon leben könne, als freier Autor für die taz. Ja, klar, erklärte er, und ich runzelte die Stirn.

Das war der Anfang, und das Ende war, dass er mir eine mit Tipp- und Rechtschreibfehlern gespickte Mail schrieb, irgendwann Mitte der zehner Jahre, nachdem ich mich irgendwo lobend über eine Autorin und Kollegin ausgelassen hatte, von der er sich seinerseits zu Unrecht kritisiert fühlte. Im Grunde, schrieb er ungefähr, war das das Ende seiner Autorenkarriere gewesen, dieser eine Verriss seitens dieser Autorin. Ich las das und runzelte die Stirn.

Dazwischen lagen mehrere kleine Geschichten, wie die, dass er einmal auf meinen ehemaligen Mitbewohner wegen einer Frau eifersüchtig war, eher grundlos, oder die, wie ich symbolisch und tatsächlich sein Buch in so eine Bücherbox stellte, eine umgewidmete Telefonzelle am Rüdesheimer Platz, und darüber eine „Berliner Szene“ schrieb, vielleicht die für mich erste, die von der Redaktion abgelehnt wurde, leider nicht die letzte, denn die Paradigmen, wie man früher, als wir anfingen, gesagt hätte, hatten sich verschoben, und das Spiegeln des Privaten im Öffentlichen, für das D. ein Vorbild gewesen war, wurde inzwischen durch allerlei Restriktionen beinahe unmöglich gemacht, jedenfalls in dieser Form, jedenfalls für mich.

Aber ja, gelogen war seine erste Antwort wohl nicht, für ihn nicht, er konnte „vom Schreiben leben“, auch wenn der Preis für diese Art Leben sehr, sehr hoch war. Zu hoch, am Ende. René Hamann

Komm vorbei

Im alten taz-Verlagshaus in der Dutschke-Straße, die damals noch Kochstraße hieß, hing irgendwann ein Zettel an der Fahrstuhltür: „Hallo. Ich bin Detlef und mache ´ne Party. Komm doch vorbei.“

So ging das damals und natürlich gingen wir hin, meine Kreuzberger Nachbarin und ich. Detlef wohnte im vierten Stock, als wir kamen, war alles schon brechend voll. Auf einem Plattenspieler klebte ein Sticker von Khomenei, es gab viele Zimmerpflanzen. Alle standen herum und rauchten wie die Schlote, niemand tanzte.

Detlef war im Grunde wohl recht schüchtern, wie viele Menschen, die nach außen besonders cool wirkten. Wenn ich ihn selbst auch wenig kannte, seine Texte mochte ich umso mehr und später, als er mehr über Facebook schrieb, seine Videos. Das Eichhörnchen, der Spaziergang am Landwehrkanal, die Schachspiele und Fußball. Anja Mierel

Professionelle Liebeserklärung

Noch nicht mal drei Monate ist es her, dass mir ein alter Text von Detlef Kuhlbrodt wieder in die Hände fiel. Da feierte ich meinen Übergang in den Vorruhestand. Und dafür hatte ich zur Dekoration auch einige der sogenannten Abschiedsseiten aus meiner Berufslaufbahn ausgedruckt. Darin stehen traditionellerweise ironisch-hymnische Texte über den ausscheidenden Kollegen. Lustiges Zeug, man wird selbst zum Thema und fühlt sich ertappt bis erhoben.

Die schönste Abschiedsseite ist die der taz von 1995, die damals zu meinem freudigen Erstaunen sogar im Blatt gedruckt wurde. Eine Wahrheits-Seite, denn zum Schluss war ich Redakteur in diesem Ressort gewesen. Zu den Highlights gehörte damals neben einer Touché-Zeichnung von Tom (Titel: Kotté) eine Kolumne von Detlef.

Sie erneut zu lesen, rührte mich heftig an – nach drei Jahrzehnten war mir umso deutlicher, wie sehr dies eine professionelle Liebeserklärung des Autors an den Redakteur gewesen war. Mit sanfter Genauigkeit, melancholischem Humor und in seinem typisch mäandernden Stil beschrieb Detlef mich als eine Art Jekyll and Hyde: Jemand, der bei der Text- und Autorenbetreuung „superangenehme Stimmung“ verbreiten aber schnell auch mal „ungehalten und genervt“ reagieren könne. Das nenne man dann „Launischsein“.

Aufhänger des Textes: Die Tatsache, dass manche in der taz mich beim Vornamen nannten, manche beim Nachnamen. Vom „energischen Hans-Hermann“ und dem „lieben Kotte“ schrieb er und bedauerte am Schluss, dass ich nun weg sein und fehlen würde bei der taz. Detlef fehlt nun endgültig, die Kuhlbrodt-Texte bleiben. Hans-Hermann Kotte

Wie Rüdiger Abramczik

Detlef habe ich Anfang der 1990er Jahre in der taz kennengelernt. Er schrieb als Autor für die Berlin-Kultur, ich war Redakteur für Stadtentwicklung. Damals durften wir in den Redaktionsräumen noch rauchen. Und weil ich „drehte“ und ihm manchmal mit Blättchen aushelfen konnte, pafften wir gelegentlich eine Zigarette und unterhielten uns. Worüber schreibst Du, fragte ich. Alltag, antwortete Detlef. Das war's. Mir wurde erst nach und nach klar, welche Tür er mit seinem „Alltag“ für die taz und ihre Leser aufstieß.

Schnell klar hingegen wurde mir, dass Detlef ein überaus freundlicher und warmherziger, uneitler und äußerst aufmerksamer Mensch war, der nicht mit schlechter Laune nervte. Einen dicken roten Kopf bekam er ein anderes Mal: beim Fußball. Wenn wir beim taz-Sport kickten und seine langen Flügelläufe und Dribblings im Stil seiner Vorbilder Stan Libuda oder Rüdiger Abramczik nichts einbrachten, konnte er schon mal stinkig werden. Aber das machte er dann mit sich selbst aus, nicht mit uns. So gesehen, hat er immer gewonnen. Rolf Lautenschläger

Fahrrad am Boden

Ich verreise nicht gern, sagte Detlef einmal zu mir, als wir auf der Rudi-Dutschke-Straße vor der taz-Kantine saßen. Kurz darauf beschrieb er, wie es gewesen war, als Rudi Dutschke erschossen wurde. Besonders bewegte mich das Detail des am Boden liegenden Fahrrads. Ein Fahrrad strahlt so eine nebensächliche Lebendigkeit, als übersetze sich das In-die-Pedale-Treten unmittelbar in einen nüchternen Enthusiasmus.

Eine ähnliche Stimmung ging von Detlef aus. Ich gestand ihm, was ich war: sein Fan. Von ihm lernte ich, dass ein Text keine Pointe braucht und sich selbst erklären darf. „Show, don’t tell“ war bei Detlef manchmal auch „Tell, don’t show“.

Nie werde ich seinen Text „Allein als Hase“ vergessen, in dem drei Männer ein Hasenkostüm tragen, aufgeteilt auf drei Körper. Detlef beschreibt ihre „wohlwollende Ausdruckslosigkeit“ und ihre „eingesperrte Sympathie“. Detlef endet mit der melancholisch-tröstenden Feststellung: „Man fühlt sich ja auch immer unpassend in dem albernen Kostüm seiner selbst.“ Olga Hohmann